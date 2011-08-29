Каддафи спрятал свои миллиарды в Украине - западные СМИ

Бежавший Муаммар Каддафи мог увезти из Ливии как минимум 50 млрд. долл., причем часть своих сокровищ он спрятал в Украине, сообщает Corriere della Sera.

«Пока есть деньги - есть надежда. Именно таким может быть лозунг диктаторов, оказавшихся в окружении врагов. Если Каддафи удавалось так долго сопротивляться, то лишь благодаря трем вещам: он грубый, умный и богатый. Вместе с сыновьями он спрятал богатства в самых разных местах: в ЮАР, Алжире, Египте, Украине, в налоговых раях и там, где не задают слишком много вопросов, когда туда приезжаешь с чемоданами денег», - пишет издание.

Отметим, что, по словам спикера украинского МИДа, о «возможном размещении на территории Украины активов лидера Ливийской Джамахирии Муамара Каддафи» ему ничего не известно.

«По данным французских спецслужб, в распоряжении каддафистов, по меньшей мере, 50 млрд. долларов. Лидер использовал эти деньги на привлечение секретных агентов, оплату наемников, финансирование террористов. Арабы, европейцы, славяне, американцы, африканцы. Некоторые стали живым щитом, другие действуют более изощренно. Они умеют работать тайно, им известны золотые правила выживания во враждебной среде, они пользуются современной техникой. При помощи денег всегда можно убедить повстанцев смотреть в другую сторону. Вероятно, именно так и поступили сыновья Каддафи, сбежав самым необыкновенным образом. Заблокированная дорога может быть вновь открыта, взлетная полоса на аэродроме может неожиданным образом оказаться свободной, дом может превратиться в надежное убежище. По словам многих перебежчиков, клан Каддафи все еще уверен в том, что у него есть пространство для маневра», - пишет автор статьи.

«Сторонники Каддафи делают ставку на два элемента. Фактор времени: со временем оппозиция может расколоться. Фактор денег: чтобы финансировать борьбу до последнего. Важно продержаться, а потом уже можно будет подумать над тем, как спланировать «возвращение». Каддафисты заявляли об этом с самого первого дня восстания», - напоминает автор статьи.

«Тираны очень часто теряют трон, но не деньги. Когда свергают раиса, его противники сразу же стараются наложить руки на его казну - внутри страны и за рубежом. Так произошло в Тунисе с Бен Али и в Египте с Мубараком. Завтра это может произойти с Башаром Асадом, который, по данным ближневосточных источников, подготовился, обратившись за «займом» к иранскому союзнику, чтобы сопротивляться революции», - пишет корреспондент.

Нужно отметить, что на фоне вывезенных Каддафи 50 млрд. долл., заблокированные на время войны средства, которые мировая общественность готова отдать ливийцам, выглядят довольно блекло.

Как сообщал Главред ранее, ООН согласилась разблокировать 1,5 млрд. долл. из ливийских активов, замороженных в феврале, когда были введены санкции против режима Каддафи. Италия пообещала бесплатно поставить Ливии бензин и газ и передать 350 млн долл. из замороженных фондов режима Каддафи.

Кроме того, Германия выделила ливийским повстанцам 100 млн евро из замороженных 3,7 млрд евро активов Каддафи, на которые распространяются международные санкции. Норвегия готова выделить 370 млн. долл. из средств, замороженных на счетах в этой стране, как только ООН даст на это согласие.