20 лет Украины: год за годом

1991 год

провозглашение Независимости, референдум

- 24 августа 1991 года Верховный Совет Украинской ССР принял Акт провозглашения независимости Украины. Постановление подписал председатель Верховного Совета Украинской ССР Леонид Кравчук.

- 1 декабря 1991 года за независимость страны высказались 90,3% из 84,3% граждан Украины, принявших участие в голосовании — 76,1 процента всего взрослого населения Украины.

1992 год

выход на политическую арену Кучмы, попытка отделения Крыма

- в октябре 1992 года на политическую арену впервые вышел Леонид Кучма – неизвестный широким массам депутат парламента, директор «Южмаша».

- в 1992 Крым бурлил, значительная часть населения не воспринимала провозглашение Украиной независимости, хотела воссоединиться с Россией. 5 мая депутаты крымского парламента провозгласили фактический суверенитет Крыма, который должны были закрепить на референдуме 2 августа. Следующим шагом было бы присоединение Крыма к России. В ответ Киев надавил на верхушку крымского парламента и пригрозил, что если Крым и уйдет от Украины, то только через войну — по приднестровскому сценарию. Это подействовало.

1993 год

Ющенко возглавил Нацбанк, появление ваучеров и «Белого братства»,

- в Украине бушует гиперинфляция и приватизация. Зарплату выдают продуктами производства, например, пылесосами и кормом для свиней.

- на фоне экономического кризиса возникает множество религиозных организаций, которые притягивают, как магнитом, отчаявшихся людей. Самой известной стала тоталитарная секта «Великое Белое Братство ЮСМАЛОС», зарегистрированная в 1991 году Минюстом как «Центр души «Атма».

1994 год

Кравчука сменяет Кучма, Украина отказывается от ядерного оружия

- 10 января Украина отказалась от ядерного оружия: страна, имевшая третий в мире ядерный потенциал, добровольно отдала России боеголовки и крылатые ракеты, взорвала пусковые шахты, 43 стратегических бомбардировщика Ту-160 и Ту-95МС пошли на металлолом.

- 19 июля, в результате перевыборов, Леонид Кучма въехал в резиденцию на Банковой. Главой администрации стал глава его предвыборной кампании Дмитрий Табачник.

1995 год

Противостояние в Раде, Тимошенко в СИЗО, бойня под Софией и гиперинфляция

- борьба Президента и Рады за полномочия закончилась подписанием «конституционного договора» между ними. Документ значительно укрепил власть президента: теперь он назначал губернаторов.

- 18 июля длинная процессия с гробом патриарха УПЦ КП Владимира двинулась по бульвару Шевченко в сторону Софии. Милиция пыталась не пропустить людей, однако ее цепь была прорвана бойцами УНА-УНСО. Побоище закончилось без жертв, патриарха похоронили за воротами храма.

1996 год

Арест Оноприенко, конституционная ночь, введение гривны

- 16 апреля был задержан самый кровавый маньяк Украины – Анатолий Оноприенко, в 1989—1996 годах убивший 52 человека.

- 28 июня Украина получила Конституцию. Основной документ принимали в авральном режиме — с 10 утра 27 июня до 6 утра 28 июня.

- стабилизация экономики и курса купоно-карбованца привела власть к мысли, что настал удачный момент для введения стабильной национальной валюты – гривны. 25 августа появился Указ Президента, а 2 сентября началась денежная реформа.

1997 год

Раздел флота, украинец в космосе, триумф «Динамо»

- в мае Украина и Россия подписали Большой договор о дружбе и сотрудничестве, в котором признали границы друг друга (кроме Керченского пролива), что положило конец дискуссии о принадлежности Севастополя. Был заключен договор о разделе Черноморского флота: Россия арендует базы ЧФ за 98 млн долларов в год. РФ получила 338 кораблей, а Украина – объекты флота на суше. От раздела ЧФ выиграла третья сторона - НАТО, а Россия утратила свое доминирующее положение в регионе.

