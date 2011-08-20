Ганна Герман: «Мрію, що президент Могилянки впливатиме на реалізацію освітньої реформи в Україні»

На сайті «Главред» відбувся чат із радником Президента України, керівником Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань Адміністрації президента Ганною Герман. Спілкуючись із читачами, вона розповіла про те, як розвиватиметься ситуація в Криму після смерті Василя Джарти, що допоможе об’єднати українців, а також що українські багачі роблять для бідних. Крім того, вона прокоментувала об’єднання Партії регіонів та «Сильної України», а також довела, що Антон Чехов таки писав вірші. Проте читачів цікавили не тільки актуальні питання політичного та культурного життя країни, але й те, хто вчить радника Президента одягатися, а також чому пані Герман вирішила стати блондинкою.

Подаємо стенограму чату з Ганною Герман.

violenze: Анна Николаевна, с 1981 по 1990 годы Вы работали в газетах «Ленинская заря», «Ленінська молодь», а потом «Ратуша», «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа»... Благодаря чему Вам удалось перестроиться и в итоге соответствовать высоким требованиям свободы слова? Ваше новое руководство не проявляло к Вам излишнего внимания (на первоначальном этапе), учитывая Вашу карьеру в советской прессе? Благодарю за ответ.

Ганна Герман В ті часи, коли я починала працювати в журналістиці, в Україні не було іншої преси, крім радянської. На радіо «Свобода» мене запросили після мого виступу на засіданні правління Спілки журналістів СРСР, де я критикувала радянську систему цензури у тодішній преси. Після цього я отримала пропозицію співпрацювати з радіо «Свобода». Це було наприкніці 80-х років. З того часу я працювала на цьому радіо, навчилася там високих журналістських стандартів, відповідальності за інформацію, яку ти подаєш. Радіо «Свобода» було доброю школою свободи і незалежності людини і журналіста. Ця школа навчила мене одніє простої речі, про яку я хотіла б згадати напередодні незалежності України. Це те, що без незалежності особи, без незалежності громадянина неможлива незалежність країни. Час співпраці з радіо «Свобода» я відношу до найщасливішого і найбільш вдалого періоду життя. Чи приглядалися до мене мої зверхники у зв’язку з тим, що працювала перед у тим у радянській пресі? Безперечно. Але в демократичних інституціях (а радіо «Свобода» саме такою інституцією було і залишається) про людину судять не з фантазій, домислів чи підозр, а за результатами її праці. І мої слухачі, і мої редактори завжди давали мені найвищі оцінки під час моєї роботи на радіо «Свобода». Я зробила там вдалу кар’єру, набула цікавого досвіду, який вирішила застосувавти у подальшій праці уже в українських органах влади. Моя кар’єра в Партії регіонів поряд із Віктором Януковичем була б неможлива без того цінного досвіду демократії та високих стандартів, яких я набула під час співпраці з радіо «Вільна Європа – радіо Свобода».

violenze: И еще один вопрос, если Вы не против. Я лично не сомневаюсь в том, что у Президента есть стратегия развития страны, но вот в чем не уверен – эта стратегия обеспечена ресурсами (юридическими, финансовыми, административными, кадровыми, информационными и т.д.)? Разве можно затевать тотальное реформирование, не имея на руках инструментов для реализации задуманного? И это без учета отвлекающих факторов в лице неадекватной оппозиции, ее европартнеров ЕНП и всевозможных грант-организаций...

Ганна Герман: Безперечно, Президент України розпочав дуже важку роботу. Але ціна відмови від реформ – це ціна відмови від української державності і незалежності. Тому реформи треба продовжувати, і нам всім разом треба Президенту в цьому допомогати. Не вказувати, де і що він робить не так, не піддавати сумніву, а просто щодня спокійно і системно допомагати. Я бачу в цьому свою роль. І Вашу так само. Тому що я бачу, що Ви – людина скромна і доброзичлива.

Полуостровитянин: Госпожа Герман! Крым – это лакмусовая территория Украины. Как будет в Крыму, так будет и в целом в стране. Фактически начиная со дня провозглашения независимости Украины, не удавалось удерживать ситуацию на полуострове назначенным извне чиновникам. Как Вы считаете, как будут далее развиваться события в Крыму, после смерти Василия Джарты (земля ему пухом)? И второй вопрос: идет передел собственности на полуострове. Например, успешный Сакский военный санаторий хотят переподчинить никому не известной структуре «Укрвоенкурорту». Что это, как не открытое рейдерство. При этом никто не спросил мнение коллектива, хотя бы формально.

