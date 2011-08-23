Айвазова рассказала, что сделала Черновецкого мэром и депутатом трех созывов

«Да, он состоялся благодаря папе. Это правда, правда, так и напишите. Папа помог Лене поступить в аспирантуру – договорился со своим знакомым профессором, чтобы он редактировал его диссертацию. Нет, Леня писал ее сам, 1,5 года, ночами. Он трудоголик. Но ему не верили, не брали в аспирантуру и не взяли бы, если бы не папа. И Леня защитился, потом попал в Университет им. Шевченко, где стал зампроректора — ему друг помог из Минобразования. И я его мэром сделала и народным депутатом сразу трех созывов. Я работала с людьми, общалась, помогала», – заявила она в телефонном интервью газете «Сегодня».

Но, конечно, поводом для разговора стали неутихающие слухи вокруг отношений в семье Черновецких.

Как ранее сообщал Главред, в середине августа Алина Айвазова подала судебный иск о расторжении брака, но вскоре отозвала его.

В СМИ рассматривались самые разнообразные версии причин развода – от чисто бизнесовых до сугубо личных. В частности, киевского мэра обвиняли в адюльтере и даже сообщали о беременности его пассии .

Айвазова не подтверждает, но и не опровергает слухи об измене супруга. Она знала о том, что у мужа якобы есть молодая подруга, это задевало ее гордость и стало одной из, но не единственной причиной подачи иска.

«Мне звонили и рассказывали, что у него есть молодая красивая женщина, с которой он ездит отдыхать. Я считаю, что и я красивая, как и любая женщина, которая следит за собой. Но я восточная женщина, и я ревнива, как и все жены, которые любят своих мужей. И я не могу спокойно реагировать, когда мой муж посылает открытки, и не только своим бабушкам, а девушкам. Думаю, женщины меня поймут. Я подала иск, чтобы привлечь внимание публики и поднять рейтинг своего мужа. Но самое главное, я хочу поднять рейтинг всех женщин», –заявила она.

А помирили супругов дети. «Леня мне сказал, что это все бред — про «красавицу-секретаршу», с которой он якобы куда-то летал. Он никуда ни с кем не летал. И всю жизнь он любил меня, а я любила его. Леня мне позвонил и лишь сказал, что очень меня любит.

Он очень все это время волновался, как и наши дети, когда узнали об иске. Говорят: «Мама, ну ты можешь успокоиться?». А я им говорю: «Ну как я могу успокоиться, если ваш папа все время пишет письма каким-то женщинам, кому-то помогает?». Я же тоже живая женщина. Дети в итоге нас и помирили», – рассказала Алина.

Госпожа Айвазова не скрывает, что для нее много значат семейные ценности, но с супругом ее связывают не только дети, но и долгие годы общего бизнеса:

«Нас многое связывает с Леней, и не только семья. Мы друзья и всегда ими останемся, партнеры.

Мы вместе создали еще в 1991 году фирму «Правэкс» (право и экономика) и руководили всем вместе. Но чем-то больше он, а чем-то — я. Я не могу сказать, кто работал больше. Но если ему удавалось поспать, то я спала по 2-3 часа в сутки, и ночами писала планы на завтра и анализировала прошедший день.

Магазинами больше занималась я, а банком, который создали в 1994 году, — Леня. Мы вместе писали договора, а я их редактировала. Мы каждый день регистрировали новое предприятие. Мы же с Леней правоведы с широкой специальностью. Начинали с того, что консультировали по юридическим вопросам юрлица, регистрировали коммерческие предприятия. Занимались охраной предприятий — фирма «Безпека» есть до сих пор. Регистрировали и для себя предприятия, каждое занималось своей деятельностью, в каждом свои директора. Это были магазины высокой моды (торговали марками Dolce and Gabana, Rocco Barocco, Jenny и т. д.), мебельные салоны, автосалоны, автозапчасти, рестораны, охранные фирмы. Я также создала и была директором нашего, я считаю, ведущего предприятия «Социальное партнерство», куда входит столовая «Стефания» на левом берегу, где кормят до 1000 человек в день до сих пор, мы восстанавливали паспорта бездомным, купали их. Леня очень любит говорить об этом, но чтоб вы понимали, этим занималась я. А Леня общался с людьми, хотя он и сейчас переводит на это предприятие деньги и живо интересуется. Кроме того, я занималась фирмой «Кристина» и фирмой «Коммерческие системы». У него часто появлялись идеи, да и у меня тоже, но воплощала их я.

А в «Правэкс-банке» я была председателем совета банка, и ни один вопрос не мог быть решен без меня. Когда Леня стал мэром, мы передали банк Степе. Дети, кстати, там работали с 17 лет. Мы все работали круглосуточно. У меня было в подчинении 18 тысяч человек и больше 100 предприятий. Но я никогда не делала себе рекламу. И знаете почему? Я сама — ходячая реклама. Мой папа был бизнесменом, хотя тогда это называлось не так. Поэтому я тоже бизнесмен. Я очень грамотный человек. После открытия «Правэкса» Леня открыл аукцион недвижимости. И мы каждый вечер обсуждали все вопросы — он лежал в ванной, а я ему докладывала, сидя рядом».

По ее мнению, супруг вряд ли достиг таких высот в бизнесе и политике, если бы рядом не было жены.

