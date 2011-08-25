Чому Росію не влаштовує членство України в Митному союзі за формулою «3+1» – пояснення експертів

Президент Російської Федерації Дмітрій Мєдвєдєв заявив, що Росія може погодитися на входження України до Митного союзу лише за умови її повноправного членства. У співпраці ж за формулою «три плюс один» Росія не зацікавлена. «Ми не можемо погодитися на приєднання України за якимись формулами – «три плюс один», ми двадцять документів підпишемо, а тридцять не будемо. Або нехай вступають цілком і повністю підписують все поетапно і стають повноправними членами Митного союзу, отримують від цього всі переваги і беруть усі обов’язки, або тоді це вже інший шлях», – заявив Мєдвєдєв після зустрічі із лідером КНДР Кім Чен Іром.

Політологи розповіли «Главреду», чому Росію не влаштовує членство України в Митному союзі за формулою «три плюс один».

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Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва:

Росія веде по відношенню до своїх сусідів довгострокову стратегічну гру. Сьогодні вона перебуває у вигіднішому становищі, ніж Україна, і може почекати, доки Київ визначатиметься щодо своїх інтеграційних процесів. Тобто Росія з позиції сильного може чекати. Українська сторона проявляє слабкість, оскільки постійно виступає в ролі прохача стосовно перегляду газових контрактів.

Наразі відбувається своєрідне змагання за Україну між Російською Федерацією та Європейським Союзом, як між двома сильнішими сусідами, які мають власні інтеграційні проекти. Україна одночасно перебуває у гравітаційних системах і Європейського Союзу, і Російської Федерації. Росіяни чекають, поки Україна скотиться до них повністю. Вони очікують завершення переговорів щодо Зони вільної торгівлі та Угоди про асоціацію з ЄС. Проте чекають не успішного завершення переговорів, а – їхнього зриву, зриву не стільки переговорного процесу, скільки зриву їх результату через внутрішні українські політичні причини – згортання демократії, різноманітні порушення українською владою європейських стандартів та норм. Росіяни чекають, що Україна, не отримавши членства в інтеграційних проектах Євросоюзу, не матиме іншого виходу, окрім як скотитися до Митного союзу.

Тож позиція російських керманичів, Путіна і Мєдвєдєва, в цьому плані є твердою і послідовною. Їм потрібен повний контроль над Україною, а не лише частковий – у форматі «три плюс один» чи інших арифметичних формул.

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Олександр Палій, політичний аналітик, експерт з міжнародних питань:

Заява Мєдвєдєва є нелогічною, оскільки з одного боку він визнає, що вступ України до Митного союзу для Росії є вигідним, а з іншого – заявляє, що жодні компроміси неможливі. Тобто відбувається демонстрація батога, але не обіцяється жодного пряника, крім міфічних розмов про знижки на газ, які, як ми знаємо, Білорусь так і не отримала в результаті вступу до Митного союзу.

Наразі Росія закликає не політизувати газове питання. Це означає, що всі політичні поступки, на які пішла Україна (це стосується і Чорноморського флоту, і гуманітарної політики, і часткової втрати контролю над кадровою політикою), були добровільними. Росія каже: «Дякую. Всі вільні». Тож Москва не була готова відповідати на подібні жести з боку України. Така дружба називається «дружбою в одні ворота», від якої Україна нічого не отримує.

У росіян велика проблема із позитивними стимулами, які потрібні для вибудовування відносин. Росіяни прагнуть купити за певну суму стратегічні переваги, вирвати їх одноразово і на цьому закрити питання. Це гра на короткострокову перспективу. Якщо українське керівництво планує перебувати при владі не один місяць, а довше, то на такі кроки не піде.

Крім того, сьогодні Митний союз демонструє низьку ефективність. Зараз у Білорусі середня заробітна плата за їхнім реальним курсом становить 200 доларів, що у 1,5 рази менше, ніж в Україні. Хоча нещодавно Україну закликали вважати взірцем Білорусь. Реальний рівень життя в Білорусі стрімко знижується, і жодної допомоги від Митного союзу немає.

Митний союз може представляти інтерес для країн, які є виробниками нафти і газу, і намагаються розширювати свій ринок, просувати свої неконкурентоспроможні товари на ринок інших країн-членів МС, які не мають нафти і газу. В цій ситуації Казахстан і Росія – зацікавлені сторони, а Білорусь – потерпіла сторона. Сучасний стан білоруської економіки – дуже погана реклама для Митного союзу. І пропонувати вступ до нього Україні це те саме, що пропонувати купити тюльку за величезні гроші, замість того, щоб купити вудочку у ЗВТ із Євросоюзом і ловити рибу вільно.

Митний союз – організація, яка вириває Україну з системи вільної торгівлі зі світом, дуже серйозно обмежуючи можливості в цій сфері. Мінімально розумне керівництво України на такі кроки не піде.

Пропозиція Януковича щодо формули «три плюс один» пролунала, аби зробити українську відмову делікатною та компромісною. Але Росія прагне підкорити, а не вести діалог.

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Павло Рудяков, директор інформаційно-політичного центру «Перспектива»:

Формула «три плюс один» не влаштовує Росію, бо вона просто не існує – є тільки заявка на формулу без її реального наповнення. Тож російська сторона боїться, що в цю формулу під тиском зовнішнього фактору в особі Європейського Союзу Україна напхає обмежень, неприйнятних для великого російського бізнесу.

Заява Мєдвєдєва не є несподіванкою. Москва цієї позиції і не приховувала. Це – форма тиску на офіційний Київ та особисто на Президента Януковича. Зараз відбувається посилення цього тиску. Подібні заяви лунали і від Володимира Путіна.

Для України це повідомлення також не стало новиною. Не знаю, чи той, хто пропонував формулу «три плюс один» вірив, що її можна буде продати росіянам. Адже йдеться про конкретні речі, які не влаштовують російську сторону. Економічні розрахунки російських та українських фахівців свідчать про те, що формула «три плюс один» безперспективна і не містить нічого, за що варто боротися. Тож Мєдвєдєв просто назвав речі своїми іменами, підтвердивши, що ця формула Росію не влаштовує.

А якщо переходити на приземлені речі, то це знак того, що міждержавна українсько-російська комісія, засідання якої заплановане на вересень-жовтень, навряд чи відбудеться і в грудні.