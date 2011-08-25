«Нефтегаз Украины»: разделяй, а то проиграешь

Его разделение на составляющие – с приватизацией части из них – может расширить пространство для политического маневра и снять ряд экономических проблем.

Уже окончательно понятно, что российско-украинская дружба заканчивается там, где начинается разговор о возможном удешевлении газа. Президент России Дмитрий Медведев без обиняков предложил нашей стране воспользоваться белорусским опытом, чтобы получить «интеграционную скидку» на «голубое золото». В Киеве, со своей стороны, говорят о подготовке предложений для Москвы и скором неизбежном выходе газовых переговоров с рабочего на официальный (читай – премьерско-президентский) уровень. Правда, ни переговоры Медведев – Янукович в Сочи, ни встреча министра ТЭК Юрия Бойко с главой «Газпрома» Алексеем Миллером не дают оснований для оптимизма.

Более того - некоторые эксперты предсказывают зимой очередную газовую войну, происходящую в российско-украинских отношениях с неприятной регулярностью. Как и полагается перед боевыми действиями, необходимо провести мобилизационные мероприятия и перестроить боевые порядки. У Украины еще есть время подготовиться не только путем увеличения объемов импортируемого газа и закачки его в подземные хранилища. Созданная еще в 1998 году постановлением Кабинета Министров Национальная акционерная компания «Нефтегаз Украины» сегодня является уникальным убыточным исключением, поскольку компании подобного рода обычно располагают внушительными прибылями. Впрочем, еще несколько лет назад «Нефтегаз» не был нищим, но энергетические игры украинского руководства с Россией едва не привели компанию к банкротству. Не стоит забывать, что первый председатель правления НАК Игорь Бакай несколько лет назад официально переехал на работу в Москву и может информировать своих новых хозяев об ахиллесовых пятах «Нефтегаза».

Есть еще один фактор, который должен подтолкнуть украинское руководство к более решительным действиям. Российские СМИ радостно сообщают, что трубопровод NordStream уже готов к заполнению газом, и это знаменательное событие состоится буквально в сентябре текущего года. Руководство России спешит не только в связи с приближением отопительного сезона – ему необходимо как можно скорее сломить неуступчивость Украины в газовых вопросах, пока конъюнктура мирового энергетического рынка позволяет быть активными. Да и фактор президентских выборов подталкивает российский тандем к более решительным действиям.

Напомним, что Виктор Янукович в своих выступлениях неоднократно говорил о необходимости структуризации и разделении «Нефтегаза Украины» с его последующим выходом на международные биржи. Из президентских уст звучало обещание не допустить объединения «Газпрома» и «Нефтегаза Украины». Розовая мечта официального Киева: получить «неполитические» инвестиции в модернизацию «трубы», которую украинским газовикам пришлось в ожидании инвестора начать собственными силами около месяца назад. Однако получить несколько миллиардов долларов для обновления лучшей на континенте газотранспортной системы непросто: европейцы к подобным инвестициям относятся взвешенно и осторожно, а россияне не захотят вкладывать в модернизацию украинской ГТС, если не получат оперативный контроль над ней.

По всей видимости, Украина добровольно-принудительно пойдет по пути, обозначенном в Третьем энергетическом пакете ЕС, предполагающем, что продавцы газа не должны владеть транспортными сетями. Разделение «Нефтегаза Украины» на составляющие способно снять и значительную проблему в переговорах с МВФ, поскольку поможет оздоровлению государственных финансов. Пикантность ситуации заключается не только в необходимости быстро принимать решение. Условно говоря, «Укртрансгаз» как оператор отечественных газопроводов может стать предметом политического аукциона, в котором могут принять участие и «Газпром», и представители ЕС, заинтересованные в стабильных поставках российского газа. И на этом интересе можно сыграть, если хватит терпения и стратегического чутья.

Достаточно ли будет у украинского руководства политической воли для осуществления верных шагов? Однозначно на этот вопрос ответить нельзя. По крайней мере, во время президентской кампании 2009-2010 годов Виктор Янукович вряд ли использовал финансовые ресурсы «Нефтегаза». С другой стороны, постоянно ухудшающиеся отношения с Россией и заявленный евроинтеграционный порыв требуют от главы государства конкретных действий. Если Янукович собирается баллотироваться на второй срок, ему уже сегодня стоит заручиться поддержкой мировых лидеров, особенно – в свете постоянного падения популярности. И реформы в энергетической сфере способны ему помочь.