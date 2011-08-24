АвтоМайдан встретил День Независимости масштабной акцией в столице

Пока на Крещатике проходили официальные мероприятия по поводу празднования годовщины независимости Украины, со всех околиц Киева в цент города двигались колонны участников АвтоМайдана. Тысячи участников приехали в столицу на своих авто, а некоторые из них на мотоциклах участников. Между собой люди переговаривались, мол, как можно отмечать юбилей страны, когда лидер оппозиции находится за решеткой?

АвтоМайдан объединил Запад и Восток

В назначенный час колонна байкеров и автомобилистов под руководством председателя Народной коллегии Всеукраинской гражданской акции «Вперед» Натальи Королевской выдвинулась от памятника Тарасу Шевченко к Лукьяновскому СИЗО, где находится экс-премьер. О приближении участников АвтоМайдана можно было судить по рокоту моторов мотоциклов и по беспрерывным сигналам автомобилей. Правда, на полпути их пытались остановить сотрудники ГАИ, выставив кордон напротив здания Минтранса, но автомобилисты все же прорвались к СИЗО.

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Сотни байков и машин в считаные секунды заполнили улицу Дегтяревскую, которая ведет к Лукьяновскому изолятору. Во главе колонны, которая как гигантская змея через весь город подползала к следственному изолятору, шел джип с Натальей Королевской и Евгением Сусловым. Движение на улице было застопорено, маршрутки прижимались к тротуарам, чтобы пропустить участников АвтоМайдана. Некоторые пассажиры даже выходили из автобусов, чтобы присоединиться к акции. Жители близлежащих домов высовывались из окон своих квартир, чтобы посмотреть на столь мастштабный слет мотоциклистов и автомобилистов.

Народные депутаты Наталия Королевская и Евгений Суслов возглавили колонну АвтоМайдана

- Мы стали умнее, сильнее и хитрее. Мы поняли, что власть боится свободных, сильных и независимых людей. Тех людей, которые сегодня продемонстрировали всей стране, что они объединяют Украину, - заявила под неистовый вой клаксонов Наталья Королевская, выйдя из авто.

Наталия Королевская и Евгений Суслов – лидеры АвтоМайдана

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Она также поблагодарила всех участников акции, которые съехались в Киев из разных областей страны. С собой к зданию СИЗО участники АвтоМайдана взяли два огромных букета гладиолусов - подарок Юлии Владимировне. Еще одним символом поддержки лидеру оппозиции стали желто-синие ленточки, которые люди повязали на двери в изолятор.

Участники АвтоМайдана пришли поддержать Юлию Тимошенко

- Для нас эти ленточки символ не только нашего государства, национальности и патриотизма. Это символ того, что мы всегда будем стоять на страже законности и защиты прав наших граждан. Мы готовы не словом, а делом доказать, что мы восстановим справедливость. Мы есть, мы живы, и это наша страна, - заявила Наталья Королевская.

Сама нардеп оставила возле стен Лукьяновского СИЗО оберег, который привезла из Сорочинцев.

Поздравив лидера оппозиции с Днем Независимости, участники АвтоМайдана отправились на главный митинг, который проходил у памятника основателям Киева.

Впереди главный митинг АвтоМайдана

Мы готовы защитить Украину

фото: Владислав Мусиенко / Главред, УНИАН