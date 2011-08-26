У Мадриді відбувся Всесвітній день молоді (ФОТО)

26 августа 2011, 17:15

Кореспондент «Главреда» був одним із півтора мільйона молодих людей, які зібралися в Мадриді, щоб зустрітися з папою Бенедиктом XVI.

Хота-ем-хота – так іспанською називають Всесвітній день молоді, який днями відбувся у столиці Іспанії Мадриді.

Це зустріч молоді, яку вперше провів папа Іоанн Павло ІІ у 1986 році. Після його смерті папа Бенедикт XVI продовжив цю традицію. Всесвітній день молоді відбувається раз на три роки у різних країнах світу. Попередній ВДМ був пройшов у Сіднеї, а наступний відбудеться в Ріо-де-Жанейро.

З Анголи та Росії, Нікарагуа і Судану, Аргентини, США, Китаю, Кореї – на ВДМ з’їхалася молодь зі 193 країн. У тому числі й близько півтисячі українців – із Західної України, Києва, Житомира, Донецька та інших міст. До них приєдналися українці з Канади, Іспанії.

«Я реєструвала священиків, які приїхали на ВДМ, і це відкрило мені очі на те, наскільки багатою є Католицька Церква!» - каже Александра з Варшави, волонтер ВДМ.

Серед молоді, що зібралася у Мадриді, були не лише католики, а й православні, люди, які ще не визначилися зі своїм віросповіданням, а на зустріч з папою приходили мадридці-мусульмани та індуїсти.   

Для багатьох юнаків і дівчат така поїздка є можливістю побачити світ у всьому його розмаїтті: відвідати дорогою до Мадриду європейські міста та знайомлячись із молоддю зі всього світу.

ВДМ тривав з 15 до 22 серпня, тобто це День молоді, який насправді є тижнем. У перші три дні відбувалися катехізиси, літургії, концерти. У ці дні молодь мала вдосталь вільного часу, що подивитися місто, відвідати музеї – знаменитий «Прадо», музей Королеви Софії, де виставляється «Герніка» Пікассо, та інші музеї учасники ВДМ могли відвідувати безкоштовно.

Папа приїхав у четвер, 18 серпня, він зустрівся з молоддю на площі міста. Представники усіх континентів подарували йому свої подарунки. Папа звернувся до молоді різних країн їхніми мовами. Він сказав молодим людям, що, якщо вони спираються на твердий камінь віри, їхнє життя завжди буде стабільним і певним, однак вони мають також обов’язок передавати цю віру тим, хто ще не знайшов її.

 

У п’ятницю відбувся Хресний хід. 14 станцій Хресного шляху, які пройшов Ісус, означали також хрести сучасного світу: жах війни, бідність, голод в африканських країнах, природні катастрофи у Японії та на Гаїті. Хрест несли молоді люди зі Святої Землі, Іраку, країн Африки, з Албанії, Гаїті та Японії, інваліди, молодь, що допомагає хворим на СНІД у Африці, іммігранти, молоді люди, які в час кризи залишилися без роботи й змушені бідувати. Міхель з Бельгії – один зі 140 молодих людей, які несли хрест. «Я з руху Comunità di Sant’Egidio, що охоплює більше 70 країн світу, - розповідає Міхель. - Ми допомагаємо бідним своїх міст, і також наша організація вже десять років веде програму лікування СНІДу в Африці. Завдяки цій програмі тисячі людей вижили, вони, можна сказати, пережили воскресіння. Уже десять тисяч дітей народилися здоровими, хоча їхні матері хворі на СНІД, і самі матері проходять курс лікування. Ми переконані, що життя християнина може бути радісним тільки тоді, коли він допомагає бідним». Папа закликав юнаків і дівчат не боятися страждати разом з іншими, бути близькими до найбільш знедолених.

У суботу впродовж усього дня групи вирушали на поле військового аеропорта Cuatro Vientos. Людей було настільки багато, що місця необхідно було займати з самого ранку, вже після обіду люди почали розташовуватися за межами секторів. Увечері туди приїхав папа, він провів молитву бдіння. Молодь залишилася ночувати там, просто неба. Усю ніч вони співали, грали на національних музичних інструментах. «Мене найбільше вразила атмосфера, яка там панувала, – тепла, дружня. Зі всього ВДМ ця ніч на полі мені сподобалася найбільше. Важко уявити, що відчувають півтора мільйони людей, які моляться разом із Папою. Мені здається, це був час справжньої єдності», – каже Ірина з України. Стефано з Італії ділиться своїми враженнями: «На цьому ВДМ ми побачили, що Церква є динамічною, що вона потребує молоді. Папа сказав нам, що ми маємо силу, щоб змінювати світ – мене це вразило, бо зазвичай нам кажуть, що ми слабкі. Ми побачили, що християни не можуть бути байдужими до проблем інших. А ще відчули, наскільки прекрасною є єдність. Починаю збирати гроші на наступну поїздку (сміється)».

У неділю вранці на Cuatro Vientos відбулася Літургія. Папа оголосив, що через два роки збере молодь всього світу у Бразилії, в Ріо-де-Жанейро. Учасникам пощастило: оскільки у 2014 Бразилія приймає всесвітній чемпіонат з футболу, ВДМ відбудеться у 2013, тобто чекати на нього – на рік менше…

Фото – Ірина Ткачівська та з сайту www.madrid11.com

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