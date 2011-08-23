Лівійські повстанці можуть почати воювати між собою

Того дня, як лівійські повстанц і увірвалися до столиці країни міста Тріполі, в світі одразу постало питання, що буде з Лівією після того, як режим Каддафі остаточно впаде. Зараз в районі резиденції колишнього диктатора ідуть важкі бої, за повідомленнями Reuters там чутні вибухи і стріляють урядові танкові війська. Проте, більша частина експертів, вважають, що режим колишнього полковника не зможе втриматися в столиці і отже втратить усю країну. За шість місяців повстанці, з допомогою НАТО такі домоглися свого, і захопили владу в Лівії.

За оцінками спеціалістів Північноатлантичного альянсу, військовий конфлікт в країні може тривати ще приблизно від 2 тижнів до 3 місяців. Хоча повстанці спромоглися перехопити ініціативу, а Каддафі вже не має змоги використати свої ресурси для продовження війни. Зараз сам диктатор перебуває на межі арешту і багато хто чекає поки він вирішить тікати в іншу країну.

Хоча проблеми в країні зі взяттям повстанцями Тріполі, схоже, лише починаються. Головою причиною майбутньої нестабільності стане відсутність єдності серед повстанців. За час громадянської війни до антиурядового фронту приєдналися демократи, ісламісти, соціалісти та просто кримінальні елементи і окремі берберські племена. Усіх їх об’єднувало прагнення скинути деспотичний режим Каддафі, про те, що потрібно буде робити потім мало хто замислювався. Експерти Ради з Міжнародних відносин вважають, що на початку боротьби мало хто вірив, що вони зможуть побороти владний режим і усі ставили перед собою більш приземлені цілі – захопити частину території країни і примусити владу до переговорів.

Тепер же окремі повстанські загони контролюють столицю та більшість урядових будівель, а єдиного сформованого уряду немає. Проблема полягає, ще в тому, що кабінет міністрів, який підтримує частина повстанців зараз знаходиться в місті Бенгазі на іншому боці країни і не контролює на сході країни. Невідомо, як різні групи людей, що воювали проти Каддафі зараз зможуть налагодити видобуток та продаж нафти на світових ринках і забезпечать роботу соціальної сфери країн.

Нарешті події в Лівії, вже вкотре, мають стати індикатором того, як будуть розвиватися арабські революції і надалі. Адже лідери Близького Сходу почали виставляти війська проти маніфестацій після того, як це зробила Лівія. Тепер же, якщо країна загрузне в анархії, то стане зрозумілим, що арабські демократичні революції початку 2011 року були непотрібними і шкідливими для регіону.

Різні групи

За свідченнями одного з найбільш впливових польових командирів Хусейна Наджаїра, група якого зараз знаходиться в Тріполі, ситуація в місті переходить під контроль повстанців і це створює додаткові проблеми. Повстанець заявив, що буде роззброювати усі незаконні формування, як урядових солдатів так і інших повстанців, які не хочуть підкорюватися Комітету Тимчасового уряду.

На думку оглядачів, така позиція може призвести до того, що в столиці почнуться бої між різними групами повстанців. Тоді країна знову буде розділена на кілька ворогуючих провінцій, які контролюватимуться різними політичними та навіть етнічними групами. Над Лівією з’явився привид громадянської війни.

Головною проблемою повстанців, на думку експертів Центру Брукінгса, є відсутність єдиного лідера, якого б поважали усі сторони. Від самого початку революції сили, що протистояли Муамару Каддафі розділилися на два, приблизно рівні табори. Перший складався з політичних опонентів режиму, туди здебільшого входили люди, які раніше належали до владних структур і мали власні амбіції, які не могли реалізувати за правління диктатора. Коли з’явилася можливість відкрито виступити проти його влади, то кілька державних чиновників та прогресивних офіцерів швидко втекли в опозиційно налаштоване місто Бенгазі. Там утворився Національна Перехідна Рада, яка прагнула отримати владу на сході країні. Вони швидко відтіснили владу Тріполі з Бенгазі і почали просуватися на захід.

