Лукашенко придумал как защитить свою власть силами союзников

31 августа 2011, 10:50

Государства – члены Организации договора о коллективной безопасности договариваются использовать войска ОДКБ для подавления революций внутри этих стран.

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что страны Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ),в которую, входят Россия, Беларусь, Киргизия, Таджикистан, Казахстан, Узбекистан и Армения,  договариваются использовать войска Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ в случае необходимости подавления государственных переворотов в странах ОДКБ. В случае успеха таких договоренностей, войска ОДКБ могут быть использованы для борьбы с революциями в странах-участницах договора, в том числе в Беларуси.

«Речь идет не только о применении коллективных сил оперативного реагирования на случай вмешательства других государстве извне, но также в случае вмешательства других государств внутри стран ОДКБ», – сказал Александр Лукашенко на встрече с генсеком ОДКБ Николаем Бордюжей. Он считает, что это будет значительная поддержка государствам–членам ОДКБ. «Конечно, фронтом, войной никто на нас не пойдет, а вот конституционный переворот совершить руки у многих чешутся», – заявил глава Беларуси. По его словам, «мы должны защищать целостность и независимость стран ОДКБ».

В то же время Лукашенко подчеркнул, что вопросы, затронутые в ходе саммита ОДКБ в Астане, обсуждались на его встрече в Сочи с президентом России Дмитрием Медведевым. В частности, речь шла о довооружении КСОР и о членстве в ОДКБ, в связи с позицией Узбекистана.

Дело в том, что лидер Узбекистана Ислам Каримов в декабре прошлого года на саммите глав государств ОДКБ отказался подписывать документы, которые узаконивали развертывание КСОР на территории государств–членов организации. По действующему законодательству ОДКБ, все решения принимаются на основе консенсуса, следовательно, создание КСОР, с формальной точки зрения, являлось и по сей день остается нелегитимным, отмечает «Независимая газета». Следует напомнить, что КСОР, решение о создании которых было принято в феврале 2009 года, изначально планировалось использовать для «отражения военной агрессии, проведения специальных операций по борьбе с международным терроризмом, транснациональной организованной преступностью, наркотрафиком, а также для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций». В состав КСОР вошли воинские подразделения стран–участниц ОДКБ, а также представители МЧС России и российский спецназ МВД.

И теперь Лукашенко поднимает вопрос о членстве несогласных с общей позицией стран в ОДКБ. «Мы договорились с Россией, что будем действовать консолидировано, в едином ключе, чтобы сохранить организацию», – сказал белорусский лидер. По его словам, «если кто-то не хочет выполнять уставные функции организации, пусть покинет ее и не мешает другим». Это совершенно новая для постсоветской истории позиция. До сих пор лидеры ОДКБ настойчиво приглашали в эту организацию все бывшие республики СССР.

Эксперты считают предложения Лукашенко использовать силы ОДКБ для подавления внутренних восстаний закономерными, но бесперспективными. «Так называемые охлореволюции, которые произошли и происходят в ряде арабских государств, показывают, что без серьезной военной силы выступления мятежников и путчистов трудно подавить. Видимо, руководители и в Москве, и особенно в Минске этим серьезно озабочены. Вот и пытаются запустить маховик, который поможет справиться с отражением внутренних угроз. Под это и готовится новая законодательная база ОДКБ», – считает военный эксперт доктор исторических наук полковник Владимир Попов.

Непосредственного механизма подавления внутренних переворотов силами ОДКБ не знают еще в самой организации. В пресс-службе ОДКБ заявление Лукашенко не комментируют. В то же время эксперты, близкие к организации, полагают, что организация не готова к такого рода вмешательствам, напоминая, что даже этнический конфликт в Киргизии в прошлом году поставил союзников в тупик и решение о вводе миротворческих войск так и не было принято.

Между тем депутат Госдумы, член комитета по делам СНГ Татьяна Москальцова однозначно заявила, что предложение Лукашенко «противоречит целям, уставу и задачам КСОР». «Не устаешь удивляться непоследовательности белорусского президента. В прошлом году он отказался председательствовать в ОДКБ, принял в своем государстве Бакиева (свергнутого президента Киргизии Курманбека Бакиева). Несмотря на общие заявления ОДКБ об агрессии Грузии против Южной Осетии в 2008 году, Лукашенко принимает грузинского президента Михаила Саакашвили», – отмечает Москальцова.

На встрече с генсеком организации Лукашенко также высказал еще одну радикальную идею. Он предложил установить контроль над иностранными военными базами на территории стран-членов ОДКБ: размещать их можно будет только с согласия Совета глав государств организации.

Подобные заявления уже звучали несколько лет назад. Пришедший к власти в 2005 году тогдашний президент Киргизии Курманбек Бакиев под давлением ОДКБ и Москвы инициировал в феврале 2009 года денонсацию договора о размещении авиабазы США в бишкекском аэропорте «Манас».

Денонсация произошла, но затем Бакиев подписал с американцами новый договор, в котором вместо слова «база» значился Центр транзитных перевозок (ЦТП) ВВС США. В ходе переворота весной 2010 года Бакиев был свергнут, снова встал вопрос об американской авиабазе. В итоге она так и осталась на территории Киргизии.

Глава Беларуси уверен, что если все вопросы, которые обсуждались на саммите в Астане, будут реализованы, то это будет прорыв, «особенно в плане применения коллективных сил оперативного реагирования».

Со своей стороны генсек ОДКБ Николай Бордюжа сообщил, что в соответствии с поручением по итогам неформального саммита в Астане были проанализированы все договоренности, которые «формализованы в документ». Предполагается, что в декабре все отработанные вопросы будут представлены с целью последующей их реализации странами ОДКБ.

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