- в конце года на орбите Земли в американском «Шаттле» провел 16-суточный полет полковник украинских ВВС Леонид Каденюк.

- лучшее выступление украинской команды в самом престижном футбольном турнире Европы. Полуфинал Лиги чемпионов, победы над «Барселоной» и «Реалом».

1998 год

Спикериада, наводнение на Закарпатье и убийство Гетьмана

- 29 марта прошли выборы в Верховную Раду, по результатам которых в парламенте оказалось поровну противников и сторонников Президента. Спикера выбирали два месяца и решили задачу только с 23-й попытки – главой ВР стал лидер Селянской партии Александр Ткаченко.

- в ночь с 6 на 7 ноября, в Закарпатье произошло самое разрушительное наводнение прошлого столетия. Тогда погибли 17 человек, пострадавшими признаны 350 тысяч закарпатцев (треть населения региона). Стихия нанесла убытков на более 800 млн гривен.

- 22 апреля произошло дерзкое убийство влиятельного финансиста и политика Вадима Гетьмана, учителя и политического «отца» Виктора Ющенко.

1999 год

Гибель Черновола, арест Лазаренко и отмена смертной казни

- 25 марта погиб влиятельный политик, лидер РУХа и один из реальных кандидатов в президенты Вячеслав Черновол. Автомобильная авария была признана несчастным случаем, хотя версия убийства окончательно не отвергнута до сих пор.

- конфликт Леонида Кучмы с Павлом Лазаренко в начале года достиг максимальной остроты. Сам Лазаренко с подпорченным имиджем не был сильным соперником, но мог оказывать очень серьезную финансовую и помощь оппозиции. В ГПУ были заведены пять уголовных дел на Лазаренко, и в Верховную раду поступило представление на снятие депутатской неприкосновенности. При необходимых 226 голосах «за» выступили 310 депутатов. Тем временем, Лазаренко был задержан в США по обвинению в отмывании денег.

- 30 декабря Конституционный суд признал смертную казнь противоречащей Основному закону, окончательно закрыв пути к ее восстановлению.

2000 год

Убийство Гонгадзе, ракетный удар по Броварам, 12-балльная система в школах

- Георгий Гонгадзе, руководитель проекта «Украинская правда», резко критиковавший власть, исчез 16 сентября. 2 ноября в Таращанском лесу под Киевом нашли обезглавленное тело, в котором журналисты и родственники опознали Георгия. 28 ноября лидер СПУ Александр Мороз обнародовал в парламенте "пленку Мельниченко" - аудиозапись, якобы тайно сделанные майором президентской охраны в кабинете президента Украины. В одном из фрагментов голос, похожий на Леонида Кучму, поручает главе МВД Юрию Кравченко «убрать» журналиста.

- 20 апреля в Броварах под Киевом в жилой дом попала тактическая ракета класса «Земля — Земля», запущенная с военного полигона в Черниговской области. Были поражены квартиры восьми из девяти этажей. Снаряд прошел через крышу жилого дома, прошел дом с самого верху и в щепки разнес деревянные столы в паспортном отделе на первом этаже. Три человека скончались от осколочных ранений, еще 5 были травмированы.

- 24 сентября указом Минобразования в школах была введена 12-балльная система оценки. Целью нововведения стала гуманизация образования и повышение объективности оценки знаний.

2001 год

«Украина без Кучмы», визит Папы Римского, украинская ракета сбили российский самолет

- 15 декабря 2000 года в центре Киева был разбит палаточный лагерь, который положил начало масштабной акции «Украины без Кучмы». Среди требований оппозиции - отставка силовиков и президента, международная экспертиза доказательств по делу исчезновения Гонгадзе. 9 марта лидеры акции «Украина без Кучмы» решили сорвать возложение цветов Президентом, Премьером и спикером к памятнику Шевченко. Представители власти пошли на хитрость: Кучма, Ющенко и первый вице-спикер Виктор Медведчук пришли к памятнику на два часа раньше запланированного. Это разозлило оппозиционеров, которые устроили возле памятника потасовку, а потом переместились на Банковую, где произошло массовое побоище с бойцами «Беркута». В результате десятки активистов были задержаны.

