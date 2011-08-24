Как Украина отпраздновала 20-ю годовщину Независимости

Юбилейный День независимости страны для первых лиц государства начался с благодарственной молитвы в Киево-Печерской Лавре, которую возносили Президент Виктор Янукович, Премьер-министр Николай Азаров, спикер Верховной Рады Владимир Литвин, Глава Администрации Президента Сергей Левочкин, глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов.

После этого высшие должностные лица страны возложили цветы к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому.

Поздравили украинцев с Днем Независимости лидеры многих стран мира. В частности, телеграммы пришли от президента США Барака Обамы, президента России Дмитрия Медведева, премьера РФ Владимира Путина.

По традиции, самые масштабные мероприятия, посвященные 20-й годовщине независимости Украины, прошли 24 августа в центре столицы. Киев превратился в большую праздничную площадку. Мероприятия, посвященные празднованию юбилея Независимости, были запланированы с учетом интересов людей всех возрастов.

На центральной улице Киева были установлены 4 сцены и 10 тематических игровых зон, где 2500 участников праздничных программ из 25 областей Украины демонстрировали свои таланты.

10 ГЛАВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ НЕЗАВИСИМОЙ УКРАИНЫ

Кроме того, в местах празднования, для обеспечения максимального комфорта киевлян и гостей столицы, разместили сувенирные ряды и торговые точки выездного питания.

С 10 часов утра на Крещатике - от ЦУМа до Европейской площади - проходили интерактивные игры для разных возрастных категорий: игровая площадка для детей «Что ты знаешь об Украине?», игровая площадка для детей и родителей «Курьезы об Украине», семейная игровая площадка с фольклорной тематикой «Играй - ожерелье Украины», интерактивная площадка для школьников - скаутский городок, шоу уличных театров (театр Казаки на ходулях, театр живых скульптур, шоу великанов, театр То ли люди, то ли куклы).

Были приняты и соответствующие меры для обеспечения порядка и безопасности жителей города. В частности, накануне праздника киевский суд запретил проведение в центре Киева акций, которые «не вписываются» в общую канву праздника. Запрет распространялся на на Европейскую площадь, улицу Грушевского, площадь Славы, Бессарабскую, Софийскую и Михайловскую площади, улицу Банковую и на главную площадь страны - Майдан Незалежности.

Однако, как и предполагалось, оппозиция это судебное предписание нарушила. Митинг оппозиции был назначен на 11:00 у памятника Шевченко. После митинга оппозиционеры решили пройти к зданию Администрации Президента на улице Банковой. На улице Владимирской им преградили путь сотрудники МВД. Участники шествия поначалу попытались прорвать заслон, но, потерпев неудачу, решили разойтись и собраться вечером. После чего около 200 участников марша оппозиции собрались на Майдане Незалежности и двинулись по Крещатику к палаточному городку возле Печерского районного суда Киева.

В то же время киевские активистки организации FEMEN тоже отметили День Независимости в присущем им стиле. Девушки, одетые только в цветастые юбки и бусы почти полностью уничтожили газон перед зданием Кабинета Министров, который был высажен в виде государственного герба. Вооружившись серпами и газонокосилками, они скашивали траву, выкрикивая «Да здравствует зависимость!», «С Днем зависимости!». Газон был почти полностью уничтожен. Одну из активисток задержала милиция.

А для киевлян и гостей столицы весь день предлагались всевозможные развлечения: для любителей пения была установлена площадка украинского караоке, где каждый желающий мог продемонстрировать свой талант, исполнив украинскую народную песню или популярное произведение любого украинского исполнителя.

ЯНУКОВИЧ И АЗАРОВ ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К ПАМЯТНИКАМ ШЕВЧЕНКО И ГРУШЕВСКОМУ

Для активной молодежи работала сценическая площадка U-20, где прошли спортивные мероприятия: мини-футбол, стритбол; показательные выступления по брейкдансу. Также работали скейтпарк и площадка по экстремальным видам спорта. В каждом из этих мероприятий смогла принять участие любая любительская команда. Регистрация участников проходила около дневной сцены праздника на Крещатике,36 (помещение Киевской горгосадминистрации).

А в 10 часов на Европейской площади, при поддержке общественных организаций «Столичные инициативы» и «Країна мрій» и при участии известного певца Олега Скрипки, состоялся грандиозный праздничный Парад вышиванок.

Ну а лидер ВО "Свобода" Олег Тягныбок отметил День Независимости заплывом через Днепр. Он переплыл реку за 20 минут, причем плыл тоже в вышиванке.

Кто не знает с каким напряжением готовится Украина к Евро-2012. Вот и сегодня на Крещатике прошли презентационные мероприятия Евро-2012, где можно было увидеть макеты и фотографии лучших стадионов Украины, а также выиграть билеты на НСК Олимпийский.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПОЗДРАВИЛ УКРАИНУ С ГОДОВЩИНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ

Специально к юбилею Украины на Крещатике построили стену высотой 3 метра и длиной 70 метров, на которой 20 команд художников-граффитчиков из разных городов Украины создали уличную выставку граффити, посвященную 20-летию независимости Украины. Также в местах празднования работали мастера фейс-арта, которые профессионально разрисовывали лица желающих праздничной символикой.

На центральной сцене дневных мероприятий (Крещатик, 36) с 10 часов утра проходила концертная программа детских коллективов - лауреатов престижных детских фестивалей «Дети независимой страны» (более 200 детей со всей Украины).