В той час в Перехідної Ради виникла проблеми з нестачею людських ресурсів. Тоді до боротьби приєдналася частина берберських племен, які вже багато років не хочуть жити під владою Каддафі. За кілька місяців кількість повстанців зросла на 30% і вони спромоглися трохи відтіснити урядові війська. А коли в кампанію вирішили вступити члени НАТО, постачання європейської зброї та боєприпасів почало приваблювати ще більше людей в повстанців.

Поступово вони формувалися в окремі загони, і значна їхня частина не підкорялася уряду в Бенгазі. Перехідна Рада мала терпіти це, адже вони були рушійною силою боротьби з владою Каддафі. На думку експертів з Ради з Міжнародних відносин, без цих солдатів та постійних бомбардувань НАТО, повстанці не змогли б дійти до столиці і поставити режим Каддафі на межу знищення.

Хоча Європа увесь цей час погоджувалася співпрацювати лише з урядом в Бенгазі і робила вигляд, що не помічає, що армія повстанців складається з дуже підозрілих елементів, які мають діаметрально різні цілі.

Отже зараз Лівію намагається контролювати сила, яка складається з двох частин, що підозріло ставляться одна до одної. Бойові командири підозрюють колишніх чиновників режиму в лояльності до Каддафі і його синів. За неперевіреними даними серед повстанців вже почалися конфлікти, щодо того, як вчинити з наступником диктатора Сайфом-аль-Ісламом. Він зараз перебуває у полоні. Перехідна Рада хоче віддати його міжнародному трибуналу в Гаазі, а частина повстанців заявляє, що він знає де сховані рахунки його сім’ї і може повернути ці гроші в Лівію.

Оживити нафту

За час війни Лівія знизила обсяги видобутку нафти, за даними ОПЕК, на 30%. Вона закрила більше 20 перспективних свердловин, а співробітники західних компаній, які працювали на них евакуювалися в Європу. Тепер грошей, які країна отримує від продажу енергоресурсів може вистачити на підтримання життя державних служб, але соціальне забезпечення невдовзі може припинити своє існування.

Коли йшла війна це можна було списати на протистояння. Але тепер повстанці мають налагодити нафтову промисловість. Інакше в країні почнуться великі проблеми. Але тут постає проблема контролю за окремими регіонами країни. Центральна влада повстанців визнає, що берберські племена, які вона сама і озброїла тепер хочуть отримувати більше грошей від видобутку нафти і вплинути на них немає можливості.

Крім того, влад не знає на кого вона може розраховувати, якщо доведеться знову відвойовувати заново нафтоносні райони. Влада Каддафі постійно перебувала в млявому протистоянні з берберами і тепер це дісталося і повстанцям.

Регіональний приклад

Поки Лівія перебуває в підвішеному стані увесь Близький Схід дивиться на неї з надією. Адже від результату війни в цій країні залежить, як будуть розвиватися демократичні рухи по всьому арабському світі. Якщо повстанців зможуть домовитися між собою і створити нормальний демократичний режим, то в інших арабів з’явиться надія на перетворення. Адже більшість експертів вважають, що слабкість Арабської весни 2011 в тому, що в громадян Тунісу, Єгипту, Лівії, Ємену та Сирії є сили скинути диктаторів, але вони не можуть збудувати нормальну державу. Протести на Близькому Сході поки мають лише деструктивний характер. Тому світова громадськість поки не поспішає вводити жорсткі санкції проти голови Ємену Обдали Селеха чи президента Сирії Башара Асада.

В Брюсселі та Вашингтоні досі бояться, що на місці диктаторських режимів виникнуть ще більш криваві диктатури, чи фундаменталіські халіфати. Приклад Лівії, якщо там буде сформована демократична система, буде визначальним в позиції великих країн, щодо арабського світу, який показав своє прагнення до демократії. Але не виявив уміння створити для себе цю демократію.

фото: paulonunesdossantos.blogspot.com , rte.ie , ,, nytimes.com