«Ну какой из него коммерсант?! Я никогда не думала, что Леня сможет стать коммерсантом. И он бы им не стал, если бы меня не было рядом, потому что он ничего не контролировал, его легко было обвести, он был готов отдать все кому-то. Это я сохранила фирму, я выгнала всех воров! Я это все сделала. Хотя, возможно, он этого до конца не осознает. Сейчас он немного изменился, потому что его жизнь научила», – рассказывает Айвазова.

Айваза с благодарностью вспоминает о том, какую помощь семье оказал ее отец, но при этом подчеркивает, что денег на «Правэкс» он не давал:

«Понимаете, мой отец был против нашего брака настолько, что у него даже случился инфаркт. Да, он сделал нам шикарную свадьбу на 400 человек. Он ежемесячно нам помогал, когда мы переехали в Киев, когда были маленькие дети и я еще не работала. Он высылал нам по 500 рублей (зарплату профессора на тот момент. — Ред.)

Мой папа был очень богатым человеком. У него были целые фабрики и ателье по пошиву обуви, ювелирные мастерские, антиквариат. Он закупал станки, брал в аренду помещения, рисовал эскизы для ювелирки. И у меня такие способности. Он выпускал кроссовки, спортивные костюмы Adidas, в которых ходил весь Союз. И это было еще в 70-е годы. Я с детства в жемчугах и бриллиантах. Мой папа приносил вечером выручку — мешки денег. И моя задача была разделить ее на три кучки по 10 тысяч советских рублей для раздела между учредителями. И не дай Бог мне было ошибиться хотя бы на один рубль! Я опозорила бы отца в глазах партнеров.

Но конкретно на «Правэкс» папа денег не давал. Мы сами его раскручивали. Но для Лени, его становления, папа сделал очень много. Я росла хоть и в очень богатой семье, но в строгих условиях, у нас были традиции. А Леня, которого воспитывала одна мама-сибирячка, очень красивая женщина с очень трудной судьбой (она потеряла несколько детей), царство ей небесное, которую в 13 лет практически изнасиловали, мечтал о большой крепкой хорошей семье. Он ее получил. Да, папа помогал. Да где бы Леня сейчас был, если бы не папа и я?!! Он бы точно стал бы алкоголиком и в какой-то канаве валялся. У него еще с 6 класса проблемы с алкоголем. Да, он состоялся благодаря папе. Это правда, правда, так и напишите».

Папа помог Лене поступить в аспирантуру — договорился со своим знакомым профессором, чтобы он редактировал его диссертацию. Нет, Леня писал ее сам, 1,5 года, ночами. Он трудоголик. Но ему не верили, не брали в аспирантуру и не взяли бы, если бы не папа. И Леня защитился, потом попал в Университет им. Шевченко, где стал зампроректора — ему друг помог из Минобразования. А я его мэром сделала и народным депутатом сразу трех созывов. Я работала с людьми, общалась, помогала».

Еще один слух, категорично опровергнутый Айвазовой – вопрос израильского гражданства мужа:

«Послушайте, ну это просто смешно. Зачем нам это? Если бы мы хотели куда-то уехать, давно бы это сделали. И не надо путать вид на жительство и гражданство. Это разные вещи, как юрист вам говорю. А почему нам Грузию не приписывают? Мой муж очень любит эту страну. Помогает сам всем моим родственникам, высылая ежемесячно деньги. Он мне не дает даже такой возможности. И если кто-то заболел, мне стыдно об этом говорить. Все это делает, потому что любит Грузию, мою страну, потому что я и мои родители очень много для него сделали. Но наша страна — Украина. Мы хотим в ней жить».

Судя по всему, сегодня в семье Черновецких восстанавливается мир и покой. Иск отзван, отношения налажены. А осенью их ждут уже приятные волнения: дочь выходит замуж.

«Кристина выходит замуж за Сергея (Сергей Янчуков – московский преприниматель. – Ред.) Это друг моего сына. Он скромный и интересный человек. Я его знаю очень давно. Он часто бывал у нас дома. Кристина, Сережа, Лена (его бывшая жена) — у них была тусовка в нашем доме в Конча-Заспе.

Да, он просил у меня руки моей дочери. Но мне очень больно за Лену. Она мне как вторая дочь, даже в Каннах с нами бывала. Я люблю их детей – Ванечку и Нину. Но в любви нет преград. Я так понимаю, что Сережа Кристину полюбил давно. И я осуждала Кристю, говорила, что она не имеет права разбивать семью. Ну они же все вместе у нас были. А я им готовила блюда из кавказской кухни. Я же очень вкусно готовлю».

Так что жизнь налаживается. Сейчас Алина Айвазова заканчивает лечение в США, собирается проведать сына и внуков в Испании и возвращаться в Украину.

«Я вернусь в сентябре – с хорошим настроением, похудевшая на 15 кг, пообещала она. – Вы только Леню моего не трогайте. Ладно? Он хороший».

В то же время, позже сам Леонид Черновецкий дал комментарий, в котором рассказал об отношениях со своей новой любимой Еленой Савчук. Мэр Киева, в частности, признался, что обязательно разведется со своей супругой, и охарактеризовал Елену Савчук, как скромную и бескорыстную женщину и просто хорошего человека. Кроме того, он сказал, что у него есть с ней романтические отношения.

В ответ Айвазова сказала, что согласна на развод, но настаивает на том, чтобы ее с Черновецким имущество было поделено пополам.

Фото с сайта Сегодня