Ганна Герман: Я переконана, в Криму ситуація буде розвиватися так, як диктують основи, закладені Василем Джарти. Він справді був першим керівником Криму, який міцно прив’язав півострів до основного тіла України. З приходом в Крим Джарти фактично припинилися спекуляції на тему якихось там можливостей від’єднання Криму від України. Я думаю, що тим Василь Джарти і увійшов в історію української незалежності. І це – найбільший вклад в українське державотворення. Фундаменти, які він заклав, є достатньо міцними, щоб будувати надійні стіни на майбутнє. Я переконана, в Криму буде все спокійно і стабільно. Крим розвиватеметься і за кілька років стане поважним конкурентом турецької Анталії. Я в цьому переконана так, як переконана в тому, що сьогодні 19 серпня, Свято Спаса.

Слава: Кто Вас учит одеваться, и почему Вы решили стать блондинкой, имея душу брюнетки? И сколько Вы тратите на гардероб и стилиста? Спасибо.

Ганна Герман: Одеваться меня учит жизнь. Блондинка – це вимушений захід, оскільки у мене давно побіліло волосся від часу і думок. І мені легше підтримувати цей колір, ніж той, з яким я народилася. Як публічна особа, я мушу більш-менш пристойно виглядати. Хоча вважаю, що гроші, витрачені на вигляд – це викинуті гроші. Їх можна витратити на більш цікаві питання.

Antonina: Госпожа советник Президента Украины! Наше государство, обретя независимость 20 лет назад, так и не обрело высокие принципы морали, нравственности и этики. Думаю, все дело в том, что власть так и не пошла на партнерские отношения с общественностью. Ассоциация зоозащитных организаций Украины, состоящая из 35 обществ, охватывающих всю страну, многократно в своих письмах в адрес Президента, митингах протеста против жестокого обращения с животными обращалась с требованиями останвить это варварство. В лучшем случае мы получали отписки. Вам, как советнику Президента, безразлично, что во всем мире, особенно, накануне «Евро-2012», Украину считают страной-варваром?

Ганна Герман: За 20 років не вчаться моралі та високих принципів. Це – дуже мало часу, щоб в країні народилися гуманістичні традиції. Щоб Україна стала доброзичливим народом, співчутливим і до людей, і до тварин, повинно пройти багато років. Ті традиції, які вчили цього наших батьків, були обірвані жорстоким радянським часом. Щоб відродити це, потрібно багато десятиліть. Діяльність громадських організацій, зокрема, зоозахисних, дає нам надію на те, що з часом гуманне ставлення до тварин стане нормою нашого життя. Питання захисту тварин є сьогодні актуальним, як ніколи. В Україні немає людини, яка б займалася цими гуманістичними питаннями. Відмова від посади прем’єр-міністра з гуманітарних питань була помилкою уряду. Ця помилка дається взнаки. Рада, що ми запровадили в Україні інститут уповноваженого з прав дитини. Це – теж проблема, яка не вирішувалася протягом 20 років. Думаю, що в уряді нам потрібна людина, відповідальна за захист тварин, тваринного і рослинного світу. Адже нищиться природа. Міністерство екології сьогодні не може чи не хоче цим займатися. Тож вкрай потрібен уповноважений від громадськості, який мав би право бути присутнім на засіданнях Кабінету міністрів і висловлювати громадську думку під час вирішення тих чи інших питань, які стосуються життя всієї країни. Тому думаю, що інститут громадських уповноважених з різних питань нашого життя має бути запроваджений. Треба подумати, з якого боку до цього питання підступитися.

Дед: Госпожа Анна! Вы неоднократно говорили, что «оранжевые» в стране выганали около 20 тысяч специалистов. Я думаю, что «сине-голубые» в десять, а, может, и в сотню, раз увеличили эту цифру. Тысячи специалистов вынуждены были уйти со своих должностей, потому что они думали по-другому. Например, в Крыму даже директоров кладбищ поменяли. Что это за кадровая чехарда? Разве от этого стало лучше жить? Просто донецкие обуздали финансовые потоки и направили их в свой карман.

Ганна Герман: Коли загинув мій син, мені сказали, що за місце на цвинтарі треба заплатити 30 тисяч доларів. Це при тому, що тоді була народним депутатом України. І дирекція цвинтаря навіть не посоромилася про це говорити. Але факт є фактом. Я тоді ж написала листа Черновецькому. Це було в 2009 році, за правління «помаранчевих». Зловживання в цих місцях є і зараз. Чим частіше змінювати цих директорів, тим менше вони будуть здійснювати корупційні дії. Чиновників взагалі варто змінювати частіше – це теж шлях до подолання корупції.

Стосовно фахівців. Шкода, коли звільняють фахівців високого рівня. І мені, і мого чоловіка звільняли. І не раз. Це, безперечно, неправильно.

Я вже років шість не можу встановити справедливість щодо одного лісника з Закарпаття, якого звільнили, аби звільнити місце для чийогось родича. Я не могла цього зробити, коли ми були в опозиції, не можу і зараз.