- в конце июня Украину посетил Иоанн Павел II – впервые за историю Святого Престола его глава приехал в Украину. Он три дня провел в Киеве и два — во Львове.

- 4 октября над акваторией Черного моря был сбит пассажирский самолет Ту-154М российской компании «Сибирь», совершавший рейс по маршруту Тель-Авив-Новосибирск. На его борту находились 78 граждан РФ и Израиля (66 пассажиров и 12 членов экипажа). Не выжил никто. По версии следствия самолет был случайно сбит украинской ракетой в ходе военных учений ПВО в Крыму.



2002 год

Скниловская трагедия и выборы в парламент

- 27 июля на военном аэродроме Скнилов во Львове произошла трагедия: на зрителей праздничного авиашоу упал истребитель Су-27. 77 человек были убиты, среди них 28 детей. Пострадали около полутысячи человек, 12 остались инвалидами. Это – крупнейшая по количеству жертв авария в истории авиационных праздников в мире. После Скнилова авиашоу в Украине запрещены.

- Виктор Ющенко и его партия «Наша Украина» с 2001 года были лидерами в симпатиях граждан. Однако на выборах в Раду его победа оказалась неубедительной – «Наша Украина» набрала 23,5% голосов.

2003 год

битва за Тузлу с Россией, участие Украины в Иракской войне

- в сентябре строительство дамбы с российского берега к песчаной косе в украинских территориальных водах разгорелся международный скандал, который едва не перерос в вооруженные стычки на границе.

- украинские миротворцы приняли участие в военной операции против Саддама Хусейна. Присутствие украинцев в оккупированном Ираке было закреплено 5 июня, когда Рада ратифицировала соответствующий указ президента Леонида Кучмы. К марту 2005 года в Ираке погибли 18 наших солдат и офицеров, более 40 получили ранения.

2004 год

отравление Ющенко, выборы Президента и Оранжевая революция

- в сентябре здоровье оппозиционного кандидата в Президенты Виктора Ющенко резко расстроилось, и он вылетел на обследование в Австрию. Местные врачи предположили отравление. Дальнейшие анализы показали высокое содержание диоксина в крови, что позволило говорить об отравлении. Многолетнее расследование до сих пор не обнаружило, кто отравил Ющенко.

- в первом туре выборов Президента с минимальным перевесом Ющенко (39,87%) победил Януковича (39,32%). Это воодушевило «оранжевых» (предвыборные цвета сторонников Ющенко), но все понимали, что гарантий победы во втором туре нет никакой.

- официально объявленные ЦИК результаты второго тура оказались в пользу Януковича - 49,42%. У Ющенко - 46,69%.

Однако это не имело значения: в ночь после завершения голосования 22 ноября на Майдане начали собираться сторонники Ющенко: на основании экзит-полов они заявили о его победе и готовности отстаивать ее до конца. Так началась «оранжевая революция».

Отказ Кучмы применять силу ставил крест на всех попытках сделать Януковича президентом в Киеве, опубликовать объявление об итогах выборов не удалось. Власть падала к ногам Ющенко.

Власть потеряла контроль над парламентом, Верховная Рада проголосовала за постановление, признающее выборы фальсифицированными. В пятницу, 26 ноября, Верховный суд принял иск от Ющенко на признание недействительными итогов выборов, чтобы через неделю принять решение в пользу «оранжевых», назначить переголосование второго тура выборов. В его исходе уже никто не сомневался, и Ющенко победил.

2005 год

Тимошенко становится премьером, «Элита-Центр»

- в феврале лидер фракции БЮТ Юлия Тимошенко стала премьер-министром. 7 сентября ее борьба с окружением президента приводит к указу Ющенко об отставке премьера и Тимошенко уходит в оппозицию.

