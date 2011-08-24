В Киеве «Беркут» не пропустил оппозиционеров к Администрации Президента - Фоторепортаж

В День Независимости Украины, после митинга у памятника Шевченко в Киеве, колонна оппозиции двинулась по улице Владимирской к зданию Администрации Президента.

Возле здания Педагогического музея Владимирская оказалась перекрыта железными щитами, за которыми стоял плотный строй бойцов спецподразделения «Беркут».

Кроме того, улица была перекрыта грузовыми автозаками. При попытке митингующих прорвать заграждения, произошли стычки с милицией. По некоторым данным, есть пострадавшие.



Как сообщал Главред, 23 августа Киевский окружной административный суд запретил различным оппозиционным партиям и организациям проводить свои акции в центре Киева в День Независимости.

фото: Евгений Малолетка / ТСН.ua