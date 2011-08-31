Наталья Королевская и Николай Азаров прочитали лекции студентам университета им. Шевченко

В это время премьер-министр Николай Азаров рассказывал студентам того же университета о «Месте и перспективе Украины в нестабильном и переменчивом мире».

В своем выступлении Наталия Королевская подчеркнула, что Украина обладает огромным потенциалом. «У нас значительные трудовые, природные, энергетические, земельные ресурсы. У нас уникальное географическое положение. Эффективное использование этого огромного потенциала могло бы сделать Украину не просто богатой, а очень богатой страной», - сказала она.

По мнению Натальи Королевской, главная задача – вывести экономику на новый уровень развития. Для этого нужно решить пять задач. «Во-первых – это борьба с бедностью и формирование среднего класса. Во-вторых – это преодоление негативных демографических тенденций. В-третьих – это преодоление коррупционной системы, неэффективной бюрократии. В-четвертых – это улучшение инвестиционного и бизнесклимата и детенизация экономики. В-пятых – это инновации и модернизация украинской экономики. Ставка на продукцию с высоким уровнем добавленной стоимости», - отметила в своей лекции Наталья Королевская.

Встреча Натальи Королевской закончилась ответами на вопросы студентов, которые носили острый характер и касались широкого круга вопросов: о пенсионной реформе, о свободной купле-продаже земли, о борьбе с коррупцией в стране. В заключение троих студентов, задавших самые интересные вопросы, и еще троих, которые внесли самые интересные предложения по реформированию национальной экономики, Наталия Королевская пригласила на открывающийся в Киеве Форум деловых людей.