При цьому дивно чути, коли людина зхаробляє, продаючи портрети Президента. Це – неприпустимі речі. Думаю, Президент наведе в цьому жорстокий порядок. Я в цьому переконана.

par37wel19: Пани Герман, второй год ищу ответ, что это было. Депутаты ПР, протестуя против «письма трёх», то есть против НАТО, носили шарики с лозунгом: «(условный знак НАТО НЕТ) НЕТ!». Что имеет противоположный смысл тому, что вы требовали. Это имеет какой-то тайный смысл, или это – простое невежество? Но если это невежество, тогда возникает другой вопрос: как такие невежды управляют государством? Если лозунг изложен грамматически верно, и его смысл соответсвует Вашим требованиям, то ответьте двумя словами: «Ты – невежда», и я вздохну с облегчением, ибо один старый маразматик (мне под 80) для государства не страшен, а вот 200 невежд в ВР для него смертельно. Спасибо за ответ.

Ганна Герман: Насамперед мені приємно, що такі грамотні та освічені люди є зараз з нами, що вони цікавляться нашою розмовою.

Чи варто говорити про ті кульки і ті способи, які вживалися для досягнення мети. Мета була досягнута – Україна стала позаблоковою, вона не входить в жодні військові об’єднання. Це стало перемогою багатьох громадян, які цього хотіли. Тоді з’явився лист за підписом голови Верховної Ради, голови уряду... Люди висловлювалися в той чи інший спосіб. Всі мають право виявляти свою позицію, навіть у такий комічний спосіб, як був із кульками. Потрібно дивитися на результат. А результат – Україна стала позаблоковою.

Я ще раз дякую Вам, що Ви, чоловік у такому поважному віці, долучилися до нашої розмови.

pavel.kachura: Уважаемая госпожа Герман! 17 статья Конституции Украины запрещает размещние иностранных военных баз на территории Украины. Каким законом или положением руководствовался Президент, подписывая «Харьковские соглашения»?

Ганна Герман: Угода про розміщення російських військових баз була підписана не Януковичем. Янукович лише продовжив цю угоду.

Дина: Я работаю очень тяжело. Работа творческая, день пролетает как миг, еле доплетаюсь до дивана... Когда же Вы пишете свои книги? Как совмещаете с основной работой? Сколько времени тратите на утренний туалет, и какую роль в своей жизни Вы отводите деньгам?

Ганна Герман: Першу книжку написала на безробітті, другу – в лікарні, коли була прикута до ліжка. Часом пишу у вихідні, часом – вечорами. Для мене це спосіб відпочинку. Це дає певну сатисфакцію при тому ритмі життя, який я зараз змушена вести.

25 хвилин щодня йде на те, щоб привести себе до порядку перед тим, як зустрічатися з людьми. Щодня я прокидаюся о 6.30.

Щодо грошей. У певному віці і за певних обставин уже розумієш, що найкраще в житті, як правило, за гроші купити неможливо.

казак: Когда будет принят закон о казачестве? Или это была предвыборная утка в борьбе за электорат? То, что он зарегистрирован в Верховной Раде, ничего не значит – он там может благополучно и умереть. А казаки могли бы львиную долю обязанностей по борьбе с правонарушениями, браконьерством, а также по охране порядка, воспитания молодежи взять на свои плечи. Только нужен закон, регламентирующий деятельность казачества в стране.

Ганна Герман: Це питання, очевидно, треба ставити перед парламентом.

dfcz: Как Вы себя чувствуете, зная, что больше половины людей в государстве Вам, мягко говоря, не симпатизируют? Межигорье и золотые унитазы – это лакмусовая бумага морали правящей элиты в нищей стране.

Ганна Герман: Якби в Україні мені симпатизували хоча 10% людей, я б вважала цим успіхом. Важливо, аби симпатизували близькі та рідні люди. Я не претендую на президентську посаду і не вірю у всенародну любов. Я виконкую свою роботу, прагну виконувати її відповідально. А чи будуть мене за це любити, чи ненавидіти – це вже як кому буде посилати.

андрей: Госпожа Анна, здравствуйте! 1) Были ли случаи, когда Президент Украины Виктор Янукович в кругу подчиненных признавал свои ошибки? 2) Видели ли Вы, как плачет Президент? 3) Как советник Президента, Вы наделены правом давать советы, когда Вас об этом не просят? Спасибо.

Ганна Герман: Я ніколи не бачила і, сподіваюся, ніколи не побачу, як плаче Президент.

Моя робота – давати висновки і аналіз ситуації з приводу тих чи інших подій, які стосуються сфери моєї відповідальності. Я зобов’язана писати і доповідати про це тоді, коли вважаю, що від цього залежить державний контент. Буває по-різному. Буває, що надходять завдання висловити думку з того чи іншого приводу, дати висновки щодо певної проблеми, висловитися з приводу шляхів її розв’язання. А буває, що ти бачиш і розумієш проблему ще перед тим, як тобі дадуть завдання над нею працювати. Тоді ти ініціюєш свої пропозиції і аналіз того, що відбувається. Це – щоденна рутинна робота, і вона не така важлива, щоб про неї багато говорити.

