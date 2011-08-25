Повстанцы контролируют почти всю Ливию, но до сих пор не могут найти Каддафи

Как заявил глава ПНС Мустафа Абдель Джалиль, президентские и парламентские выборы пройдут в Ливии не позже, чем через 8 месяцев. Он надеется, что после них стране удастся выйти из международной изоляции, в которой она оказалась при режиме Каддафи.

«Парламентские и президентские выборы будут организованы в Ливии в течение ближайших 8 месяцев, – сообщил он. – Мы хотим демократического правительства и справедливой конституции. Однако больше всего мы хотим покончить с изоляцией, в которой оказалась Ливия при Каддафи».

Глава ПНС уверен, что Муамар Каддафи и его сообщники должны предстать перед судом, причем этот суд, по его мнению, должен пройти на территории Ливии.

Силы повстанцев находят все новые и новые свидетельства преступлений режима. В частности, в четверг силы повстанцев обнаружили в застенках одной из тюрем Триполи тела 140 человек. По словам оппозиционеров, заключенные погибли в результате взрывов гранат в их камерах.

Как сообщал ранее Главред, обстановка в Триполи остается неспокойной. Многие жители предпочитают не покидать домов, в том числе для того, чтобы не усложнять задачу патрулей повстанцев, обеспечивающих порядок на улицах. Бои до сих пор ведутся в окрестностях Баб-аль-Азизийя - района, в котором располагается укрепленная резиденция ливийского лидера Муамара Каддафи, захваченная повстанцами еще во вторник. По словам очевидцев, стрельба также доносится из южных районов столицы, однако обстановка в городе в целом остается относительно спокойной.

Одной из главных проблем города остается мародерство.

Не дает гарантии безопаности даже дипломатический статус. СМИ уже сообщали о разграблении ряда посольств и диппредставительств. А в четверг директор Департамента информационной политики МИД Олег Волошин сообщил, что три дня назад неизвестные проникли на территорию резиденции посла Украины в Триполи. Посла на то время в резиденции не было, и проникшие люди задержаны не были.

Вдобавок, с каждым днем все больше осложняется ситуация в больницах. Число поступающих раненых неуклонно растет, врачи не справляются с растущей нагрузкой. «В больницах сложилась критическая ситуация. Сказывается нехватка коек, медикаментов, а также медицинского персонала, чтобы вовремя всех обслужить», – цитирует Би-би-си слова главы миссии организации Красного Креста в Ливии Джефа Лоуна.

Однако, после падения последнего бастиона Муамара Каддафи в Триполи – казарм Баб эль-Азизия – основное внимание ливийских повстанцев и западных спецслужб приковано к его загадочному исчезновению. Точное его местонахождение сейчас, пожалуй, не может назвать никто.

Многие местные жители считают, что ливийский лидер скрывается в окрестностях Триполи. Очевидцы утверждают, что видели, как отряд его тайной службы безопасности, состоящий преимущественно из женщин, застрелил 25 подростков за то, что они размахивали флагами оппозиционеров. Тот факт, что его женщины-телохранители были замечены на окраине Триполи, говорит о том, что Каддафи может быть совсем рядом.

У человека, который в течение 42 лет правил Ливийской Джамахирией, есть много мест, где можно скрыться. Известно, что глубокие бункеры Баб эль-Азизии, связаны с некоторыми районами Триполи длинными туннелями. Например, в начале наступления войск оппозиции на Триполи многих удивило внезапное появление Каддафи на крепостных валах исторического форта на центральной площади столицы. По свидетельству приближенных лидера революции, форт связывают с Баб эль-Азизией трехкилометровый туннель, а сама резиденция была построена в свое время при помощи западногерманских специалистов для защиты от массированной авиационной атаки. Существование «подземного города» подтвердил и бразильский хирург, сделавший полковнику в 1995 году пластическую операцию. По его словам, в бункере в его полном распоряжении были две ультрасовременные операционные, спортивный зал и бассейн.

Кроме того, говорят о наличии другого туннеля, соединяющего Баб эль-Азизию с фешенебельной гостиницей «Риксос» на Средиземном море, в которой в считанные минуты один из этажей гостиницы мог быть превращен в командный пункт.

По мнению представителей оппозиции, у Каддафи, пока он остается на свободе, сохраняется огромный потенциал для ответного удара. Верные полковнику армейские подразделения находятся на подступах к столице и готовы в любой момент начать контрнаступление. Местонахождение двух его сыновей Хамиса и Муатассима, командующих элитными подразделениями, также неизвестно.

Сегодня под контролем Каддафи находятся два крупных города – его родной Сирт, расположенный на средиземноморском побережье к востоку от Триполи, и Себха, укрывшаяся в безжизненной пустыне в 650 километров к югу от столицы страны. Именно в Себхе размещены крупные военная и авиационная базы. И если лидеру джамахерии удалось достичь Себхи, он без труда может оказаться в Нигере или Чаде.

Кроме того, не так давно появилась информация о возможном предоставлении политического убежища Муамару Каддафи и членам его семьи в ЮАР или Венесуэле.