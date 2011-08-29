Украина может разорвать «газовый» контракт с Россией

29 августа 2011, 11:41

Николай Азаров сообщил прессе, что пригрозил Владимиру Путину разрывом украинско-российского соглашения по газу.

Москва, отказываясь пересматривать газовый контракт с Украиной, загоняет Киев в угол, единственный выход из которого – разрыв существующего соглашения с РФ. Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, пишет Новый регион со ссылкой на интервью главы украинского Кабмина журналу «Корреспондент».

«Вы загоняете нас в угол, из которого у нас всего один выход – разрыв контракта», – процитировал Азаров в интервью свои слова, сказанные на переговорах с Владимиром Путиным.

По словам Азарова, правительство Украины уже проконсультировалось с украинскими и международными экспертами относительно перспектив в судебной тяжбе с Москвой и готово начать разбирательства.

Напомним, «газовый» вопрос был одним из основных на встрече Виктора Януковича и Дмитрия Медведева в Сочи 11 августа. Однако никаких конкретных результатов эта встреча не дала. Незадолго до поездки Президента Украины в Сочи премьер-министр Украины Николай Азаров сделал первое достаточно жесткое заявление на данную тему: сообщил, что Киев изучает вопрос о расторжении в судебном порядке газового контракта с Россией, заключенного в 2009 году, так как Украина считает зафиксированные в нем цены на газ кабальными. Возможно, это резонансное заявление стало своего рода ответом на слова главы «Газпрома» Алексея Миллера, который полтора месяца назад открытым текстом заявил, что «Газпром» может пойти на снижение цены газа для Украины только при условии объединения с национальной компанией «Нафтогаз Украины». Еще ранее глава украинского правительства сообщал, что Украина и Россия начали переговоры по пересмотру формулы цены на газ, которого украинская сторона добивается с весны 2010 года. Напомним, в Киеве считают справедливой цену на газ на уровне $200 за тысячу кубов, тогда как, согласно соглашениям, подписанным в январе 2009 года в Москве Владимиром Путиным и Юлией Тимошенко, сегодня Украина покупает российский газ по $354 за тысячу кубов, а в четвертом квартале нынешнего года цена для Украины на голубое топливо из России перевалит за $400.

Хотя, возможно, заявление Азарова о возможности судебной тяжбы с Россией призвано было создать соответствующий фон для последующего заявления Виктора Януковича: в Сочи Президент Украины выразил уверенность в том, что можно и должно найти компромисс и пересмотреть цены на газ, не прибегая к судебной процедуре. «Я считаю, в наших интересах - Украины и Российской Федерации - найти компромиссное решение, и мы к этому будем стремиться», - сказал Виктор Янукович журналистам.

Однако, несмотря на попытки найти компромисс, украинско-российские «газовые» отношения, как видим, по-прежнему напряжены.

К слову, на днях министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко сообщил, что в ближайшие пять лет Украина планирует уменьшить закупку российского газа до 12 млрд кубометров в год за счет роста добычи собственного газа, эффективных технологий энергосбережения и замены дорогого импортного газа отечественным углем. Юрий Бойко подчеркнул, что в стране реализуется государственная программа, направленная на увеличение добычи собственного газа с 20 млрд. куб. метров до 27 млрд. куб. м в 2017 году.

«Мы потребляли 64 млрд, в этом году мы потребляем 54 млрд, а в следующем году еще меньше - примерно на 8 -10 млрд. Программа энергосбережения, замены газа на уголь является государственной политикой страны, которая была определена Президентом. Мы планируем, что будем закупать российского газа через 5 лет 12 млрд. кубов. Остальное или будет добываться нами, или будет изменено на альтернативные виды энергоресурсов», - заявил министр.

Как сообщал «Главред», в сентябре или октябре нынешнего года должно состояться заседание украинско-российской межгосударственной комиссии, посвященной наболевшей газовой теме. А осенью в Донецке, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, снова встретятся президенты Украины и России.

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