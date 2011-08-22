СБУ предотвратила теракт на День независимости

В Василькове, под Киевом, Служба безопасности Украины предотвратила террористический акт, который планировался на День независимости Украины, 24 августа.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

«22 августа в городе Васильков Киевской области сотрудники СБУ задержали участников организованной преступной группировки, которые намеревались совершить взрыв во время празднования Дня независимости», - говорится в сообщении.

Пресс-служба заявила о задержании троих предполагаемых террористов, имена которых в СБУ не называют.

В то же время, о задержании спецслужбой четырех своих членов заявила организация «Патриот Украины» на своем официальном сайте.



Журналист Елена Белозерская, называет имена задержанных. Это депутат Васильковского городского совета, председатель комиссии по вопросам молодежи и спорта Сергей Бевз (Сполох), соучредитель спортивного общества «Соловей» им. Шухевича Виталий Зателепа и еще два человека.

Как передает пресс-служба СБУ, во время обыска в помещении, которое задержанные арендовали возле центральной площади Василькова, было обнаружено самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами – гвоздями и гайками.

По предварительному заключению экспертной службы, в случае взрыва радиус поражения мог достигать более 100 метров, что повлекло бы значительные человеческие жертвы, говорится в сообщении.

По данным следствия, теракт планировался на 24 августа в Киеве или пригороде во время празднования Дня независимости Украины.

Кроме взрывчатки, в помещении найдено также около 100 экземпляров листовок с призывами экстремистского характера.

Сейчас продолжаются соответствующие процессуальные действия, по результатам которых будет возбуждено уголовное дело, сообщают в СБУ.

В то же время, позже стало известно, что подозреваемые в подготовке теракта были освобождены.