- в ноябре компания «Элита-Центр» объявила о замораживании строительства домов, которые она начала возводить в августе 2004 года. С этого началась самая масштабная афера на рынке недвижимости Украины. На тот момент инвесторами «Элиты» были более 1,5 тысяч человек, которые вложили свыше $100 млн. Среди них было много политиков, деятелей шоу-бизнеса, сотрудников прокуратуры. Они подали заявления в милицию, но собственники компании сбежали вместе с деньгами. Как выяснило следствие, одна и та же квартира продавалась несколько раз.

2006 год

холодные дома в Алчевске, газовая война с Россией, Черновецкий – мэр Киева, сборная Украины – в 1/4 финала Чемпионата мира по футболу

- мэром Киева неожиданно стал эксцентричный банкир Леонид Черновецкий. Он набрал 31,83% голосов, боксер Виталий Кличко — 23,7%.

Главный секрет победы никому не известного нардепа - массовая раздача продуктовых наборов пенсионерам, а также политический сетевой маркетинг: когда районы города распределяются между членами команды, и каждый ходит по домам и лично общается с электоратом.

- приход к власти «оранжевой команды» не мог не сказаться на самом большом рынке страны — газовом. До того времени на нем действовал очень выгодный для Украины газовый контракт, предусматривающий до 2010 года поставки российского газа по 50 долларов за тысячу кубометров (в Европе цены составляли $160—170 и постоянно росли). Шли также поставки и туркменского газа по примерно такой же цене. Новая власть решила поломать обе схемы, что и было сделано с катастрофическими последствиями для Украины.

- сборная Украины дошла до четвертьфинала первого и пока последнего в своей истории чемпионата мира по футболу. После разгрома в стартовом матче с Испанией со счетом 0:4 обыграли Саудовскую Аравию (4:0), Тунис (1:0), и вышли в 1/8 финала на Швейцарию. Тот матч, 120 минут которого закончились вничью 0:0, называли самым скучным на ЧМ. Но для Украины он был самым драматичным.

Выхода в четвертьфинал было достаточно, чтобы в Украине сборников носили на руках. В матче с Италией будущему чемпиону мира наши проиграли 0:3.

2007 год

гибель Кушнарева, роспуск парламента, завоевание права на Евро-2012

- 16 января во время охоты в Харьковской области тяжело ранен один из лидеров Партии Регионов Евгений Кушнарев. Через два дня регионал умер.

- 18 апреля Восточной Европе впервые доверили третий по популярности спортивный турнир планеты после летней Олимпиады и футбольного Чемпионата мира.

- Регионалы при помощи БЮТ преодолели вето президента и приняли новую версию закона о Кабмине: Ющенко лишался большинства рычагов влияния на исполнительную власть. Второго апреля Ющенко подписал указ о роспуске Верховной Рады и досрочных выборах 27 мая.

2008 год

захват «Фаины» и самая успешная для Украины Олимпиада

- 25 сентября во время рейса из Украины в Кению было захвачено судно «Фаина» с грузом оружия на борту и экипажем из 21 человека. В числе моряков было 17 украинцев, 3 русских и 1 латыш.

«Фаина» везла 30 танков Т-72, зенитные установки и гранатометы для Кении. Судно находилось в плену более 4 месяцев и было освобождено лишь 5 февраля 2009 года за выкуп в 3 миллиона 200 тысяч долларов.

2009 год

«газовая война» с Россией, «сафари» Лозинского, арест Пукача и Кубок УЕФА у «Шахтера»

- при согласовании контракта о поставках газа на 2009 год Россия и Украина не сошлись в цене. Наши соглашались на $235 за тысячу кубов, русские хотели $250. 31 декабря 2008 года Ющенко решил делегацию с переговоров отозвать.

