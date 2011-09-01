С новым учебным годом! (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Первое сентября – необыкновенная дата не только для школьников, хотя они, конечно, в этот день – главные виновники торжества. Как трогательные малыши, которые впервые переступают школьный порог и еще плохо представляют, что их ждет за этим порогом, так и те солидные выпускники, которые всего через несколько месяцев вступят во взрослую жизнь. Лучше всего, наверное, ученикам «средних» классов – они уже уверенно чувствуют себя в школе, а беззаботное детство кончится еще не скоро!..

В этот день учителя добры как никогда, - и им не удается это скрыть даже за пышными букетами.

Первое сентября – день радостных встреч после долгих школьных каникул, родительских волнений и гордости за своих чад, напутствий из уст высокопоставленных государственных мужей, теплых воспоминаний, надежд и планов на будущее…

Словом, этот день в нашей – и не только в нашей – стране впору праздновать с не меньшим размахом, нежели «простой» Новый год.

Корреспондент «Главреда» побывал в одной из киевских школ – и запечатлел этот исторический день для истории…