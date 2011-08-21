Книжкову виставку в Українському домі відвідали прем’єр та спікер

У Києві всьоме відбулася Міжнародна книжкова виставка-ярмарок, організована Державним комітетом телебачення і радіомовлення України. Упродовж трьох днів в Українському домі можна було погортати та придбати книги з Білорусії, Болгарії, Росії, Ірану, України та інших країн. А ще – поспілкуватися з російським фантастом Сергієм Лук’яненком та дізнатися, що прем’єр-міністр України Микола Азаров вдома читає п’ятитомник Тараса Шевченка.

Прем’єр-міністр України Микола Азаров зізнався, що читає вдома Тараса Шевченка

Микола Азаров, Андрій Курков і Іван Драч

Загалом, виставка минула досить тихо і прісно, не викликавши особливого ажіотажу серед бібліофілів. Причина тому – неспроможність конкурувати з іншими подібними заходами.

По-перше, виставка-ярмарок проходила в будні дні в робочий час, а отже, багато читаючої публіки не могло потрапити на подію. По-друге, в порівнянні з іншими українськими книжковими виставками, ця не відрізнялась зірковими іменами, цікавими подіями та зустрічами. По-третє, часто анонсовані події відбувалися в інший час або не відбувалися взагалі.

Російський фантаст Сергій Лук’яненко

Книги для заможних

Цьогорічне гран-прі взяла книга «Пересопницьке Євангеліє. Витоки і сьогодення», що вийшла у Видавничому домі «АДЕФ-Україна». Розкішне видання є точною копією оригінального «Пересопницького Євангелія», на якому складають присягу президенти України. Видання красиве, але по кишені лише заможним книголюбам - коштує воно близько 50 тисяч гривень.

Заможних відвідувачів на виставці вистачало, але і вони обирали книги за більш демократичними цінами. Після презентації власної книги «Інноваційні механізми управління програмами розвитку», написаної у співавторстві з міністром фінансів Федором Ярошенком і помічником міністра фінансів Сергієм Бушуєвим, прем’єр-міністр України Микола Азаров прогулявся виставкою та придбав кілька книг. Серед них і «Петербурзькі повісті» Миколи Гоголя, яку видавництво «Грані-Т» віддало йому за собівартістю. Крім того, як розповіла головний редактор видавництва «Грані-Т» Олена Мовчан, видавництво також подарувало прем’єру кілька дитячих книг – для онуків.

Голова ВР України Володимир Литвин

Завітав на виставку і голова Верховної Ради України Володимир Литвин. Політик пройшовся між стендами і ятками, розглядаючи запропонований асортимент. Приділяючи увагу політикам, організатори забували про найважливішу складову будь-якої книжкової виставки – відвідувачів та покупців. Поки Литвина водили по Українському дому, відвідувачі чекали на анонсовану презентацію видань до 20-річчя незалежності України, яка так і не відбулася.

Ще один політик, перший Президент України Леонід Кравчук, разом з письменником Андрієм Кокотюхою презентував книгу «Україна. Наша епоха: 1991-2011 роки». За форматом книга нагадує проект Леоніда Парфьонова «Намедни». Автором ідеї та текстів виступив Андрій Кокотюха, а от в експерти та консультанти письменник взяв Леоніда Кравчука, Марію Матіос, Юрія Макарова, Андрія Куркова, Олександра Ткаченка.

Без гучних новинок

Особливих новинок на виставці не презентували. Не було і гучних імен та гостей. Окрім, звичайно, російського фантаста Сергія Лук’яненка, автора «Нічного дозора», який приїхав в рамках програми Російського стенду. До речі, російський стенд був чи не найбільшим на виставці та розташованим по центру Українського дому.

Втім, і на зустрічі з фантастом зібралося кілька десятків людей, бо подія була недостатньо проанонсована. Як і сама виставка загалом.

Книги білоруських видавництв

Голова правління Московського клубу любителів мініатюрних книг Ярослав Костюк привіз на ярмарок три тематичні експозиції мініатюрних книг – космічну, дитячу та книги українських класиків. За словами відомого бібліофіла, його здивувало те, що ярмарок майже не розрекламований в місті і це, звичайно, вплинуло на кількість відвідувачів.

Українські письменники, схоже, не встигли повернутися з відпусток. Виставці явно не вистачало численних автограф-сесій, майстер-класів та презентацій. Правда, виставкою прогулювались Андрій Курков, Максим Кідрук, Андрій Кокотюха, Леся Воронина, Анатолій Дністровий та інші, проте активної участі у ярмарку вони не брали.

Письменник Анатолій Дністровий (праворуч)

Книжковими новинками видавництва також не особливо тішили, адже відклали найцікавіше для Форуму видавців у Львові. Саме під Форум видавці традиційно випускають цікаві та довгоочікувані книги.

На виставці в Українському домі люди купували книги відомих авторів. За словами координатора проектів Всеукраїнського літературного конкурсу «Коронація слова» Альберта Фараона, на стенді конкурсу найкраще розкуповуються Люко Дашвар, Василь Шкляр та Марія Матіос.

Андрій Курков роздає автографи

«Перлини» з регіонів

Натомість, виставка в «Українському домі» дала рідкісну можливість ознайомитися з асортиментом регіональних видавництв, чиї книги часто не потрапляють до київських книгарень.

На стенді видавництва «Карпати» можна знайти книги мовами нацменшин. «Це в нас серія, де вже є сім видань класиків української літературі в білінгвальному перекладі – українською і угорською. Тут і твори Тараса Шевченка, і Леся Українка, і Михайло Коцюбинський, і ось новинка - Василь Стефаник. Ми випускаємо багато літератури для нашого регіону. В тому числі книжки мовою регіональних меншин – угорською, словацькою, ромською, німецькою тощо», - розповідає директор видавництва Віктор Браславець.

За книги шрифтом Брайля для дітей з вадами зору видавництво «Грані-Т» отримало нагороду в номінації «Кращий видавничий проект»

На стенді чернівецького видавництва «Букрек», чия книга «З української старовини» минулого року здобула гран-прі, теж є що подивитися. Наприклад, нове перевидання «З української старовини», яке вийшло українською і польською мовами – до Євро-2012.

Цікаві книги про гончарство та мистецькі альбоми можна було знайти на стенді «Книги Полтавщини».

Російський фантаст Сергій Лук’яненко

Фото: Віра Підгайна, «Главред», www.kmu.gov.ua