Началась газовая война. «Газпром» сначала прекратил поставки газа для обслуживания транзита, и «Нафтогаз» начал отбор газа, идущего в Европу. Тогда «Газпром» прекратил поставки газа в Европу. Вот тут позиции Ющенко и Тимошенко разошлись: президент хотел вести войну, пока Кремль не пойдет на уступки, а премьер решила сыграть в спасительницу Европы, согласившись на условия Кремля.

Условия оказались жесткими: базовая цена в контракте — $450 (что выше, чем у большинства стран Европы), привязка стоимости газа к ценам на нефтепродукты (которые постоянно растут в цене), обязанность покупать минимум 40 млрд кубов (со штрафными санкциями за непокупку). И все это — на 10 лет.

- 16 июня в Кировоградской области на охотничьих угодьях, принадлежащих нардепу от БЮТ Виктору Лозинскому, произошла трагедия: от девяти огнестрельных ранений погиб 53-летний Валерий Олийнык.

3 июля Рада лишила Лозинского депутатских полномочий, Печерский райсуд Киева дал разрешение на задержание Лозинского, но тот исчез и был объявлен в международный розыск. Долго скрывался, но сдался сам 1 марта 2010 года.

В 2012 году ему вынесли приговор — 15 лет (прокурор просил пожизненное, но суд учел, что он ранее не судим, «характеризовался положительно» и занимался общественной деятельностью — был нардепом). Защита Лозинского сейчас оспаривает приговор.

- 21 июля сотрудники СБУ в селе Молочки на Житомирщине арестовали Алексея Пукача, главного обвиняемого в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, которого искали несколько лет, с 2005 по 2009 год.

- 20 мая, обыграв в Стамбуле немецкий «Вердер» (2:1), донецкий «Шахтер» добыл для Украины первый европейский футбольный трофей за время Независимости — Кубок УЕФА.

2010 год

Виктор Янукович – Президент, Харьковские соглашения, арест Луценко

- 17 января состоялись выборы Президента Украины. Итог первого тура — чуть более 10% разницы в пользу Януковича.

Победа на выборах в Раду за счет заведомо невыполнимых обещаний в 2007 году обернулась для Тимошенко вотумом недоверия перед вторым туром в 2010-м. Поэтому во втором туре разрыв между Тимошенко и Януковичем был 3%.

- в марте-апреле прошел ряд встреч на уровне премьеров и министров России и Украины, во время которых был подготовлен ряд договоренностей. Для их заключения 21 апреля в Харькове встретились Виктор Янукович и Дмитрий Медведев.

Объявление о результатах переговоров стало сенсацией: стало известно, что Украина соглашается на продление срока пребывания Черноморского флота до 2042 года в обмен на скидку цены на газ. Скидка предусматривалась в размере 30% от цены, которая определяется договором Тимошенко—Путина, но не более 100 долларов. Причем сама скидка оформляется как долг Украины, который гасится до 2042 года начислением арендной платы за пребывание ЧФ в Крыму.

- 15 декабря против Юлии Тимошенко возбуждено уголовное по так называемым киотским деньгам. Затем в это же дело включили эпизод по закупке автомобилей для использования в медицинских целях на селе. Потом всерьез решились судить Тимошенко по другому делу, «газовому», которое ныне слушается в суде и в ходе рассмотрения которого лидер БЮТ была взята под стражу и помещена в СИЗО.

Другой вип-арестант того же СИЗО, экс-министр внутренних дел Украины Юрий Луценко, скандал вокруг которого разгорелся еще в октябре 2010 года. Появилась информация, что водитель министра Леонид Приступлюк по команде Луценко был оформлен не шофером, а старшим оперуполномоченным. Кроме того, Приступлюк в обход очереди получил квартиру на Печерске.

Чуть позже против Луценко возбудили дело еще по двум эпизодам. 26 декабря его задержали возле дома, а потом и арестовали. Суд над Луценко длится по сей день.

фото: tsdea.archives.gov.ua,histans.com, segodnya.ua, analytic-info.net, epizodsspace.airbase.ru, censor.net.ua, desantura.ru, delfi.ua