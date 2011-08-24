День независимости - фоторепортаж

Украина отпраздновала День независимости. В Киеве прошли официальные мероприятия, в которых приняли участие первые лица государства.
В Украине отпраздновали День независимости. В официальных мероприятиях приняли участие первые лица государства - Президент Украины Виктор Янукович, Премьер-министр Николай Азаров, спикер Верховной рады Владимир Литвин, глава КГГА Александр Попов и другие.
Как сообщал Главред , юбилейный День независимости страны для первых лиц государства начался с благодарственной молитвы в Киево-Печерской Лавре.
После этого высшие чиновники страны возложили цветы к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому.
Государственный праздник широко отмечается по всей стране, но самые масштабные мероприятия, посвященные 20-й годовщине Независимости, проходят в центре столицы - Киев превратился в большую праздничную площадку.