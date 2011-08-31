В Украине и Польше хотят увековечить память жертв УПА и Армии Крайовой

Президент Польши Бронислав Коморовский предлагает Президенту Виктору Януковичу одновременно открыть памятник полякам, убитым членами Украинской повстанческой армии в Островках (Волынская область) и памятник украинцам, убитым поляками, в селе Сагрынь (Люблинское воеводство, Польша).

Как известно, между Украиной и Польшей давно существует договоренность об одновременном открытии с участием президентов двух стран мемориала в селе Сагрынь (Польша) и аналогичного польского места памяти в Украине. Об этом договорились еще в 2009 году тогдашние глава Волынской областной госадминистрации Николай Романюк и воевода Люблинского воеводства Республики Польша Геновефа Токарска во время встречи в польском городе Замость.

Село Сагрынь для этнических украинцев, переселенных в ходе печально известной операции «Висла», стало таким же трагическим символом, как Хатынь для белорусов. Хотя украинские приграничные села на территории тогдашней Польши начали гореть еще задолго до того, как эшелоны с переселенцами отправились на Восток. Только в Сагрыни в марте 1944-го воинами Армии Крайовой было убито более 700 человек, а по другими данным — более 1200. В трагедии в Сагрыни украинцы винят бойцов Армии Крайовой. Как вспоминает 80-летний Василий Юськив, «в марте 1944-го поляки подожгли село и убили сотни людей». Таким образом польские военные подразделения очищали приграничные уезды от украинцев...

Представители волынской делегации давно подали и согласовали с польской стороной проект упорядочения кладбища в Сагрыни и договорились о подготовке списков погибших в 1944 году украинцев, однако польская сторона не смогла определиться с местом аналогичного мемориала в Украине.

И вот, в июне 2012 года польские археологи начали масштабное исследование так называемого «поля смерти» в селе Островки на Волыни, где в 1943 году разворачивалаись события так называемой Волынской трагедии – массового уничтожения УПА-ОУН этнического польского гражданского населения и, в меньших масштабах, гражданских лиц других национальностей, на территориях Генерального округа Волынь-Подолье. Во время эксгумационных работ были найдены останки более 230 поляков, погибших в ходе волынского конфликта 1943 года. Подавляющее большинство найденных – женщины и дети. 30 августа, в Островках состоялось символическое захоронение найденных останков.

В связи с этим Президент Коморовский в ходе встречи с Президентом Януковичем в Гданьске выразил надежду, что, согласно процедурам, при содействии Совета охраны памяти борьбы и мученичества и по согласованию с украинской стороной на месте захоронения в Островках будет построен памятник погибшим полякам.

По мнению Коморовского, в измерении отношений между украинскими и польскими народами и государствами это помогло бы зачеркнуть неприятное прошлое в контексте украино-польского конфликта времен Второй мировой войны.

«Островки отходят со временем неизбежно, и Сагрынь... Я хотел бы также, чтобы это имело символическое значение для переоценки и среди поляков, и среди украинцев дурного прошлого во имя лучшего будущего», – сказал Коморовский.

Напомним, в феврале Президенты Янукович и Коморовский договорились не вспоминать исторические обиды при развитии двусторонних отношений между Украиной и Польшей.