APOSTOL: Пані Ганно! Хочу запитати Вас, як досвічену журналістку та українського політичного діяча. Якою Ви, пані Герман, бачите мовну карту України років через 25, при тій політиці, що зараз проводиться, та при такому стані української книжки? Серце та розум мені підказують, що Ви все ж вболіваете за українську мову та культуру. З повагою до Вас, як до української жінки.

Ганна Герман: Я тривожуся за майбутнє української мови. Тому що бачу, що не лише ці два роки, але й протягом останніх 20 років, сфера її вживання невпинно звужується. Я вже колись казала, що велика проблема в тому, що в Україні практично немає багатих українців. Люди, які володіють газетами, телеканалами, заводами і фабриками, у своїх сім’ях, як правило, послуговуються не українською мовою. Немає моди на українську мову. Вона не стала питанням престижу. І тому я дуже турбуюся за її долю, її перспективу. Дуже дорожу тим, що репрезентуючи владу, я завжди послуговуюся українською мовою. Це – найменше, що я можу зробити для її утвердження та підтримки. Звичайно, цього дуже мало. Потрібні потужні гумантарні проекти з розвитку мови, української літератури, книговидання, кіно і театру. Цим повинен зайнятися новий віце-прем’єр-міністр з гуманітарних питань.

Заклятый Друг: 26 февраля 2010, интервью газете «Известия». Анна Герман: «Думаю, дело об убийстве Гонгадзе кануло в Лету, и мы так и не узнаем правды. Видимо, там такие сложные повороты были, что власти стало невыгодно, чтобы люди о них узнали». Теперь Вы власть. Неужели все по-прежнему не выгодно?

Ганна Герман: Минуло дуже багато часу, і задовго до нас багато слідів було заметено. І все-таки я вірю, що прийде час, і правда спливе. І, уявіть собі, що тоді багато з тих людей, які сьогодні рвуть на собі патріотичну сорочку, будуть виглядати у дуже непривабливому світлі. Прийде і на це час.

Топор: Госпожа Анна! Так как там насчет федерализации (программа ПР 2006 года), «покращення життя» сегодня (программа ПР 2007 года), двух языков одного народа (программа ПР и Януковича в 2010 году)? Как насчет антинатовских шаров? Где наши подписные листы, что Вы собирали и гордо носили перед телекамерами в 2007 году (больше 4 миллионов подписей – так Чечетов рисовался)? Надеюсь, что вопросы в подписных листах Вы помните? Мне не жаль, если Украина рассыпется, как и Ваши неисполненные обещания. Но мне жаль в очередной раз видеть разочарование в глазах своих друзей, которые несколько лет ходили за Вас на баррикады. Или Вы повторяете «оранжистов» и готовы примерять на себя позор Ющенко, Тимошенко и всей «оранжевой» братии?

Ганна Герман: Україна не розсиплеться. І для цього політична сила, за яку Ви голосували, зробила все, щоб зміцнити і стабілізувати вертикаль влади. Тепер, як висловився Президент в одному з інтерв’ю, «треба зміцнювати горизонталі», тобто зв’язок влади з громадянським суспільством. Тільки на перетині цих двох сил – владної вертикалі і громадської горизонталі – лежить та точка, на яку можна спертися для того, щоб зрушити з місця важку брилу реформ. Над цим ми зараз працюємо, добре пам’ятаючи, що саме для цього Ви ходили за нас на барикади, голосували за нас. Тисну Вашу руку. І дякую за підтримку, яка була і залишається найціннішим і найважливішим нашим досягненням.

ришелье: Доброго дня! Мене цікавлять такі питання. 1)Чому з приходом до влади нової команди всі свої інтерв’ю, виступи Ви даєте тільки повчальним менторським тоном? 2) Чи могли б Ви зачитати своїм колегам по владі сюжет із мемуарів Аджубея, як Хрущов в Стокгольмі зустрічався з прем’єром Швеції і був здивований, що той приїхав на зустріч на велосипеді? 3) Коли влада стане більш скромною і стане думати не лише про себе, а і про народ України? 4) Чи не соромно Вам за себе і за Президента, коли зникають села, занепадають міста, а Ви купаєтесь у розкоші?

Ганна Герман: 1) Хтось мусить Вас вчити в цій країні. Я вчу Вас – Ви мене. В такий спосіб ми вчимося разом. Від цього державі тільки користь.

2) Я розповідаю колегам іншу історію. Коли у 2003 році українська делегація прибула до Варшави нагороджувати тодішнього міністра оборони високою нагородою, а міністр оборони приїхав на цю зустріч на велосипеді. Я дуже люблю велосипед. І якби в Києві були велосипедні доріжки (це – завдання Попову), то нам всім варто було б це спробувати. І здорово, і для фігури добре.

