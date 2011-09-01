Украина отпраздновала День знаний рекордом

Впервые за годы Независимости в школы 1 сентября пошли более 416 тысяч первоклассников. Кроме того, День знаний впервые стал выходным для их родителей.

Об этом сообщил министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник.

«Мы обратились к работодателям, и они поддержали наше предложение выделить в 1 сентября выходной день, без вычетов из заработной платы, для родителей первоклассников», - отметил Табачник.

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Министр поблагодарил национальный координирующий орган работодателей и руководителей, которые поддержали предложение министерства образования и сделали 1 сентября действительно семейным праздником.

Как заявил министр, учебный год 1 сентября в Украине начали более 19600 школ и 4 миллиона 200 тысяч учеников.

«Из них почти 13 тысяч в сельской местности, это 67% от всех школ», - сообщил Табачник.

Чиновник также отметил, что в прошлом учебном году закончили школу 195 тысяч учеников, а в этом впервые за парты сели более 416 тыс. детей, а в десятые классы перешли 320 тыс. учеников.

По его словам, в Украине к 1 сентября введена в эксплуатацию 21 построенная школа с общим количеством учебных мест 8 тыс. 500. Также он отметил, что до конца года будет завершено строительство еще 39 новых школ.

«Все школы к началу учебного года полностью укомплектованы педагогическими кадрами, и впервые за два десятилетия ученики школ своевременно обеспечены учебниками по государственному заказу. 96% учебников доставлены в области и распространяются по школам», - сказал министр.

Кроме того, по словам Табачника, проводится активная подготовка школ к отопительному сезону, во всех учебных заведениях проходят соответствующие работы и темпы их проведения не вызывают беспокойств.

Министр сообщил, что все учебные заведения в большинстве своем готовы к учебному году.

«Было запланировано провести текущий ремонт в 16 тыс 800 школах, на сегодняшний день в 15 тыс 749 школах текущий ремонт завершен. Готовность текущих ремонтов составляет 99,9%. Было запланировано провести капитальные ремонты с пристройками и перестройками в 2 тыс 290, на сегодняшний день ремонты завершены в 2 тыс 258 школах, в 32 продолжается капитальный ремонт», - сообщил Табачник.

Кроме того, он добавил, что в абсолютном большинстве регионов работы закончены.

Ситуация в 3 областях, в частности, Киевской, Херсонской и Одесской немного хуже. В Киевской и Херсонской областях завершено 87%, в Одесской - 89% ремонтов в школах.

Министр отметил, что завершенными считаются ремонты в школах, которые укомплектованы учителями, учениками, имеют всю разрешительную документацию – санитарной, пожарной и других служб, которые отвечают за жизнедеятельность и безопасность. Табачник так же отметил, что в течение сентября ремонты будут завершены в 32 оставшихся школах.

Отметим, премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе заседания правительства 31 августа поручил Табачнику и министру по вопросам чрезвычайных ситуаций Виктору Балоге совместно с государственными администрациями в ближайшее время решить вопросы, связанные с безопасностью учебных заведений в ряде регионов.

«Необходимо обратить внимание на обеспечение должного состояния дорог и обеспеченность школьными автобусами, а где их нет - гарантированном альтернативном подвозе учеников. Недопустимо подвергать жизнь учеников опасности. В связи с этим, важными являются вопросы обследования школ на соответствие санитарным, строительным, противопожарным нормам...наличия в учебных заведениях актов и выводов соответствующих служб. И главное, чтобы эти выводы соответствовали реальному положению дел», - подчеркнул Азаров.

Как сообщал Главред, в 2011 году ожидается введение ряда новшеств для школьников, абитуриентов и студентов.

В частности, появятся штрафы за прогулы, начнется переход на электронные учебники, появится урок психологии а оценки по физкультуре - исчезнут.

Для студентов из-за Евро-2012 в новом учебном году изменится расписание. Наступление футбольного чемпионата почувствуют и те, кто будет переходить с курса на курс в вузе, и те, кто окончит школу и будет поступать в другое учебное заведение. Распоряжение «О некоторых вопросах завершения 2011/2012 учебного года…» уже одобрил Кабмин Украины.

В вузах Украины перенесут зимние сессии. Они будут проходить с 11-го до 31 января 2012 года. А летом студенты будут сдавать экзамены с 25 мая до 5 июня. Дипломы выпускники вузов получат до 5 июня. Тесты внешнего независимого оценивания тоже начнутся раньше, с 14 мая, и завершится ВНО до 7 июня 2012 года. А вузы по распоряжению правительства начнут принимать документы уже со 2 июля 2012-го.

Кстати, нынешние студенты и сами не останутся в стороне от Евро. Во-первых, многие из них мечтают стать волонтерами, во-вторых, студенты, которые изучают иностранные языки, готовятся подрабатывать гидами и переводчиками. А студенты-иностранцы из медицинских вузов будут помогать врачам во время всех мероприятий Евро.

фото: schools.marsu.ru