Украина отпраздновала День Государственного Флага

Сегодня в Украине отмечается День Государственного Флага. Президент Украины Виктор Янукович торжественно поднял знамя под исполнение военным оркестром Государственного гимна Украины и оружейные залпы.

Перед зданием Администрации выстроилась рота почетного караула в составе представителей трех родов войск.

Воины роты почетного караула и оркестр прошли перед Президентом Украины торжественным маршем.

Также сегодня, 23 августа, Президент Виктор Янукович принял участие в торжествах по случаю 20-й годовщины Независимости Украины, которые состоятся в Национальном дворце искусств «Украина».

В своем поздравлении по случаю Дня флага, президент отметил: «Под сине-желтыми знаменами Украинский народ утверждал вековечную мечту о свободе, государственности и соборности. Именно этот стяг 20 лет назад был внесен в сессионный зал Верховной Рады, что символизировало начало новой страницы в истории - утверждение новейшей украинской государственности».

«Государственный Флаг Украины является олицетворением нашего национального единства, чести и достоинства. Под ним мы строим страну, основанную на демократических ценностях, достигаем общественных, творческих и спортивных свершений, побеждаем на международных конкурсах и соревнованиях. Миг, когда поднимается Государственный флаг Украины, - это момент подъема, который наполняет сердца гордостью. Сине-желтый флаг является тем объединяющим символом, который независимо от национальности, языка общения, веры или конфессии объединяет нас в одно целое - Украинский народ», - говорится в поздравлении.

«Мы должны оберегать и почитать Государственный флаг Украины как национальную святыню. Это наше конституционный и гражданский долг. Будем же едины под Государственным Флагом Украины ради процветания и могущества нашего государства!» - заявил Янукович.

Напомним, праздник учрежден в августе 2004 года указом президента Леонида Кучмы в качестве воздания почестей многовековой истории создания Украинского государства, государственной символике независимой Украины и с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Украины. Отмечается ежегодно 23 августа.

В 2009 году Президент Виктор Ющенко внес изменения в указ о ежегодном праздновании Дня Государственного Флага Украины, учредив официальную церемонию поднятия флага 23 августа по всей Украине.

В этом году торжественные церемонии поднятия государственного флага запланированы во всех регионах страны.

В то же время, в Посольстве Украины в Москве был торжественно поднят Государственный флаг Украины.

Посольство Украины в Республике Беларусь проводит мероприятия, посвященные Дню Государственного Флага и 20-й годовщине Независимости Украины.

фото: zn.ua,,,, nbnews.com.ua, lb.ua, mir24.tv