3) і 4) Я не знаю. Я не веду розкішного способу життя. Я завжди жила так, як могла на це заробити власними руками і головою.

Tim: Цікавить Ваша думка з приводу того, яким чином в Україні доцільніше розв’язувати так зване мовне питання? А також, що відбуватиметься з української церквою – УПЦ МП та УПЦ КП? Наперед вдячний за відповіді.

Ганна Герман: Його не треба розв’язувати. Його навіть не треба зав’язувати. Треба просто говорити тією мовою, якою з тобою говорила твоя мама, і ти завжди будеш комфортно почуватися. А ще треба вчити чужі мови, щоб знати їх багато і почуватися європейцем. Тоді ти будеш ще більш впевненим у собі. Якщо ти знатимеш багато мов, а зі своїми дітьми говорити рідною, розумітимеш, що мовного питання не існує. Це – комплекси не впевнених у собі і не самодостатніх людей.

Церкві треба дати спокій. Все, що ми можемо зробити для церкви – молитися. Щиро і нелукаво. І не втручатися у справи церкви. Церква жила ж до нас, церква живе при нас і житиме після нас.

Lilia Lavruh: Пані Ганно, яку б оцінку Ви поставили собі, Президентові, а також уряду Азарова за роботу за той поріод, коли ваша команда знаходиться при владі? Коли, на Ваш погляд, українці зможуть відчути обіцяне покращення життя? Дякую за відповіді.

Ганна Герман: Я ні собі, ні Президенту, ні уряду, ні будь-кому іншому не звикла ставити оцінок. Це оцінять люди на наступних виборах. З усіма висновками, що звідси випливуть. А нам треба не оцінки собі ставити, а думати, як кожен на своєму місці повинен зробити те, що мусить зробити відповідальна людина.

Tim: Доброго дня! Пані Герман, як вважаєте, які теми, історичні події, постаті, явища сьогодні можуть об’єднати українців та згладити ті суперечності (часто непримиримі), які наразі існують?

Ганна Герман: Ми, як казав один мудрий чоловік, завжди жили або минулим, про яке весь час сперичалися і гризлися між собою, або світлим майбутнім, яке нам хтось обіцяв. Ми не вміємо жити сьогоднішнім днем, ми не вміємо жити зараз. Той, хто запропонує рецепт для сучасності, той і зможе об’єднати людей. Наш сьогоднішній день зможе нас об’єднати. Або роз’єднати, якщо ми будемо глупі чи безвідповідальні.

Сергей: Если до сих пор власть не смогла начать реформы, она будет вынуждена, согласно общепринятой теории, обратится к диктатуре. Не видите ли Вы иронии судьбы в том, что из профессионального противника тоталитаризма Вы превратитесь в его апологета? Каково оно будет на темной стороне силы? Получится прекрасный сюжет для сиквела «Звездных войн» с Натали Портман в главной роли.

Ганна Герман: Я ніколи не була, не є і не буду прихильницею чи захисником антидемократичного шляху розвитку. Реформи розпочалися. Вони йдуть дуже тяжко. Але іншого шляху немає. Я вже казала, що ціна відмови від реформ – це ціна відмови від української державності. Цього не можна допустити. Я не уявляю свого життя в країні, де панувала б диктатура. Мені завжди вистачить сили і відваги, щоб відкрито і публічно усіма своїми силами захищати демократичні принципи і засади. Той, хто раз вдихнув повітря свободи, ніколи більше не буде рабом. Я дихала повітрям свободи понад 20 років. Тому моя життєва позиція ніколи не зміниться.

APOSTOL: Пані Ганно! У нас в країні кількість абітуріентів вузів зрівнялася з кількістю місць у вузах. Чи не потрібно з половини технічних вузів зробити ринкові науково-технічні дослідницькі установи нового типу? Інакше якість наших інженерів буде низькою, і вони нікому не будуть потрібні. Як Ви, пані Герман, ставитеся до введення екзамену при прийнятті на роботу та «рекомендательних писем», як це було в ХІХ столітті? Щиро дякую за відповідь! З повагою до Вас, як до української жінки.

Ганна Герман: Це – природний процес. Дивуюся, чому він розпочався так пізно. Вже кілька років було зрозуміло, що рано чи пізно неконкурентні слабенькі вузи, які виросли, як гриби після літньої зливи, зникнуть, бо вони не мають ні фундаменту, ні традицій, ні необхідного рівня підготовки кадрів. Тому майбутня реформа освіти, якщо вона проводитиметься мудро, якщо її буде здійснювати людина, яка буде прагнути вивести українську освіту на конкурентний рівень, змете всі ці гриби-одноденки. Залишаться навчальні заклади, які дбають про високий рівень знань, а відповідно і гарантію того, що випускники матимуть роботу. Я переконана у перспективі Києво-Могилянської академії. Я мрію про те, що президент Могилянки або такі люди, як він, матимуть реальний вплив на реалізацію освітньої реформи в України. Тоді і тільки тоді ми можемо розглядати перспективу української освіти, як освіти конкурентної, як освіти європейської.

ant: Ганно Миколаївно, як вважаєте, чим закінчаться справи Тимошенко та Луценка? Що на них чекає?

