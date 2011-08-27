От субботы до субботы. Юбилей независимости между властью и оппозицией

27 августа 2011, 12:34

Виктор Янукович в честь 20-летия независимости представил собственную версию событий последних лет и по-царски осыпал наградами многочисленных соратников. Оппозиция провела 24 августа пробу сил, которую сложно назвать триумфальной.

Позиционирование недели – Виктор Янукович. Глава государства, воспользовавшись наличием у него внушительных полномочий, в честь праздника представил украинцам собственную версию новейшей истории. Янукович полагает, что после оранжевых событий страна потеряла пять лет, и не собирается упускать полученный в 2010 году шанс на преобразования. Он призвал чиновников научиться объяснять гражданам смысл осуществляющихся в стране реформ. Виктор Федорович продолжает сохранять показательную преданность идеалам евроинтеграции, а в эфире «Интера» доверительно сообщил Виталию Коротичу, что оказывать на него давление практически невозможно.

Подарок недели – законопроект Арсения Яценюка об упрощении процедуры импичмента. Продолжающий борьбу в формате героя-подпольщика за статус оппозиционного лидера вождь «Фронта змин» припугнул Януковича регистрацией законопроекта об упрощении начала процедуры импичмента. По мнению Арсения Петровича, чтобы запустить отстранение главы государства от должности, достаточно и 90  голосов народных избранников. Впрочем, в нынешних условиях инициатива «фронтовика» беспокоит Януковича не больше, чем мухи, жужжащие за окном президентского кабинета: у парламентских оппозиционеров нет никаких шансов на принятие законопроекта. Они и досрочное заседание Верховной Рады собрать не смогли.

Демо-протест недели – «народный марш» 24 августа. Стремление перенести активные действия на улицу для противников Януковича оказалось не слишком результативным. Казалось бы, и место привычное – парк Шевченко, и обойма выступающих лидеров проверенная (за исключением Юлии Тимошенко и Юрия Луценко, находящихся в СИЗО), и несколько тысяч сторонников присутствовали – но дойти до Банковой, чтобы постучать там в закрытую дверь, участники «народного марша» не смогли. Мрачноватой харизмы Александра Турчинова оказалось недостаточно, чтобы прорвать милицейские кордоны. Уже привычно в действиях оппонентов власти не было слаженности и согласованности, да и численность участников «народного марша» не позволяет говорить о всенародном протесте.

Сепаратор недели – Анна Герман. Президентский советник сама недавно признала, что позволяет себе лишние заявления. На этот раз высказывания «голоса Януковича» привели в бешенство сразу нескольких политиков: Герман заявила, что практически все лидеры оппозиции, за исключением Тимошенко, ведут постоянные консультации на Банковой, и одобрительно отозвалась о диалоге власти и оппозиции. Лидеры сразу нескольких партий выразили возмущение откровениями Анны Герман  с таким апломбом, словно и вовсе никогда в жизни не бывали в Администрации Президента. Та, в свою очередь, заявила, что не знает такого лидера оппозиции как глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко.

Благодетель недели – Александр Попов. Удачно напомнил киевлянам о себе председатель столичной государственной администрации. Сначала Попов вместе с местными жителями останавливал скандальную стройку на Троещине, где не испугался даже летящих со стороны охранников строительства кусков бетона. Спустя пару дней Александр Павлович договорился с инвестором о передаче скандального здания на Богдана Хмельницкого, 7 под Музей истории Киева. Если подвиги Попова будут продолжаться в таком же духе, то Виталию Кличко придется организовать сеанс одновременного боксирования со всем составом КГГА, чтобы доказать реальность своих претензий на власть в столице.

Военачальник недели – Валерий Хорошковский. Сообщение о том, что председатель СБУ теперь имеет воинское звание генерал армии (наивысшее возможное на этой должности, как и вообще в Украине) заставило задуматься, много ли официальных мультимиллионеров в мире имеют право носить лампасы на форменных брюках. Формальные основания для конвертации звания действительного государственного советника таможенной службы в генеральские погоны, очевидно, были, но большинству сограждан они непонятны. В этой ситуации утешает только одно: в процессе стремительной карьеры 42-летнего генерала армии Хорошковского обошлось без жертв и разрушений…

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