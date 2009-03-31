Константин Затулин: Вокруг некоторых представительств и посольства России создана нездоровая обстановка

31 марта 2009, 16:02

Вчера вечером в Одессе было обнаружено тело вице-консула Игоря Цветкова: российского дипломата вынули из петли.

В момент смерти, наступившей в ночь на понедельник, в соседней комнате находились жена и ребенок умершего.

Правоохранительные органы пока не дают официальных объяснений причин смерти. При этом пресс-служба ГУВД Одессы распространила заявление, что не исключается суицид или несчастный случай, но об убийстве речь не идет.

В Генеральном консульстве России в Одессе Игорь Цветков отвечал за двустороннее сотрудничество в культурной сфере. Согласно неофициальным сведениям, Цветков мог координировать поддержку пророссийских политических сил в Одессе. В январе 2009 года одесские СМИ сообщали о том, что из машины дипломата был похищен портфель с документами.

В Генеральном посольстве пока не обнародуют официальных версий случившегося.
Но комментируют событие в России. Например, депутат Госдумы РФ Константин Затулин, время от времени объявляемый персоной нон грата в Украине за высказывания и поведение, трактуемые официальными органами украинского государства как оскорбительные. В данном случае российский политик высказывает только личное мнение, тем более что, как говорит он сам, не ознакомлен с деталями случившегося. Зато ему известны более общие вещи и тенденции, касающиеся деятельности Генеральных консульств на территории Украины, роста пророссийских настроений и якобы реакции Службы безопасности Украинского государства на эти процессы. Но поводом для разговора послужил именно прецедент в Одессе.

Комментарий СБУ по поводу случившегося «Главреду» на утро 31 марта получить не удалось. Наше издание готово опубликовать комментарий СБУ как относительно происшествия в Одессе, так и оценок господина Затулина в отношении деятельности СБУ в Одесской области.

Константин Федорович, были ли вы знакомы с господином Цветковым?

Я могу ошибиться... Возможно, я видел его во время прошлогодней встречи депутатов России и Украины в Одессе... Но я больше общался с генеральным консулом России в Одессе...

Обстоятельства смерти вице-консула Цветкова весьма странны – смерть через повешение, в то время как его семья находилась в соседней комнате...

Я по этому поводу, как вы сами понимаете, ничего не могу прокомментировать и вряд ли могу быть полезным – я сейчас не в России, вчера прилетел в Болгарию, завтра буду в Москве... Что произошло, что случилось, конечно, должно быть выяснено на месте, в Одессе...

Цветкова называли человеком, координировавшим деятельность пророссийских партий и общественных организаций на территории Украины. Правда ли, что у него были такие задачи?

Чепуха! Даже если представить себе, что есть такого рода сотрудник, то зачем ему находиться в Одессе? Это чистой воды вымысел! Я хочу заметить, что безусловно, посольства и консульства любой страны имеют контакты с общественными и политическими организациями - это входит в их обязанности. Но называть это координацией крайне сложно...

Далее: кого в данном случае имеют в виду? Если Партию регионов, то ее, как вы знаете, и Янукович с трудом координирует. И уж тем более вряд ли такого рода функции могут вершиться из Одессы.

Что касается разных существующих в Украине общественных и политических организаций, которые активно пропагандируют, условно говоря, русскую идею и союз с Россией, то, во-первых, они разные по своим возможностям и их бывает достаточно сложно усадить за один стол, когда, например, есть желание собрать их по поводу даже каких-то дат или сформировать координационный совет российских соотечественников. Кстати говоря, такой координационный совет существует, но целый ряд организаций и российских общин находятся с ним в конфликте. Поэтому, я вас уверяю, можно, конечно, стремиться что-то координировать, но на самом деле все люди самостоятельные и в этом плане координации поддаются с большим трудом...

Возможно, даже слишком самостоятельные: сейчас в Одессе набирает силу партия «Родина», возглавляемая Игорем Марковым – очень пророссийская и на порядок более радикальная, чем та же Партия регионов. И таких организаций – скажем, в Крыму, предостаточно...