Ганна Герман: На них чекає суд. Я справді дуже хотіла б, щоб цей суд був справедливим.

Гайдамака: Пані Ганно, Ви – українка? Якщо так, то дозвольте друге запитання: коли Ви нарешті перестанете фарисействувати, як вся ПР, членом якої Ви є?

Ганна Герман: Я – вільна людина. І так само, як Ви, маю право належати до тієї партії, до якої відчуваю більше симпатії, і в якій бачу своє місце і свою роль. Якщо Ви людина демократичних переконань, то зрозумієте те, що я Вам кажу. Якщо Ви маєте недемократичні переконання і відбираєте в людини право вибору, то я не вважаю, що нам з Вами варто продовжувати цю дискусію.

незабудка: Табачнику подобається Ваша творчість («Піраміди», «Червона Атлантида»)? А його – Вам?

Ганна Герман: Дмитро Табачник казав мені, що написав кілька книжок. На жаль, я жодної з них не читала, але я обов’язково поцікавлюся. Я знаю, що Табачник пише непогані вірші.

незабудка: Сильна Україна наче вже влилася до Партії регіонів, за нею піде і партія Литвина (інформація зі ЗМІ). А де ж демократія та багатопартійність, якщо вітчизняна політична систма під ПР?

Ганна Герман: Об’єднання сил для реформ – це дуже позитивний процес. І дуже потрібний в Україні процес. Він, безперечно, не означає, що в Україні буде лише одна партія. Але якби їх було дві, як, наприклад, у США чи інших країнах, де є дві основні партії, які почергово перебувають при владі (у США – демократи або республіканці), це досить зріла система демократії. Я думаю, що Україна по мірі просування шляхом демократичного розвитку колись все-таки прийде до двопартійної системи за американским зразком. Треба собі сказати правду: дрібні партії в Україні в тій чи іншій мірі мають ту чи іншу залежність від двох найбільших партій – провладної чи опозиційної. Це ні для кого не секрет. Про це просто ніхто не говорить вголос. Тому об’єднання сил, близьких за політичними поглядами, баченням української перспективи – це чесний і нормальний процес. І демократичний.

annabezrychenko@gmail.com: З ким українські олігархи (яких, до речі, не мало)? Однозначно не з народом. І не хотілося б, щоб із Тимошенко. Хто з них підтримує українську культуру? Поіменно, якщо можна. Не думаю, що список завеликий. І ще! Було б дуже добре, якби хтось із них відремонтував «кришу» у Національній бібліотеці імені Вернадського, яка протікає впродовж десяти років?

Ганна Герман: За всю історію людства було дуже мало багатих людей, які б ділилися з бідними. А таких, як Лев Толстой, який роздав своє майно кріпакам і пішов із посохом у народ, то й взагалі майже не було. Хіба у дуже глибокій давнині. Багатий світ – дуже жорстокий світ. І не мені Вам казати, що ситий голодного не розуміє.

Втім, українські багачі дещо роблять для бідних. Рінат Ахметов, наприклад, опікується хворими на туберкульоз. Він свого часу дав величезні кошти на «Лікарню майбутнього». Але де ті гроші, треба запитати у Катерини Ющенко. Віктор Пінчук багато грошей видає талановитим українським дітям на навчання у престижних західних університетатх. Борис Колєсніков надає підтримку українському театру, кіно, музиці. Він не рекламує цього, але багато власних коштів видає на підтримку оркестрів, театрів, окремих музикантів. Минулого року він оплатив усі борги Київського міжнародного кінофестивалю. Фірташ дуже багато допомагає ветеранам, церквам... Я могла би продовжити цей список і хотіла б сказати, що серед багатих людей вже зароджується шляхетна традиція меценатства. Тут би ще згадати ім’я Ігоря Воронова, який підтримує українських поетів, акторів і ніколи не дозволяє про це розповідати. Звичайно, цього всього мало. Той рівень бідності, який є в Україні, як пісок у пустелі – на ньому знаку немає від тих краплин допомоги, які падають з гаманців багатих людей. Але такий світ капіталізму. У ньому є багаті й бідні. І на те нема ради.

1961: 1. Ваше отношение к галицкому бандеро-нацизму? 2. Когда русский язык станет государственным на Украине?

Ганна Герман: 1. Я не знаю, що таке галицький бандеро-нацизм. Я знаю, що таке змагання українського народу за незалежну Україну. Якщо Вам це цікаво, то я готова окремо і багато Вам розповісти.

