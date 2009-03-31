Президентская речь: первые впечатления политологов

Немного эмоциональные комментарии тем и ценны, что отражают первое впечатление от сказанного Виктором Ющенко. Ведь именно первое впечатление, еще не смазанное последующим анализом и наслоением политических комментариев с разных сторон, реально отражает суть и форму выступления.



Общее первое впечатление политологов – речь Президента была бледной, неуверенной и не убедительной. К тому же, в ней не услышали ни видения собственных путей выхода из экономического кризиса, ни признания собственной ответственности за ситуацию в стране. В то же время, большинство идей касательно политической реформы затребованы в нынешней политической ситуации, а некоторые, как то двухпалатный парламент, просто неуместны в условиях острого политического и экономического кризиса.



Андрей Ермолаев, президент Центра социальных исследований «София»: «Со многими оптимистическими выводами Президента можно спорить»



{1-} По характеру и эмоциональному заряду послание не преодолевает конфликтность, существующую в украинской политике. Много резких оценок, особенно касательно экономического блока. Достаточно эгоистическая позиция Президента, который в послании отпозиционировался и от ситуации в парламенте, и от ситуации в политике в общем. Он заявил о себе как о некоем автономном политическом центре, у которого есть своя линия и позиция. Такое позиционирование в нынешних условиях выглядит как своеобразный вызов.



Несомненно, что в послании содержатся интересные инновационные позиции, связанные с антикризисной политикой и политической реформой. Но содержатся и демагогические пафосные положения. В частности, структура послания выстроена таким образом, что первый блок, по сути, является рекламным роликом достижений Президента. Здесь и гуманитарные проекты, и его оценки успешности евроинтеграционного курса. Это выглядело как инсталляция успеха на фоне социально-экономического кризиса и политического конфликта. Мне кажется, что со многими оптимистическими выводами Президента можно спорить.



Экономический блок обращения выстроен достаточно логично. Целый ряд предложений, связанных со стабилизацией финансово-кредитной системы, поддержкой реального сектора и производителя, который может реализовать проекты замещения импорта, выглядят вполне рациональными.



Но есть у экономического блока и главный недостаток – все президентские меры выглядят как тактические и среднесрочные меры. Это реакция на текущие события и попытка предложить более длинный тренд. Но Президент так и не смог внятно изложить посткризисную модель, которую нужно формировать Украине для успешного преодоления последствий кризиса. Отсутствие такой модели превращает экономический блок обращения в схоластический набор удачных, спорных и риторических предложений.



Самым спорным является блок политической реформы. Несомненно, позиции Президента по реформированию Конституции не стали неожиданностью. 90% положений политической реформы Виктора Ющенко в том или ином виде обсуждают и поддерживают большинство политических сил. Сказать, что Президент предложил некие сенсационные или инновационные политические разработки нельзя. В этом может быть позитив позиции Президента - он систематизировал и изложил набор предложений, которые вписываются в общее представление о необходимых шагах. Речь идет о реформе самоуправления и судебной ветви власти, преодолении дуализма исполнительной власти и повышении эффективности работы парламента.



Но самым спорным и самым сложным для воплощения станет идея двухпалатности парламента. Эта тема тоже не нова, ее поднимали с первых лет независимости. Попытка подискутировать об этом предпринималась во времена президентства Леонида Кучмы. Но главная проблема состоит в том, что двухпалатность не является идеальной моделью организации парламента. У нас есть основания реформировать парламент так, чтобы верхняя палата была тесно связана с деятельностью громад. Но это возможно в том случае, когда Украина пройдет путь реформы самоуправления. Также нужно изменить систему административно-территориальной структуры. Области уже не отображают ни социокультурных, ни экономических реалий. Поэтому административно-территориальная реформа является предпосылкой дальнейшей реформы парламента, а не наоборот.



Я думаю, что законопроект изменений в Конституцию Президента будет иметь тяжелую судьбу, ведь он вносит изменения во все разделы Конституции. Он будет очень спорным с точки зрения концептуальной работы. Это затруднит конституционный процесс в парламенте.



Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии: «У человека отсутствовало понимание, что он выступает в парламенте последний раз»



{2-} То, что можно было ожидать от Президента, то мы и услышали. Не было никаких неожиданностей, никакого осознания собственной ответственности за то, в каком положении пребывает сейчас страна. Просматривалось прожектерство, которое совершенно неуместно в такой момент для страны. Все эти административно-территориальные реформы и двухпалатные парламенты сейчас абсолютно неуместны.



Было видно, что у человека отсутствовало понимание, что он выступает в парламенте последний раз. Для меня послание Президента стало приговором бездарному и бессмысленному руководителю, который так и не понял всей своей бездарности.



Дико смешно выглядело, когда Виктор Ющенко говорил о необходимости решения проблемы социальной помощи тем, кто реально в ней нуждается, то есть нужно определить, кто в ней нуждается, а кто нет. Это программа, которую нужно было делать 5 лет назад, и она требует колоссальных средств. Для всего этого нужен колоссальный штат людей. Сегодня об этой программе говорить просто бессмысленно. Это уже работа для следующего президента, сейчас этого не сделаешь. Президент живет в каком-то собственном мире, который никакого отношения к реальности не имеет.



Некоторые конституционные предложения Президента похвальны, все понимают их необходимость. Например, давно надо отменить институт губернаторства, передать полномочия исполнительной власти, местным советам и так далее. Но это все приправлено абсолютно неадекватной идеей двухпалатного парламента. Это тот вопрос, который можно обсуждать в ситуации нормально устойчивого развития. Я уверен, что за внедрение двухпалатного парламента эта Верховная Рада в жизни не проголосует.



Виктор Ющенко ни слова не сказал об украинском народе, только о единстве нации. Как можно об этом говорить, когда ты постоянно стимулируешь разрыв этой нации. Он снова заговорил о поместной церкви, которую поддерживает только часть населения. Речь шла о евроинтеграции, хорошо, что об ОУН-УПА ничего не сказал. О Голодоморе Президент говорил в первых же строках своего выступления, причем как о колоссальной своей заслуге.



Что касается программы преодоления кризиса, то это были абсолютно примитивные общеизвестные вещи, которые надо делать. Все это уже было сто раз говорено и коалицией и оппозицией. Не было видно никакой собственной мысли.



Владимир Фесенко, глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента»: «Это выглядело как обращение в никуда»



{3-} Я думаю, что сверхзадача Президента состояла в том, чтобы выступить со своим антикризисным планом. Но есть ощущение, что выступление не было воспринято как антикризисный план. Мы услышали призывы к чему-то, а Президент должен действовать, требовать и настаивать. Если по политическим инициативам Президент подкрепил свои предложения соответственным проектом конституционных изменений, то по экономическим вопросам также надо было предлагать законопроекты, а не простые идеи.



А так это выглядело как обращение в никуда, это было обращение перед парламентом, который его не воспринимал. Показательная деталь – за все выступление не было аплодисментов. Когда же речь шла о двухпалатном парламенте, то мы слышали депутатское недовольство и ропот. Внятного выступления не получилось. Виктор Андреевич не оратор, но было очевидно, что эмоционально к выступлению он готов не был. Он читал по бумажке, запинался, его нервировала чужая аудитория парламента, которая его не воспринимала. Президенту эти эмоции передались, он спешил закончить свое выступление, скорее отбывал номер, нежели обращался к нации.



В речи прозвучали конкретные предложения по конституционным изменениям, о переходе к реформам местного самоуправления и других вещах, но все это надо было делать раньше. Не на последнем году правления, а хотя бы за год. Нельзя проводить такие сложные вещи в условиях избирательной кампании.



Когда Президент говорит о том, что главная причина кризиса в Украине – это несостоятельность власти проводить реформы, то это жесткое обвинение в собственный адрес. За четыре последних года Президент не предложил и не попытался провести комплексные социально-экономические реформы.