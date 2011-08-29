Сторонники Тимошенко написали Януковичу

Сегодняшнее заседание Печерского суда под председательством Родиона Киреева ознаменовалось изгнанием из зала нескольких сторонников экс-премьера.

Депутата Льва Бирюка судья Киреев удалил из зала заседания до конца судебного разбирательства «за неуважение к суду и нарушение порядка». Депутат возмущался, что судья слишком тихо читает материалы дела и громко просил судью читать погромче.

Незадолго до этого о том, что судью слышно плохо, заявили сама подсудимая и ее защитница и дочь Евгения Карр, однако господин Киреев их реплики проигнорировал.

Позже судья с той же формулировкой удалил до конца слушаний по делу депутата Ривненского горсовета от «Батькивщины» Ольгу Покальчук.

Инцидент возник и вокруг количества страниц в одном из томов «газового дела»: защита Юлии Тимошенко заявила об исчезновении из него части материалов. По мнению Тимошенко, это свидетельствует, что дело «формировали незаконно». Однако обвинение объяснило путаницу со страницами «переформатированием» томов дела.

Тем временем сторонники Юлии Тимошенко передали в Администрацию Президента 23 тысячи подписей граждан с требованием немедленно освободить Тимошенко и прекратить «репрессии» против оппозиции. По словам инициаторов акции, активисты будут ждать ответа от Президента на протяжении 10 дней.