2. Якщо буде обраний парламент, який проголосує за відповідні зміни до Конституції, то це станеться. Якщо у парламент прийдуть люди, які не вважатимуть запровадження російської мови як другої державної необхідним, то цього не станеться.

kdtexno: Уважаемая, Анна. Не могли бы Вы посоветовать Виктору Федоровичу забыть старые обиды и найти взаимопонимание с Медведчуком для того, чтобы именно он заменил ушедшего от нас Василия Георгиевича в моем родном Крыму? Он – сильная личность и сможет продолжить наводить порядок на полуострове. Для Виктора Владимировича это не будет унижением. Это будет его стартовая площадка для возвращения в политику. Заранее благодарен. Кушнеров Д.А., г. Симферополь.

Ганна Герман: Ми можемо з Вами просто сподіватися, що Президент читає Інтернет, і Вашу пропозицію теж прочитає. Я не маю права давати Президентові поради, що стосуються кадрової політики, бо це не входить у мої функціональні обов’язки.

Тереза: Пані Ганно, чи співпрацювали Ви з сумнозвісною спец-службою КДБ?

Ганна Герман: Ну, я ж вже розповідала і про Штірліца, і про те, як я кричала «Мама!» в пологовому будинку українською мовою…

krivoy_aprel@mail.ru: Вы в своей жизни руководствуетесь десятью заповедями? Как Вы считаете, все, что происходит в жизни человека – случайность или закономерность? Заранее благодарю за ответ.

Ганна Герман: Я думаю, що все в руках Божих. Нам лишається лише одне – повторювати щодня «Нехай буде воля Твоя».

Nikolo65@yandex.ua: Уважаемая Анна Николаевна, с глубоким уважением отношусь к Вам и к партии, в которой Вы занимаете немаловажную и ответственную роль. Полностью Вас поддерживаю и желаю успеха. Вопрос мой прост: когда в моём селе Требухов по улице Щорса наконец проложат твёрдое покрытие, обещанное ещё перед выборами в трагическом 2004 году членом Вашей партии Валерием Коновалюком, которій, выступавая через талемост, пообещал народу села, что решит эту проблему. Но воз и ныне там, да и увяз в грязи. На неоднократные мои обращения как однопартийца в ПР и лично к Конавалюку ответов не приходит. Прошу Вас посодействовать как член политсовета на кинутые тогда слова и забытые в последствии. По меньшей мере, это некрасиво по отношению к людям, которые в последствии отвернулись и от меня, так как через него болтуном-агитатором прослыл и я. С уважением, Николай (Шахтёр).

Ганна Герман: Даю Вам прямий телефон Валерія Коновалюка. Роблю це без його дозволу, але думаю, що чиню правильно – (067) 235 22 00. Зателефонуйте йому і нагадайте про його обіцянку. Не виконає – більше ніколи за нього не агітуйте. Це – найпростіший спосіб боротьби за виконання обіцянок політиків.

Бук: Пані Ганно, хотів запитати: бути комсомолкою, де вчення комсомолу каже «бога нема», і одночасно бути віруючою людиною – як таке може бути?

Ганна Герман: Ви мусите про це запитати когось іншого, бо я вийшла з комсомольського віку років з 30 тому і справді не знаю, що Ви маєте на увазі.

vik295vik: Уважаемая Анна Николаевна! Очень хотелось бы, чтобы в окружении Виктора Федоровича было побольше умных, грамотных, честных и порядочных, преданных Украине соратников. К таковым, в первую очередь, отношу Вас, Азарова, Ефремова, Колесникова, Колесниченко, многих других и, конечно же, Дмитрия Табачника. Большая просьба к Вам – постарайтесь найти общий язык с Дмитрием Владимировичем Табачником, сделайте все от Вас зависящее, чтобы своими высказываниями и действиями не «уничтожать» министра образования, которого поддерживают очень многие граждане Украины и ненавидят оголтелые националисты. Или Вы придерживаетесь другого мнения? Спасибо за ответ.

Ганна Герман: Я буду думати над тим, що Ви сказали. Дякую за підтримку.

Крыса: Шановна пані Герман, добридень! Ви якось виправдовували нашого Президента в тому, що Антон Павлович Чехов писав вірші у молодості. Будь ласка, назвіть хоча б один. Ви якось постійно виконуєте роль не радника Президента, а його тлумача. Нібито він каже не те, що ми чуємо, а те, що Ви нам розказуєте потім. Вас не принижує Ваша роль при Президенті? Тим паче, що усі бачать, що він Вас зовсім не те, що не слухає, а іноді навіть ігнорує. Не прикро?

Ганна Герман: Насамперед я мушу Вам тлумачити. Бо Ви самі нічого не читаєте. Якби Ви читали, то Ви би знали, що у гімназійні роки Антон Чехов написав багато віршів і підписувався Антоша Чехонте. Про це написано в підручниках середньоосвітніх шкіл. Один із його віршів називається «Последнее прости». Він трохи наївний і трохи смішний, але я Вам його зацитую. Це так, для Вашого загального розвитку.

