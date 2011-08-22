Российские коммунисты начали возрождать СССР с Донецка

19 августа в Донецке состоялся международный форум «Возрожденный Союз – путь к спасению братских народов!». В мероприятиях, посвященных 20-летию разрушения СССР, приняли участие глава КПРФ Геннадий Зюганов и лидер КПУ Петр Симоненко, сообщает сайт российской Компартии.

Выступая перед участниками встречи, Зюганов отметил, что убийство Советского Союза было организовано внутренней контрреволюцией и ее внешними пособниками. В результате выиграли только глобалисты, а Россия, Украина и другие республики глубже всех провалились в пучину мирового финансово-экономического кризиса. При этом наши страны никак не могут договориться меду собой. Так до сих пор не налажено совместное российско-украинское производство пассажирских самолетов Ан-148 и Ан-158.

«Без сложения наших потенциалов, а также потенциалов братской Белоруссии и Казахстана нам не выжить в современном мире, - подчеркнул Зюганов и заметил. - Мы никогда не покушались ни на чей суверенитет. Достаточно вспомнить, что Россия, Украина и Белоруссия были среди стран – основателей Организации Объединенных Наций. А Советский Союз стал добровольным объединением братских народов».

Симоненко рассказал, что, согласно социологическим опросам, уже 47% украинцев сожалеют о развале СССР, а 30% хотят вернуться к плановой социалистической экономике. Более половины молодых людей сегодня выражают желание иммигрировать из страны.

Кроме того, Зюганов напомнил, что Донецкая область – одна из уникальнейших. Здесь было семь металлургических заводов, добывалось 150 млн тонн угля. Сегодня Донецкая область дает 22% ВВП Украины. И эта промышленная мощь создавалась усилиями всего советского народа. «Поэтому не случайно, что именно на Донецкой земле мы начинаем поход за возрождение нашего Союза», - подчеркнул глава российских коммунистов.

После всех трудов по восстановлению бывшего СССР, коммунисты посетили стадион «Донбасс-Арена», на котором проводит свои матчи команда «Шахтер», а потом посмотрели концерт, завершившийся исполнением замечательной песни «Мой адрес – не дом и не улица, мой адрес – Советский Союз», которую пела вся площадь.

фото: kprf.ru