Возможно ли возрождение СССР – оценки экспертов

Российские и украинские коммунисты решили возродить Советский Союз. Восстановление СССР лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов решил начать с Донецкой области. Об этом он заявил на форуме «Возрожденный Союз – путь к спасению братских народов!», который проходил 19 августа в Донецке, и в котором также принял участие лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко. По мнению Зюганова, Донецкая область является одной из уникальнейших. «Здесь было семь металлургических заводов, добывалось 150 миллионов тонн угля. Сегодня Донецкая область дает 22% ВВП Украины. И эта промышленная мощь создавалась усилиями всего советского народа», – отметил глава Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ). «Потому не случайно, что именно на Донецкой земле мы начинаем поход за возрождение нашего Союза», – подчеркнул Геннадий Зюганов.

Эксперты прокомментировали «Главреду» намерения украинских и российских коммунистов возродить Советский Союз.

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Алексей Гарань, научный директор Школы политической аналитики Национального университета «Киево-Могилянская академия»:

Ничего нового в данных заявлениях нет – это исключительно политтехнологический прием, направленный на привлечение к себе части ностальгирующего электората. Это традиционные заявления коммунистов, которые и в России, и в Украине уже давно интегрированы в систему. Они уже давно перестали быть реальной оппозицией и стали управляемой оппозицией. Так происходит в России, так происходит и у нас. Российская компартия очень удобна для Кремля. Пребывая в системе власти, коммунисты одновременно пытаются разыграть оппозиционную карту. Сейчас ведется борьба за будущие электораты.

Что касается Украины, то рейтинг власти падает, рейтинг Партии регионов – тоже. Соответственно часть ее электората может отойти к коммунистам. Наша власть нанесла по коммунистам удар – арест Волги, что должно было остановить перетекание электората к компартии. Теперь коммунисты осуществили ответный шаг. Но это сугубо технологические вещи.

Более того, возрождения СССР нет в программе Коммунистической партии Украины. В свое время наиболее радикальные приверженцы возрождения СССР, которые выступали с трибун, были устранены из руководящих органов КПУ.

Возрождение Союза – абсолютно нереальная вещь. Кремль понимает, что восстановить СССР сегодня в прежнем виде невозможно. Потому будут использоваться другие способы, один из них – тот же Таможенный союз. То есть это другие формы экономической и гуманитарной экспансии, и это то, что будет делать Кремль. Коммунисты же в данном случае это только один из отрядов российского экспансионизма. А наши коммунисты просто перепевают те тезисы, которые идут к нам из Росси.

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Виктор Небоженко, политолог, директор социологической службы «Украинский барометр»:

В отличие от всех остальных политических сил, коммунисты еще 150 лет назад написали на своих знаменах «Пролетарии всех стран объединяйтесь!». Отсюда логично, что пролетарии России и Украины могут объединиться. Но пролетарии, а не олигархи! В этом смысле коммунисты ведут очень циничную игру. Они прекрасно понимают, что объединение двух стран уже невозможно, но защищать объединение олигархов России и Украины более чем цинично по отношению к светлым идеалам Маркса, Энгельса, Сталина и Брежнева.

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Владимир Корнилов, директор украинского филиала Института стран СНГ:

В программах коммунистических партий (и российской, и украинской) восстановление союзного государства закреплено как одна из целей. В этом плане коммунисты последовательны. Но подобные акции предназначены исключительно для электората коммунистической партии. И КПРФ, и КПУ начинают предвыборную кампанию. Сейчас предвыборная кампания стартовала для российской партии коммунистов. Но не за горами и выборы для КПУ. Таким образом, обе партии начали свою предвыборную кампанию. Получается достаточно экономно, и раз мы задаемся этим вопросом, значит, эффективно: шум поднят – пиар начался.

Не следует путать устремления коммунистов и российской власти в целом. Коммунисты не считают себя частью этой власти – они себя считают оппозицией. Представители высшей власти России не раз заявляли, что восстановить Советский Союз в том виде, в котором он существовал, невозможно. Но при этом никто не отказывался от создания новых интеграционных процессов на постсоветском пространстве, причем проектов, которые включают в себя разные государства, и конечной целью которых является создание единого государства. Это не раз декларировали представители российской высшей политической элиты. Не нужно забывать, что один из таких проектов – Союзное государство России и Белоруссии – на бумаге уже давно существует. Но, как видите, даже он пока еще не осуществлен.

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Владимир Фесенко, глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента»:

Сейчас если кто и способен объединять, то точно не коммунисты. Коммунисты искренни в своих желаниях и заявлениях. Они – наследники советской традиции, Советского Союза и возможной коммунистической системы. Им искренне жаль, что СССР уже 20 лет нет. Так что заявления коммунистов о желании возродить Советский Союз абсолютно искренни. Но они не при власти, совершенно на нее не влияют, а иногда находятся в полумаргинальном состоянии. Так, КПУ является парламентской партией, но абсолютно не определяет ход политического процесса. На данный момент рейтинги российских коммунистов выше, нежели украинских. И они свидетельствуют о том, что у коммунистов нет шансов вернуться к власти и реализовать свои намерения. Не думаю, что сейчас речь идет о реализации чьих-то замыслов или о провокации – коммунисты просто выражают свою идеологическую программную позицию.

Кроме того, я не уверен, что Москва стремиться к возрождению единой державы. В России даже идея Союзного государства России и Белоруссии стала менее популярной за последние годы. Люди убедились, что этот механизм не работает, что преследуются разные интересы. Относительное большинство россиян (почти 40%) считают, что России ни с кем не нужно объединяться, в том числе и с бывшими советскими республиками, что Россия никого не должна кормить. Именно потому это относительное большинство, такие себе изоляционисты, против интеграционных инициатив и новых объединений на постсоветском пространстве.

Думаю, что перспектив у новых интеграционных государственных проектов нет. Другое дело, что сейчас Москва возобновляет политико-экономические интеграционные проекты, которыми фактически закрепляется ведущая роль России на постсоветском пространстве. Это – не возрождение государства, а поиск новой геополитической модели влияния России на зону своих интересов на постсоветском пространстве.

Именно поэтому я пока что скептически оцениваю заявления коммунистов о возрождении Советского Союза. Это всего лишь проявление идеологических установок коммунистов.