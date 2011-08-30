В Ужгороде произошел мощный взрыв газа: все подробности (ВИДЕО, ФОТО)

30 августа 2011, 16:46

Ужгород остался без газа как минимум на три дня. Почти 5 тысяч жителей областного центра сейчас находятся без электро- и водоснабжения

Прорыв газовой трубы среднего давления (2,5 атмосфер) произошел в Ужгороде на перекрестке улиц  Анкудинова и Русской в понедельник, 29 августа, в 15.00, взрыв газа произошел около 17.00, сообщил мэр города Виктор Погорелов. После сообщения о прорыве трубы, на место происшествия выехала соответствующая служба, которая предупреждала окружающих прохожих об опасности. Из-за взрыва загорелось кафе «Шериф», расположенное буквально в нескольких метрах.

Ужгород минимум на три дня остался без газа. Почти 5 тысяч жителей областного центра сейчас находятся без электро- и водоснабжения, которое обещают восстановить в течение суток, сообщает Mukachevo.net. В целом без газа остались около 50 тысяч людей в городе и области. Причиной же взрыва стало неосторожное обращение с огнем.

 

Как сообщил мэр Ужгорода Виктор Погорелов, к предупреждениям милиции прислушались не все, и в помещении взорвавшегося позже кафе оставались люди.

«Часть вышли, а трое остались. Один из оставшихся, очевидно зажег спичку», - прокомментировал вероятную причину взрыва мэр. В результате взрыва пострадало три человека, которых на «скорой» помощи доставили в лечебные учреждения города. У сотрудницы заведения врачи диагностировали ожоговые травмы на 90% тела (она находится в реанимации в тяжелом состоянии), двое посетителей кафе госпитализированы в ожоговое отделение с термическими ожогами на 45% и 30% тела.

Главврач областной больницы Юрий Яцина сообщил, что все пострадавшие живы, два человека находятся в тяжелом состоянии, но угрозы жизни нет. Однако у женщины,  обгоревшей на 80-90%, состояние чрезвычайно сложное.

По словам Погорелова, министр МЧС Виктор Балога в разговоре с ним сразу после взрыва предлагал отправить за пострадавшими самолет, чтобы перевести их в клинику Киева. Однако ввиду тяжелого состояния людей транспортировка была невозможной.

К ликвидации пожара привлекалось девять единиц техники от оперативно-спасательной службы и 50 человек личного состава, а также МВД, ГАИ и службы жизнеобеспечения области.

Очевидцы рассказали, что взрыв был такой силы, что вылетали даже канализационные люки.

Завтра, 31 августа, в селах вокруг Ужгорода начнут восстанавливать газоснабжение. А через 2-3 дня после этого перейдут к включению улиц и домов в Ужгороде. Ответственность за это несет «Закарпатгаз».

По словам мэра, вместе с соответствующей службой мэрия только сейчас составляет план мер по преодолению последствий взрыва. Жителей просят не включать газовых приборов.

Электроэнергию планируют восстановить сегодня к вечеру – в домах, расположенных не ближе, чем в 200 м от места взрыва. Кроме того, в городе не работает газовая заправка.

Как сообщил мэр, уголовное дело уже возбуждено, и действиям всех виновных будет дана соответствующая оценка.

В то же время, прокуратура Закарпатской области 30 августа возбудила уголовное дело по факту взрыва газопровода в Ужгороде, сообщил представитель прокуратуры.

По его словам, дело возбуждено по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности при проведении работ с повышенной опасностью), предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Сейчас на месте происшествия ведутся восстановительные работы, а люди, которых эвакуировали с места происшествия, уже вернулись в свои дома.

Между тем, горожан больше всего беспокоит то, что вследствие ЧП весь город отключен от газоснабжения. Что касается электроэнергии, то ее уже восстанавливают, максимально сузив круг аварийного отключения. Сейчас еще идет обследование сетей, включая и подвалы, на предмет скопления газа, и как только его завершат, электричество будет включено. Ночью, после обследования, было восстановлено питание канализационно-насосных станций, и сейчас они работают в нормальном режиме.
 


Восстановление газоснабжения Ужгорода будет поэтапным, после решения «чрезвычайной» комиссии будет составлен план и городской штаб будет следить за процессом. Между тем, городские власти уже обращаются ко всем жителям с призывом быть внимательными, отключить все газовые приборы, напомнить об этом соседям, а самых активных ужгородцев штаб вовлекает в работу с населением по соблюдению безопасности.

Между тем из-за взрыва газа в Ужгороде началась паника. Горожане массово скупают хлеб и электроплиты.
Сегодня ужгородцы в некоторых магазинах выстроились в очереди за хлебом и покупают сразу несколько буханок. Поскольку большинство пекарен в городе работают на газе, люди не исключают, что будут перебои с хлебом.

Кроме того, возникли очереди в магазинах электроприборов и бытовой техники. Ужгородцы активно покупают электроплиты.

фото: vsapravda.info, mukachevo.net

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