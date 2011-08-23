Леонид Кравчук рассказал, что помешало Украине стать цивилизованной

23 августа 2011, 21:00

Накануне 20-й годовщины независимости Украины первый президент страны Леонид Кравчук рассказал об ошибках начала 90-х годов, проблемах нынешней власти, украинском менталитете и взаимоотношениях Киева с Москвой и Брюсселем.

Накануне 20-й годовщины независимости Украины первый президент страны в интервью Deutsche Welle поделился размышлениями об ошибках начала 90-х годов, проблемах нынешней власти, украинском менталитете и взаимоотношениях Киева с Москвой и Брюсселем.

- Леонид Макарович, как первый президент Украины, что вы можете сказать о том, какой она стала спустя 20 лет после обретения независимости?

- Я думал, что Украина будет демократическим цивилизованным государством европейского образца, богатой страной с колоссальными возможностями. Что украинский народ, который традиционно отличается высокими нравственными принципами и глубокими религиозными чувствами, будет уважать свою историю. Но этого не произошло.

- Как вы думаете, почему?

- Мне кажется, здесь играет роль психология. 70 лет жизни в тоталитарном государстве, репрессии. Миллионы людей погибли во время голодомора, сотни тысяч – в лагерях ГУЛАГа, государство и народ прошли через физические и духовные репрессии. Все это наложило такой отпечаток на психологию украинского народа, что сегодня к власти приходят люди, неподготовленные к борьбе за духовные и моральные ценности. Для них власть - предмет дохода. И Кучма, и Ющенко приложили много усилий, чтобы создать коррумпированную кланово-олигархическую власть. А сейчас возникает вопрос: быть этой власти или же пришло время ее искоренить? Обсуждают, например, какая система выборов лучше. Какой бы система ни была, у власти все равно находятся 500 человек, большинство из которых очень коррумпированы, у них отсутствует мораль и уважение к народу, истории, культуре.

- Где же выход?

- Выход один - терпение: однажды к власти придет новое поколение. Нынешние руководители ничего радикально изменить не смогут. Перед Януковичем встал вопрос: как быть дальше? Продолжать то, что делали его предшественники, или ломать систему? Он пытается изменить визовый режим, стремится подписать соглашение об ассоциации Украина-ЕС, провести на Украине Евро-2012. Пришла команда Януковича - в стране реально начали строить дороги, развивать инфраструктуру. Сейчас завершается строительство стадионов в Киеве, Львове. В Донецке и Харькове оно уже завершено. Причем, если Польше помогает Евросоюз, то нам – нет.

- Не исходит ли от России угроза независимости Украины?

- Нет. Без налаживания эффективных и прозрачных отношений с Россией Украине будет трудно. Я не знаю, есть ли еще на свете две страны, которые были бы настолько связаны экономически, политически и духовно.

- А вы не считаете, что руководство России вмешивается во внутренние дела Украины?

- Я не считаю, я знаю. Российское руководство грубо вторгается в наши дела. Такова культура российских вождей. Наша задача – не бежать от этого, потому что бежать некуда. А вести себя так, чтобы они видели, что мы отстаиваем свои интересы, честь, достоинство. Я думаю, что если бы харьковские соглашения 2010 года (о пролонгации аренды украинской территории Черноморским флотом в обмен на скидку на российский газ – Ред.) заключались сегодня, Янукович не подписал бы их в таком виде. А сразу после выборов его толкали, били, он бил, что-то обещал, улучшал свой имидж разными способами. И у него была поддержка России. Когда он пришел к власти – у россиян богатый опыт шантажа - они его взяли "тепленьким", Янукович все подписал.

- Президент Янукович отказался от курса на вступление в НАТО. Он правильно сделал?

- На выборах он учел, что 65 процентов избирателей против вступления Украины в НАТО. Но то, что он делает – неправильно. Мы провозглашаем, что Украина – вне блоков, а каковы гарантии нашей безопасности – не знаем. Украина должна быть под зонтиком НАТО, Евросоюза. Но при этом она не должна ухудшать отношения с Россией.

- В период вашего президентства Украина отказалась от атомного оружия, оставшегося ей в наследство от СССР. Затем ведущие страны подписали меморандум с гарантиями безопасности для Украины. Насколько они действительны сегодня?

- Эти гарантии формальны, механизмы прописаны не совсем четко. А если НАТО дает гарантии, то есть и механизмы. Нападение на одну из стран-участниц НАТО, означает нападение на весь Североатлантический альянс, и тогда все другие участники включаются и защищают. Поэтому для Украины было важно стать членом НАТО и решить вопрос безопасности и независимости.

- Как вы считаете, допустили ли вы какие-либо ошибки будучи президентом Украины в первые годы независимости?

- Я не добился роспуска старой Верховной рады и избрания новой. С этого все и началось.

- Чем Украина удивила вас за эти 20 лет?

- Рабством, пресмыкательством, принципом "ты - начальник, я - дурак". А положительно меня удивила молодежь. Она быстро перенимает все современное. Я встречал молодых украинцев в Оксфорде, университетах США, Германии – это совсем другие люди.

Напомним, как сообщал Главред, Президент Украины Виктор Янукович поздравил народ Украины с 20-й годовщиной Независимости, отметив, что Украина достойно прошла экзамен на свободу независимость.

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