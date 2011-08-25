Визначено сім найкращих замків, сім фортець та сім палаців України

Церемонія пройшла в столичному готельно-ресторанному комплексі «Фортеця Гетьман».

За результатами регіональних презентацій та опитування 100 експертів у галузі туризму, архітектури, історії і культури було визначено 21-ого фіналіста акції. До їх числа увійшло 7 кращих замків, 7 фортець і 7 палаців. Під час урочистого вручення заслужених нагород голова Оргкомітету акції «7 чудес України» віце-спікер парламенту Микола Томенко привітав директорів цих історико-культурних об’єктів, побажав успіху у подальшій боротьбі за звання кращих та вручив їм пам’ятні дипломи фіналістів акції.

Фіналістами акції в різних категоріях стали (подається за алфавітом):

7 замків:

Дубенський замок (Рівненська обл.)

Замок «Паланок» (Закарпатська обл.)

Збаразький замок (Тернопільська обл.)

Золочівський замок (Львівська обл.)

Луцький Верхній замок (Волинська обл.)

Олеський замок (Львівська обл.)

Ужгородський замок (Закарпатська обл.)

7 фортець:

Аккерманська (Білгород-Дністровська) фортеця (Одеська обл.)

Генуезька фортеця в місті Судаку (Крим)

Кам’янець-Подільська фортеця (Хмельницька обл.)

Київська фортеця (Київ)

Фортеця у Меджибожі (Хмельницька обл.)

Хотинська фортеця (Чернівецька обл.)

Чигиринська фортеця – Резиденція Богдана Хмельницького (Черкаська обл.)

7 палаців:

Алупкінський (Воронцовський) палац (Крим)

Бахчисарайський (Ханський) палац (Крим)

Лівадійський палац (Крим)

Маріїнський палац (Київ)

Митрополичий палац (Чернівці)

Палац Кирила Розумовського у Батурині (Чернігівська обл.)

Палац у Качанівці (Чернігівська обл.)

Говорячи про принцип визначення фіналістів, Микола Томенко розповів, що експерти розглядали як історичну значимість тієї чи іншої будівлі, так і її архітектурну привабливість, культурну традицію і туристичну спроможність. Він наголосив, що, окрім представлених об’єктів, в Україні є ще дуже багато надцікавих об’єктів, але в силу різних обставин вони ще потребують докладання чималих зусиль для того, щоб вийти на належний туристичний рівень.

Оголошення фіналістів акції було не випадково, за словами голови Оргкомітету, приурочено до 20-річчя Незалежності України, а переможців до 1 грудня 2011 року – дати святкування 20-річчя з дня Референдуму про державний суверенітет України. «Фактично цьому року – року 20-річчя молодої України ми присвячуємо нашу стару, давню історію і так поєднуємо давню традицію і молодий вік нашої держави», - сказав Микола Томенко.

«Державна політика, туристична інфраструктура і піар-кампанія по просуванню представлених об’єктів може перетворити їх на візитну картку України», - зазначив віце-спікер у розмові з журналістами після завершення урочистостей. Тим більше що Україна надзвичайно цікава країна, адже тут переплелося багато історій: і українська, і російська, і польська, і турецька, і єврейська, і багато інших. Тому потенціал її відвідування іноземцями є максимально великим. На переконання ініціатора акції, до 1 грудня, коли відбудеться презентація 7 переможців акції, можна буде відзначити значне покращення їх сьогоднішнього стану. Він висловив сподівання, що акція «7 чудес України» простимулює місцеву та державну владу згадати про такі об’єкти і закласти в бюджет на 2012 рік фінансування, зокрема, на їх реставрацію.

Детальну інформацію про 21 фіналіста можна знайти на офіційному сайті акції http://www.7chudes.in.ua/, там же можна і проголосувати за сім найкращих об’єктів. Як відомо, за умовами конкурсу, остаточних переможців акції буде визначено шляхом експертного та Інтернет-голосування (50/50). Голосування триватиме до 1 грудня 2011 року.