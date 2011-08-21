В Буках отпраздновали 20-ю годовщину Независимости Украины

На торжественном мероприятии присутствовали не только жители Буков. Были и гости из Киева. Народный депутат Наталия Королевская (фракция «БЮТ-Батькивщина») на праздник приехала с семьей – родителями, мужем и младшим сыном Ярославом.

«Я благодарна за приглашение Ивану и Евгению Сусловым, которые подарили нам всем сегодня этот праздник. Они показывают, как много можно сделать для родного края, возрождают культуру и духовность», - сказала Наталия Королевская.

Вначале она отдала дань памяти тем, кто пал жертвами трагических страниц истории Украины. Возле мраморного креста, названного Крестом Памяти, народный депутат заявила, что мы не должны забывать об этих жертвах.

«Украинцы как нация через многое прошли. Только за минувшее столетие наш народ пережил Голодомор, войны, политические репрессии, Чернобыль. А 20 лет назад мы обрели независимость. Важно помнить, что независимость и свобода означают величайшую ответственность. Для тех, кто управлял страной эти годы, груз ответственности оказался неподъемным. Потому сегодня, возле этого памятного места, мы должны осознать, что отвечаем за свою страну перед Богом и нашими детьми. Мы берем судьбу страны в свои руки», - заявила Наталия Королевская на торжественном митинге.

Почетная гостья также призвала всех накануне Дня Независимости приезжать в такие места и, вне зависимости от конфессии и вероисповедания, молиться за Украину.

На торжественном открытии праздника в честь Дня Независимости в селе Буки собрались местные жители и гости из других сел и городов Украины, представители духовенства, почетная гостья Наталия Королевская и организаторы мероприятия – Евгений и Иван Сусловы.

Наталия Королевская призвала всех помолиться за Украину и помнить тех, кто дал возможность сегодня жить в свободной, независимой стране.

Цветы на мемориальном Кресте Памяти – украинцам, ставшим жертвами политических репрессий, Голодомора и войн.

Возродили Буки – возродим Украину, - убежден Евгений Суслов.

На праздник в Буки Наталия Королевская привезла и своего младшего сына, трехлетнего Ярослава.

Особо радостным событием стало открытие фонтана. Раньше он украшал Майдан Независимости в Киеве, теперь станет гордостью Буков.

Больше всего фонтан понравился детям.

Сюда надо приезжать всей семьей, считает Наталия Королевская. Муж Юрий Солод и маленький Ярослав с ней согласны.

С праздником тебя, Украина!