«Как дым мечты сигары носилась ты в моих мечтах, неся с собой любви удары с улыбкой в пламенных устах. Прости меня. Зачем тревожить заснувшего у гроба навеки мертвеца? Иди вперед, не унывай, быть может, найдешь другого подлеца».

одна: Пані Ганно, Ви публічно казали, що маєте сили здійснити гуманітарні реформи. Коли це станеться?

Ганна Герман: Так, я маю сили здійснити гуманітарні реформи. І я готова буду всіма силами допомагати тому, кому Президент доручить цю ділянку роботи.

Олюга: Анна Николаевна! Вопрос к Вам, как к Советнику Президента: считаете ли Вы лично, что Кодекс законов о труде Украины применим для всех? Если – да, то почему депутаты не ходят на работу, но регулярно получают зарплату и материальную помощь? И второе: Президент с премьером молча смотрят, как мэр Киева без причин не появляется в мэрии по полгода... Закон у нас один для всех?

Ганна Герман: Тому що депутати недоторканні. І для них закон не передбачає покарання, як для всіх нас. Не обирайте більше людей у парламент, які не погоджуються скасувати депутатську недоторканність. Все залежить від Вас. Голосуйте за доторканних. А недоторканні нехай йдуть геть. Тоді ми будемо в рівних умовах. І тоді депутати відповідатимуть перед законом так, як мусимо відповідати ми з Вами.

Стосовно Черновецького. Звільнити його можете лише Ви. Бо саме Ви за нього голосували. Президент може звільнити того, кого він призначив – губернатора, голову адміністрації, але обраних народом може вигнати лише народ. Тому Ви повинні провести референдум у Києві і висловитися за призначення нових виборів міського голови. Після цих виборів Ви посадите у крісло міського голови того, кого вважатимете гідним, а Черновецького виженете геть. Немає іншого шляху, якщо ми обрали демократичний устрій.

Шахтар: Уважаемый Cоветник Президента Украины, большая просьба прокурировать ход расследования уголовного дела по статье мошенничество, которое следствие закинуло в долгий ящик, и ответа вот уже как три года нет даже на мои запросы. Почему в нашей стране так много мошенников и юристов, не чистых на руку, которые по поддельным документам за деньги узаконивают товар, не церемонясь, зная, что им все сойдет с рук? Прошу Вас связаться со мной. Контакт – (093) 436 64 **

Ганна Герман: Я вже набрала Ваш номер телефона. І розмовляю з Вами. Доброго дня назвіться, будь ласка... (Авт. – Безпосередньо під час чату Ганна Герман поспілкувалася з автором запитання, вислухавши суть проблеми і пообіцявши допомогти з її розв’язанням.)

omega: Анна Николаевна! Я помню, как Вы работали на радио «Свобода» – филиале ЦРУ. Теперь Вы работаете на партию Януковича – проект ФСБ. Так кто же Вы, доктор Зорге?

Ганна Герман: Коли я двічі народжувала у пологових будинках, я двічі кричала «Мама!» по-українськи. Штірліц після цього сказав: «Ти – просто молодець, Кет!».

чебурашка: Говорять, що начебто ЮНЕСКО хоче забрати під свою опіку будівлю Чернівецького університету. Чи правда? Коли Президент підпише закон «Про охорону культурної спадщини», який гарантуватиме збереження культурних вітчизняних пам’яток? Чи нам це не потрібно, особливо, перед «Євро-2012»?

Ганна Герман: Важливо, щоб ЮНЕСКО опікувалося спорудою Чеернівецького університету. Це дало б можливості для збереження пам’ятки.

Президент та Гуманітарна рада роблять багато для збереження культурної спадщини в усіх регіонах України.

Вдячна Вам, що Ви небайдужі до цієї справи.

Kruhlyk: Пані Ганно, яка доля Вашої книжки «Залізний господар» про Президента України? І коли можна очікувати продовження «Червоної Атлантиди»?

Ганна Герман: Я вже не раз відповідала на питання про книжку «Залізний господар». Нічого не змінилося з цього часу. Я і досі вважаю, що публікувати її рано.

А інші книжки буду писати. Маю надію.

чебурашка: Питання, як до Радника: чи може Президент виступити з ініціативою про заборону забудови центральних частин усіх історичних вітчизняних міст? І головне – про заборону встановлювати кондиціонери на фасадах зазначеної території (Львів, Київ), оскільки це страшно псує архітектурну ауру міста і країни? Дякую за розуміння.

Ганна Герман: Це – блискуча ідея. І я би цього дуже щиро хотіла. Зараз можу Вам сказати лише одне: будемо над цим працювати.

Дякую всім, хто був із нами. Вітаю з Преображенням Господнім і 20-річчям незалежності України!

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