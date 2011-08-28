В Турции на пляже прогремел взрыв: все подробности

28 августа 2011, 20:02

На одном из пляжей курортного города Кемер в Турции в воскресенье утром, 28 августа, прогремел взрыв. Среди пострадавших несколько человек россиян

На одном из пляжей курортного города Кемер в Турции в воскресенье утром, 28 августа,  прогремел взрыв. Среди пострадавших есть иностранные туристы, в том числе несколько россиян, - данные о точном количестве разнятся, сообщили в Генконсульстве РФ в Анталье.

По информации МИД Украины, наших граждан нет среди пострадавших в результате взрыва на курорте Кемер, – сказал в воскресенье директор департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин.

Как заявлял ранее  генконсул РФ в Анталии Александра Толстопятенко, на пляже в турецком курортном городе Кемер в результате взрыва получили ранения 15 человек, в том числе семеро граждан России.

Взрыв произошел прямо среди лежаков отеля Olympos, большинство пострадавших получили ранения из-за разлетевшейся морской гальки. Шестеро из семерых пострадавших россиян госпитализированы, одного выписали сразу после оказания первой медицинской помощи.

«Они получили легкие ранения - посекло галькой», - рассказал Толстопятенко.

«...взорвался пакет, зарытый на пляже. Пока неизвестно, каким образом он был приведен в действие. В настоящее время полиция выясняет этот вопрос», - подчеркнул российский дипломат.

Трое россиян, пострадавших в результате взрыва на турецком курорте Кемер, уже выписаны из местной больницы, сообщил руководитель пресс-службы Ростуризма Олег Мосеев.

«С российским консульством нам, к сожалению, связаться не удалось, однако мы получили данные от посольства Турции в России, согласно которым действительно речь идет о трех пострадавших россиянах», - сказал Мосеев. При этом он особо отметил, что «у них незначительные травмы, им была оказана вся необходимая медицинская помощь, после чего они были выписаны из местной больницы». Их состояние оценивается как удовлетворительное», - добавил Мосеев.

Он уточнил, что «инцидент произошел на городском пляже». Причина взрыва, по его словам, сейчас выясняется. «Полиция продолжает работать на месте произошедшего», - сказал руководитель пресс-службы ведомства.

По словам очевидца происшествия, взрыв произошел прямо среди лежаков отеля: «Был очень сильный звук, черный дым... Есть пострадавшие».

В свою очередь, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что «никаких обращений от российских туристов туроператоры не получали».

 По данным Ассоциации, городской пляж, где произошел взрыв, находится недалеко от отеля «Викинг стар». При этом Ломидзе подчеркнула, что в основном пострадали европейские туристы, в том числе из Германии и Норвегии.

Это уже второй взрыв в Анталии за последние дни. До этого ожоги от взрыва петарды получили несколько находившихся рядом человек.

По материалам РИА "Новости", ИТАР-ТАСС, видео:  канал "24"

 фото: izvestia.ru, hurriyetdailynews.com

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