Я, безусловно, знаю, что такая партия, как «Родина», в Украине формируется – еще недавно мне пытались приписать честь координации этой партии... Должен сказать, что я ни в малейшей степени этим не занимаюсь. Пока, по моим наблюдениям, партия «Родина» может рассчитывать разве что на региональное влияние, но никак не на влияние на весь восток и юг Украины, не говоря уже об Украине в целом. Поэтому сегодня ставить в один ряд Партию регионов и партию «Родина» довольно сложно – партия «Родина» не прошла проверки выборами, и сказать, насколько она реально может конкурировать с Партией регионов, может только избиратель на парламентских выборах. А они, как вы знаете, должны состоятся позже, чем выборы президентские – если судить по официальному календарю. Что касается внеочередных выборов, которых в Украине было много, и лозунгов внеочередных выборов, я понимаю, что такой лозунг обладает притягательной силой в сегодняшней обстановке в Украине, но я лично не убежден в том, что те, кто борется за досрочные выборы – парламента или президента, на самом деле к этому стремятся. Думаю, что, скорее всего, эти желания взаимно уравновесятся, и выборы президента Украины пройдут в сроки, которые официально наступают в январе-месяце будущего года...

Будет ли Россия проводить собственное расследование по поводу гибели своего гражданина, который к тому же обладал дипломатическим паспортом?

Я убежден, что Россия будет проводить внутрислужебное расследование, что, конечно же, не является в данном случае заменой каким-то действиям, которые положены в рамках законодательства Украины в таких случаях. Но поскольку прискорбное происшествие, насколько я информирован, случилось на территории консульства, в этом случае есть, конечно, целый ряд деликатных моментов, и это предмет контактов между правоохранительными структурами двух стран. Что произошло, почему произошло – все это серьезные вопросы...

Хочу при этом заметить, что обстановка вокруг консульства РФ в Одессе складывается нездоровая. Это не применительно к этому случаю – я здесь никого не обвиняю, но есть очевидное повышенное внимание со стороны некоторых спецслужб Украины, в частности СБУ, к деятельности генерального консульства РФ в Одессе. Это тоже предмет серьезного беспокойства Российской Федерации.

То есть вы считаете, что интерес СБУ возникает именно к этому консульству? С чем это связано? Объясните.

Я, например, связываю это с теми провокациями, которые устраивались в отношении Генерального консульства, а затем выдавались чуть ли не за очевидный факт. Напомню, что когда была история с Черномырдиным, и уже бывший министр иностранных дел Украины Огрызко угрожал послу РФ объявлением его персоной нон грата и высылкой из Украины, в качестве дополнительных аргументов он приводил примеры в отношении консула в Харькове и консула в Одессе.

По его мнению, вся вина консула в Харькове состояла в том, что этот консул благодарил харьковчан за то, что они сочувственно отнеслись к России во время августовского кризиса на Кавказе в прошлом году. А вина Генерального консула в Одессе якобы заключалась в том, что некие граждане Украины в своих обращениях в правоохранительные органы задним числом утверждают, что Генеральный консул Российской Федерации вел себя вызывающе во время авиарейса. Подобного рода заявления неких граждан, которые начинают возмущаться поведением Генерального консула, да еще и делают это после того, как все произошло, без составления каких-то официальных актов, без приведения каких-то реальных фактов, зафиксированных документальным образом, очень похожи на желание поставить консула в очень невыгодное положение.

Я знаю, насколько активным является Одесское управление СБУ, которое совсем недавно занималось «маски-шоу» в отношении руководителей партии «Родина», и не один раз этим занималось. Одновременно с этим хочу заметить, что именно из Одессы исходят обвинения, попахивающие советским периодом: что, видите ли, консул там как-то не так себя вел.

Расследовано ли дело о том, как в январе-месяце у погибшего вице-консула был украден портфель с некими официальными документами?

Я вообще не знаю об этом деле как таковом: дело это, или слух, и что за документы имеются в виду. Но если действительно то, что вы говорите, произошло, то это – лишний повод мне сказать, что вокруг консульства РФ в Одессе происходят какие-то странные дела. Возможно, не нравится активность Генерального консула – это я могу себе представить…

Поэтому я думаю, что действительно пора серьезно разобраться, какое это имеет отношение, и имеет ли вообще, к смерти вице-консула, какое оно имеет отношение к краже портфеля, о которой вы говорите. Мне сказать сложно. Я могу лишь сказать, что сегодня вокруг некоторых представительств, вокруг посольства Российской Федерации создана нездоровая обстановка. Потому что в то время, как большинство граждан Украины естественно, нормально относятся и к нашим представительствам, и к России вообще, спецслужбы Украины получили, судя по всему, указание быть особенно придирчивыми, настойчивыми, иногда назойливыми в отношении наших представителей.
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