Позже здесь прошел финал всеукраинского конкурса Студенческая красавица, состоялась церемония награждения победителей спортивных игр и выступления молодежных групп Время и Стекло, Неділя, Фанк Ю, Астарта, В отличие от, Роял Бойз, Маняша и других... Ведущими дневной сцены были Александр Педан и Эрика.

Для ценителей фольклорного искусства на Софийской площади была установлена сцене «Фолк мюзик», на которой выступали лучшие народные коллективы. На Михайловской площади прошел концерт лучших украинских хоров. Начались эти мероприятия в 10:30.

В 16:30 с главной сцены столицы, на Майдане Незалежности, киевлян и гостей столицы с 20-й годовщиной Независимости Украины поздравил глава КГГА Александр Попов.

Сразу после приветствия началось шоу лучших военных духовых оркестров. В программе принимали участие: центр военно-музыкального искусства сухопутных войск Вооруженных сил Украины (Чернигов), центр военно-музыкального искусства ВМС Украины (Севастополь), центр военно-музыкального искусства Вооруженных Сил (Винница), Южный территориальный центр военно-музыкального искусства (Одесса), Западный территориальный центр военно-музыкального искусства (Львов) и образцово-показательный оркестр Вооруженных Сил (Киев).

С 18:00 на Майдане Независимости проходил праздничный музыкальный марафон, в котором было заявлено участие 20 популярных украинских исполнителей: Софии Ротару, Русланы, Тины Кароль, Потапа и Насти, Танка на Майдане Конго, Джамалы, Мед Хедс, Братьев Карамазовых, Другои Реки, Гайтаны, Эрики, Александра Кривошапко, Маши Собко, Владимира Квасницы, Антонины Матвиенко, Владимира Ткаченко, Екатерины Бужинской, Алеши, Насти Приходько, Златы Огневич.

В шоу-программе также выступила команда-победитель проекта Майдан's из Кировограда в составе 500 танцоров. Ведущими концерта были Юрий Кот и Анна Гомонай.

24 августа на Майдане Незалежности работало рекордное в Украине количество высококачественных светодиодных экранов общей площадью более 1000 кв.м.

Завершился праздник в столице грандиозным фейерверком.

Государственный праздник широко отмечался по всей стране.

В частности, в Донецке основные гуляния проходили на площади Ленина и в парке им. Щербакова. Там прошел фестиваль «Круг друзей», а вечером состоялся концерт «Донецкая роза» и танцевально-развлекательная программа «УкрДанс».

Во Львове День Независимости отметили Общей молитвой за Украину представителей христианской конфессии на Проспекте Свободы.

На Кафедральной площади города открылся первый львовский фестиваль цветочной композиции «Leo Flower 2011», а в Парке культуры и отдыха имени Хмельницкого прошел молодежный фестиваль граффити. Вечером состоялся праздничный концерт на площади Рынок и праздничная программа от «Скрябина» с оркестром Национального драматичного театра имени Заньковецкой.

Оппозиция отметила День Независимости по-своему. Возле Львовского областного совета начался марш «Степан Бандера и Роман Шухевич - герои Украины», в котором приняли участие около трех тысяч человек, в том числе депутаты городского и областного советов. Собравшиеся направились к памятнику Бандере, где провели митинг.

В то же время в Ивано-Франковске по случаю 20-й годовщины Независимости Украины сегодня состоялось праздничное шествие общины города в вышиванках. Шествие началось на площади перед памятником Ивану Франко. В начале колонны участники несли в руках развернутый государственный флаг Украины и портрет лидера ОУН Степана Бандеры.

Около тысячи участников праздничного шествия прошли по центральной улице Независимости до Вечевой площади, где состоялось многолюдное народное вече.

В Одессе , на Потемкинской лестнице в честь юбилея развернули 20-метровый флаг Украины. На Приморском бульваре прошел «Фестиваль вышиванок» - с ярмаркой, мастер-классами, конкурсом на скоростное поедание вареников, конкурсом украинской песни и боди-артом.

В Крыму - в Севастополе, Симферополе и Керчи - на кораблях и в частях украинского флота организовали день открытых дверей, и все желающие могли подняться на корабельную палубу.

А в севастопольском в эко-парке «Лукоморье» прошел фестиваль украинского борща. Причем борщ варили моряки российского флота и подавали его с черным хлебом и салом, тогда как моряки украинского флота в ответ угощали друзей щамии с пампушками. Закончился день праздничный фейерверком в Севастополе, Симферополе и Керчи.

Следует отметить, что в Севастополе, так же как и в Одессе, разворачивали большой флаг, но это был флаг соседнего государства. Группа жителей города развернула на берегу главной бухты города 15-метровый флаг России, который хорошо просматривался из центра Севастополя и с набережной. Организатором мероприятия стала общественная организация «За Единую Русь», а целью акции, по словам лидера этой организации Владимира Тюнина, было показать, что «для простых севастопольцев День Независимости Украины праздником не является, это – траурный день» и еще раз продемонстрировать свое мнение относительно того, что Севастополь является русским городом.

По окончании акции милиция предложила ее организаторам проследовать в райотдел, однако, сославшись на 39-ю статью украинской Конституции, русские активисты делать это отказались, после чего правоохранители оставили их в покое.