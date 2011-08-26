На Ливию прольется золотой дождь

Деньги предлагается направить на неотложные гуманитарные нужды Ливии.

Решение комитета при Совете Безопасности ООН было принято только после того, как по настоянию ЮАР из постановления были исключены упоминания Национального переходного совета повстанцев.

Напомним, Претория настаивала на этой позиции, поскольку наряду с другими членами Африканского союза ЮАР еще не признала повстанцев в качестве легитимного правительства Ливии.

Как писал ранее Главред, ливийские повстанцы к настоящему времени контролируют большую часть столицы страны Триполи, однако в городе сохраняется несколько анклавов, удерживаемых сторонниками Каддафи. В четверг наиболее ожесточенные перестрелки происходили в районе Абу-Салим.

Повстанцы также начали наступление на родной город Каддафи Сирт, но натолкнулись на упорное сопротивление. Поступали сообщения об ударах по Сирту авиации НАТО.

Поздно вечером в четверг Национальный переходный совет объявил о переезде из восточного города Бенгази в Триполи.

Кстати, Италия поставит бесплатно Ливии бензин и газ и передаст 350 млн долл. из замороженных фондов режима Каддафи. Об этом заявил премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, который встретился в Милане с главой исполкома Переходного национального совета Ливии Махмудом Джибрилем.

А еще ранее мы сообщали, что Германия выделила ливийским повстанцам 100 млн евро из замороженных 3,7 млрд евро активов ливийского лидера Муаммара Каддафи, на которые распространяются международные санкции.

фото: forumgarden.com