Герой России – под огнем

Он был чеченским боевиком. Потом воевал на стороне России. На днях его едва не убили.

СКОРЕЕ ЖИВ, ЧЕМ МЕРТВ



«Я ведь приехал из Южной Осетии, думал, спасибо нам скажут», - это заявление Сулим Ямадаев сделал в сентябре прошлого года. В минувшую субботу в Объединенных Арабских Эмиратах на него было совершено покушение.

Сама история с преступлением весьма запутана. В понедельник, 30 марта, Ямадаева успели похоронить. Пресс-служба президента Рамзана Кадырова даже выступила с официальным заявлением по поводу гибели известного чеченца. Но вскоре его «воскресил» брат Иса, заявивший, что Сулим – жив.

В России покушение на Ямадаева – одно из самых обсуждаемых. Больше всего говорят о том, кто бы мог заказать убийство бывшего боевика. Версий по этому поводу предостаточно, поскольку и врагов у Сулима немало.

В первой чеченской войне 21-летний Ямадаев был самым молодым бригадным генералом, воевавшим на стороне сепаратистов. В 1999 году – во второй чеченской войне – он переходит на сторону российских войск. В 2003 году Сулим становится командиром батальона «Восток» – его бойцы получили известность своими эффективными действиями против боевиков. Военные успехи батальона объяснялись тем, что он состоял из бывших чеченских сепаратистом. А у них военного опыта предостаточно. В 2005 году Сулим – как и два его брата – стали Героями России.

Один из явных врагов семьи Ямадаевых – нынешний президент Чечни Рамзан Кадыров. Его власть в республике – безгранична. Говорят, что даже в российском правительстве напуганы крайним своевластием Кадырова, однако пока не отказываются от его услуг: ему все же удается держать ситуацию под контролем в непокорной республике. Но у него все же есть немало конкурентов среди чеченцев. Убийство Руслана Ямадаева (старшего брата Сулима, бывшего депутата Госдумы, бывшего боевика) в августе прошлого года связывали чаще всего с именем Кадырова. Дескать, чеченский президент боялся конкуренции со стороны Руслана.

Чаще всего звучит имя Кадырова и в связи с нынешним покушением на Сулима Ямадаева. Говорят, между ними обострился конфликт в апреле прошлого года: тогда на одной из чеченских трасс не смогли разминуться кадыровский кортеж и колонна «Востока». Президент Чечни неоднократно выступал с обвинениями в адрес батальона «Восток», который ему не подчинялся. Против его командира были заведены уголовные дела: Сулима обвиняли в похищении и убийствах людей. Его объявили в розыск, но искали, видимо, очень плохо…



ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ НЕ ПОМОГЛА

Сулим нашелся сам в августе, во время российской войны против Грузии. Две роты батальона «Восток» принимали участие в военных действиях в Южной Осетии. В то время как российские генералы всячески пытались скрыть эту информацию, сами чеченские спецназовцы не намерены были находиться в тени. Сулим давал интервью, о «Востоке» по телевиденью показывали сюжеты… (Не исключено, что в истории с покушением может возникнуть грузинский след: мол, это грузины мстят за прошлогоднюю войну).

Военные успехи под Цхинвалом Сулиму не помогли. «Я ведь приехал из Южной Осетии, думал, спасибо нам скажут», - это он заявил в интервью российской газете спустя три дня после убийства старшего брата Руслана. Спасибо ему никто не собирался говорить. Уже в ноябре прошлого года его батальон был расформирован. Самому же Герою России пришлось бежать в ОАЭ, где на него и было совершено покушение.

Сейчас рассматриваются, как минимум, три версии покушений на Сулима, не связанные с Кадыровым, и три – связанные.

Первая – военная. У Сулима было немало врагов в стане бывших сослуживцев-сепаратистов, которые вряд ли простили ему отступничество. От взрыва фугаса, заложенного боевиками, погиб в 2003 году его брат Джабраил.

Вторая – бизнес-версия. Бойцы «Востока» принимали участие в рейдерских атаках. Самый скандальный случай связан с мясокомбинатом «Самсон» в Санкт-Петербурге. Неизвестно, скольким еще бизнесменам перешел дорогу Сулим.

Третья – месть кровника. С Ямадаевым могли свести счеты люди, давно затаившие обиду на его род. Месть у кавказцев не имеет срока давности.

Есть и версии, в которых фигурирует имя Кадырова.

Первая – Кадыров устраняет конкурента. Но был ли Сулим конкурентом президенту Чечни? Может ли составлять конкуренцию человек, против которого заведены уголовные дела, который никем и ничем не защищен? Да и стоит ли убивать человека, подвергая, таким образом, опасности себя и свою семью. Ведь два брата Сулима еще живы.

Вторая – дискредитация Кадырова. У президента Чечни достаточно врагов в Москве, заинтересованных в его ослаблении. Как раз в эти дни в Москве должны принять решение по поводу отмены режима контртеррористической операции в Чечне. Баланс сил в республике это бы не изменило, федералы не утратили бы свой контроль. Но отмена режима означала бы и отмену таможенных ограничений. Именно этого добивался Кадыров. В Москве могли найтись люди, которые этого не хотели.

Третья – еще одна бизнес-версия. В среде чеченских бизнесменов, которые находились не у дел последние 7-8 лет, есть много радикалов, заинтересованных в смещении Кадырова. Особенно эти настроения начали усиливаться после ухода с президентского поста Владимира Путина. Учитывая, что у чеченцев очень хорошие бизнес-связи на Ближнем Востоке, им не составило бы большого труда заказать Сулима в Эмиратах.



ВМЕСТО ВЫВОДА

«Прошлогоднее расформирование «Востока» - это удар по тем людям, которые воевали за Россию. Российское руководство показало, что не собирается их защищать. Куда теперь могут пойти несколько сотен обозленных человек, не знающих другого дела, кроме военного. Кадыров несомненно был заинтересован в том, чтобы Руслана и Сулима Ямадаевых не было в живых. Это его главные конкуренты. Но я не стал бы говорить, что Кадыров их и заказал. Скорее всего, кто-то пытается подставить президента Чечни. Российские власти могут кинуть его так же, как кинули и Ямадаевых вместе с батальоном «Восток», - рассказал «Главреду» российский журналист, специализирующийся на теме кавказских разборок, но пожелавший остаться неназванным.