Лівійські повстанці захопили Тріполі: яке майбутнє чекає на Каддафі?

Лівійські повстанці несподівано увірвалися до столиці держави міста Тріполі. Ще 19 серпня 2011 року оглядачі зазначали, що активні бойові дії ведуться в 20-40 кілометрах від столиці, і загрози прямого прориву поки немає. Тепер же урядові війська, за даними Reuters, контролюють лише 15% території столиці, а навколо резиденції самого лідера Джамахірії ідуть запеклі бої. Два сина лівійського лідера, за словами повстанців, заарештовані, серед них і його ймовірний наступник Сайф-аль-Іслам. Сам Каддафі поки зник з поля зору як світових ЗМІ, так і власних громадян. За неперевіреною інформацією, він збирається мігрувати в одну з африканських країн.

Хоча на світанку 22 серпня з району його резиденції висунулися кілька десятків танків і почали обстріл позицій, які займають повстанці. За останніми новинами супутникового каналу Al Jazeera, в місті поки немає конкретної лінії фронту, урядові війська занадто неорганізовані, проте продовжують чинити опір в кварталі урядових будівель.

За інформацією НАТО, наступу повстанців передувало бомбардування частини військових об’єктів столиці. Зараз альянс поки не збирається припиняти повітряні удари по частинах урядових військ, які все ще контролюють захід країни. Хоча втрата столиці може стати початком завершення ери лівійського диктатора. Адже ще місяць тому важкі бої точилися на відстані кілька сотень кілометрів від Тріполі, і жодна сторона не могла переломити ситуацію на свою користь. Бомбардування НАТО не давали значного ефекту, і повстанці не мали єдиного командування.

Зараз, на думку експертів, ситуація також може повернутися проти посталих, адже вони поки не закріпилися в столиці повністю, а значна їх частина почала святкувати перемогу і припинила боротьбу. Але все вказує на те, що Каддафі не хоче здаватися своїм противникам. Адже представники ЄС вже заявили, що диктатора та його синів вже чекають в міжнародному трибуналі в Гаазі, де його судитимуть за злочини проти людства. Для диктатора залишаються дві можливості – мігрувати та сховатися, чи боротися до кінця. Хоча аналітики NBC вважають, що в разі, коли повстанці утримаються в столиці, проурядовим військам буде важко її відвоювати.

Боротьба в лівійській пустелі майже шість місяців 2011 року зводилася до захоплення стратегічно важливих пунктів і міст. Після цього сторона починала контролювати увесь район. Спочатку війська Каддафі упевнено відтіснили повстанців до міста Бенгазі, яке було їхнім центром. За кілька тижнів найманці та солдати Каддафі майже розбили повстанців. За цей час уряд придушив виступи в столиці держави і готувався взяти під контроль усю територію. Проте у війну несподівано втрутилися європейські держави, які забажали відставки лідера Лівії. А після його відмови почали військову операцію проти Тріполі. Але тут одразу виникли міжнародні проблеми.

США відмовилися брати безпосередню участь у цій війні, вони лише вислали в Африку власні безпілотні апарати. Причому експерти вважають, що була спроба випробувати нові бойові системи без загроз викликати критику з боку американців за участь ще в одній війні. Тому Європі довелося самій бомбардувати Каддафі і переправляти зброю та боєприпаси повстанцям. Майже п’ять місяців операції не приносили відчутних результатів. Прорив на Тріполі став однією з найбільших перемог, до цього фронт лише повільно рухався на захід.

Тепер міжнародну громадськість хвилюють два питання – доля Каддафі та майбутнє демократичної Лівії. Перше більш просте, адже диктатора треба заарештувати, і тоді його прибічники складуть зброю. Або змусити його емігрувати – без державних фінансів він не зможе організувати партизанську боротьбу в країні і швидко зійде з політичної арени.

Друга проблема, більш комплексна, полягає в тому, що у повстанців поки немає одного командного центру. Вони розділені на кілька угруповань. До цього їхні командири мали спільну мету скинути Муаммара Каддафі. Після цього вони можуть почати боротьбу за владу та прибутки від продажу нафти. Тому невдовзі країна може поринути в нову громадянську війну. Бо приклад Єгипту демонструє, що арабські революції мають сильний руйнівний запал, а от побудувати потім демократичні інститути їм важко.

Хоча зараз в Тріполі ще тривають бої між повстанцями та урядом. Доля самого Каддафі невідома, і майбутнє Лівії вирішується в цей час.

фото: csmonitor.com, news.xinhuanet.commilitarytimes.com ? ? ,, ,, militarytimes.com