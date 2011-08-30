Пукач назвал Кучму и Литвина заказчиками убийства Гонгадзе

30 августа 2011, 19:48

Исполнитель убийства журналиста в суде подтвердил свои показания о заказчиках этого преступления.

Бывший начальник Департамента разведки и внешнего наблюдения МВД Украины Алексей Пукач сегодня, 30 августа, в суде подтвердил свои предыдущие показания о заказчиках убийства Георгия Гонгадзе. Об этом после судебного заседания (процесс, как сообщалось, проходит в закрытом режиме) сообщила журналистам адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко.

«Он называет те фамилии, которые он называл раньше. Называет фамилии Кучмы, Кравченко, Литвина, Джиги, но назвать эти фамилии мало – нужно честно описывать обстоятельства, потому что только честно описанные обстоятельства могут быть подтверждены в ходе судебного следствия», - сказала адвокат.

По словам Теличенко, во время досудебного следствия органы прокуратуры не проверяли должным образом показания Пукача.

Позже адвокат экс-президента Украины Кучмы Виктор Петруненко опроверг заявление Пукача о причастности его клиента и ряда других высокопоставленных чиновников к убийству Гонгадзе и считает такое заявление клеветой.

Как заявил Петруненко, Пукачу грозит пожизненное заключение, поэтому его громкие заявления являются способом защиты. «Он может выдвигать любые версии», - добавил адвокат.

Напомним, в декабре 2010 года Генпрокуратура заявила о завершении расследования уголовного дела по обвинению арестованного в июле 2009-го Пукача в убийстве журналиста. Следствие установило, что в 2000 году Пукач убил Георгия Гонгадзе по указанию тогдашнего министра внутренних дел Украины, ныне покойного Юрия Кравченко.

Юрий Кравченко, министр внутренних дел Украины во время президентства Леонида Кучмы, согласно официальной версии, покончил жизнь самоубийством 4 марта 2005 года. Ставить эту версию под сомнение экспертов и журналистов заставляло то, что смерть Кравченко наступила на следующий день после того, как министр внутренних дел Юрий Луценко публично, на пресс-конференции, вызвал его на допрос. Сообщалось также о том, что экс-министр дважды выстрелил себе в голову…

Против экс-президента Украины Леонида Кучмы уголовное дело в связи с убийством Гонгадзе было заведено в марте 2011 года. Кучму обвинили в том, что он отдал руководству МВД незаконные распоряжения, что привело к убийству журналиста. По рабочей версии следствия, Леонид Кучма отдал приказ о запугивании Гонгадзе, а решение об убийстве самостоятельно принял Юрий Кравченко.

В начале мая Президент Виктор Янукович пообещал довести расследование убийства журналиста до конца. (Предшественник Виктора Януковича на президентском посту Виктор Ющенко неоднократно говорил, что для него расследование этого резонансного преступления является «делом чести».)    

Совсем недавно, 24 августа, Виктор Янукович в эфире Первого национального телеканала в программе «Вечера с Виталием Коротичем» пожелал Леониду Кучме выйти «из той ситуации сложной, в которую он попал, достойно» и «доказать свою невиновность юридически».

Адвокат Валентина Теличенко сообщала, что Генпрокуратура завершила расследование уголовного дела в отношении Леонида Кучмы, однако до суда дело, как видим, еще не дошло.

О том, что организатором убийства Георгия Гонгадзе является Владимир Литвин, неоднократно заявлял экс-охранник Леонида Кучмы Николай Мельниченко, - сам Литвин это обвинение так же неоднократно опровергал.  

Показания о причастности к подготовке и организации расправы над Георгием Гонгадзе бывшего первого заместителя министра внутренних дел Украины - начальника Главного управления борьбы с коррупцией и организованной преступностью Николая Джиги Пукач дал, по неофициальным данным, еще в сентябре 2009 года. Джига (народный депутат Украины V и VI созывов от Партии регионов, в июне 2010-го указом Президента назначен главой Винницкой облгосадминистрации) наличие этих показаний Пукача опроверг.

Суд над Пукачем продолжился 31 августа.

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