Конституция: игра началась?..

Многочисленные выступления Президента в телевизионных интервью с идеями конституционной реформы прямо указывали, что подзабытые планы о внесении изменений в Конституцию вынуты из-под сукна. Возможно, это была реакция на возобновившиеся слухи о зреющих договоренностях двух крупнейших фракций парламента – Партии регионов и БЮТ, и о грядущих президентских выборах, и об изменениях в Конституцию, которые перенесут эти выборы в парламент… Возможно – желание начать свою игру, по своим правилам, как это в свое время сделал Леонид Кучма, вбросив в политикум идею и концепцию политической реформы… А возможно – просто президентский симулякр, возникший от мучительного желания убедить, что о «хромой утке» говорить рано, зато самое время вспомнить, что такое государственный деятель, мыслящий историческими категориями… Как бы то ни было, но Президент, ранее игнорировавший призывы главы ВР Владимира Литвина обнародовать свое видение внешней и внутренне ситуации в стране, прозвучавшие после отставки министра иностранных дел Владимира Огрызко, вчера в середине дня внезапно решил пойти в парламент. Пресс-секретарь Президента Ирина Ванникова и дату выступления Президента назвала - 1 апреля. Вполне возможно, во избежание ненужных комментариев по поводу Дня смеха, в последний момент, вечером, выступление перенесли буквально на «завтра», то есть на 10 часов утра 31 марта. Откладывать свое послание хотя бы на день-два Президент не намеревался. Что было тому причиной? Возможно, сегодняшнее же заседание Конституционного суда, которое должно вынести вердикт относительно обращения Президента на предмет конституционности существования нынешнего правительства? Послушать, что скажет Виктор Ющенко «своему народу, своей нации», пришла под парламентский купол, без преувеличения, абсолютно вся украинская власть: Кабмин во главе с премьером Юлией Тимошенко, ее первым вице Александром Турчиновым, отмечающим сегодня 45-летие, и всеми министрами, кое-кто из которых все ждут отставки; руководство Секретариата Президента во главе с его главой Виктором Балогой; секретарь СНБО Раиса Богатырева, Генпрокурор Александр Медведько, глава СБУ Валентин Наливайченко, глава Верховного Суда Василий Онопенко, судьи Конституционного суда, губернаторы etc. Виктор Андреевич был спокоен. Он поднялся на трибуну в 10.00, сразу после открытия заседания. Неизвестно, вcпомнилось ли ему его последнее посещение парламента год назад, когда ему так и не дали выступить - причем не дали депутаты БЮТ, заблокировавшие трибуну, и ему пришлось делать заявление в «предбаннике» кабинета тогдашнего спикера Яценюка. Сегодня Ющенко был спокоен. Казалось, его даже мало волновала реакция в зале. Да, он обращался в том числе и к ним, сидящим в зале парламентариям, но главным его адресатом были, как подчеркнул он сам, все граждане Украины. «Пусть меня услышит каждый, кто мыслит, и каждый, для кого Украина – не питательная почва и не временное пристанище... Я имею право на эти слова. Вам хорошо известно: я честно и твердо стою на главной позиции моей жизни – на позиции национальных украинских интересов... » - начал Виктор Ющенко. Первая часть его речи, длившейся 45 минут, была, фактически, перечислением фундаментальных процессов, захвативших украинское общество при Президенте Викторе Ющенко, и призывом не сворачивать с этого пути в будущем ради собственного национального достоинства и единства нации. Символом этого единства и достоинства, судя по всему, Виктор Андреевич считает поднятие на всемирный уровень темы Голодомора, и «мир услышал нас и понял». На указанном поприще – изменений, захвативших Украину, за последние пять лет произошло еще много чего: увеличилась рождаемость и количество усыновленных детей-сирот, прекратился массовый отток людей за рубеж, введено внешнее тестирование и возросло доверие к Украине иностранных инвесторов, начался экономический рост... «Мы стали свободным государством, - говорил Президент. - С 2004 года именно народ стал главным арбитром страны. Дважды оппозиция приходила к власти путем свободных и честных выборов. Уже четыре года для нас привычной нормой является свобода слова и выбора. Этого не было до сих пор. Сегодня же это – естественно, как воздух…» На внешнеполитическом направлении достижений, вследствие которых Украина вплотную подошла к исключительным решениям. Невозможным еще пять лет назад, оказалось просто громадье: поступательная интеграция в европейское и евроатлантическое пространство, перспектива подписания договора об энергетическом сотрудничестве со странами ЕС и безвизовый режим с Евросоюзом, переговоры по созданию зоны свободной торговли с ЕС… Это, в конце концов, «приближение к договору о политической ассоциации Украина - Европейский Союз, которая будет подписана в этом году»… А также: вхождение в Болонский процесс, ВТО, соглашение о модернизации ГТС, подписанное намедни в Брюсселе, план реанимации аверса нефтепровода «Одесса - Броды», участие в Евро-2012… «Каждый упомянутый шаг – это уже реальные достижения возвращения Украины в европейский мир! Мы сосредоточились не на лозунгах, а на практических шагах!..» - подвел Президент черту под отчетом о достижениях своего правления. Впрочем, эти достижения могли бы быть гораздо больше и можно было бы сделать больше во сто крат, если бы, по словам Президента, «понятие национального достоинства и единства стало общей основой для всех. И особенно для украинских политиков». И перечислил важнейшие достоинства этих политиков – способность переступить через собственные амбиции, «готовность жить своей жизнью и разумом, а не приказами с чужих столиц», «желание увидеть друг в друге важнейших партнеров, а не конкурентов, которых необходимо обыграть любой дорогой ценой…» «Прошу унять политические страсти и наложить мораторий на конфликтное выяснение взаимоотношений, - призвал Президент к залу, в котором сидело, по крайней мере, пятеро потенциальных ее участников. – Президентская кампания начинается за четыре месяца до выборов. Итак, приглашаю до сентября отсрочить любые рассчитанные на получение преждевременных политических дивидендов действия. Прошу дать время государству выйти из самой острой фазы испытаний и предлагаю единый национальный антикризисный план, который позволит спасти страну и защитить миллионы наших людей…» Так тихою сапою, заверив, что пришел, чтобы предложить способ и путь для выхода из кризиса – антикризисный план, в котором, впрочем, не было ничего такого, чего не говорилось бы до сих пор, Президент перешел к тому, для чего, собственно и вышел к народу и депутатам, которые начали уже откровенно позевывать, ходить по залу и достаточно ощутимо шуметь. Только Юлия Тимошенко с выражением отличницы и почти не изменяющейся улыбкой слушала все, что говорил Президент, время от времени бросая краткую реплику Турчинову. Итак – политический блок. Собственно, Президент повторил то, что уже «обкатывал» не в одном выступлении, обращении и телевизионном интервью. Но эти тезисы, повторенные с трибуны ВР в конституционном обращении Президента и закрепленные в законопроекте изменений в Конституцию, которые он сегодня же внес в Верховную Раду, приобрели несколько иные тона и полутона, и так сказать, легитимировались. Во всяком случае стало четко и ясно, каких изменений хочет Президент Виктор Ющенко. Это, во-первых, переход к открытым избирательным спискам на парламентских выборах и к мажоритарной системе на всех местных выборах. «Существующая закрытая пропорциональная система исчерпала себя, она разрушила эффективность власти и особенно - местное самоуправление, - подчеркнул Президент. - Гражданам Украины необходимо вернуть право персонифицированного выбора депутатов. Люди должны получить право голосовать не только за ту или иную политическую партию, но и за конкретного кандидата в депутаты…» Во-вторых, - переход к иной модели управления государством, отличной от создавшейся в результате политреформы 2004-го года. «Убежден, что это дело наибольшего национального значения», - многозначительно посмотрел Президент на депутатов. Но и без этого взгляда депутаты притихли – начиналось самое интересное на сегодняшний день. «Предложения, которые звучат сейчас о переходе то ли к сугубо парламентской, то ли к президентской формы правления - это очередная попытка переформировать власть под кого-то или же для кого-то, - Президент снова обратился к своим аналитическим запискам. - Я отвергаю любые проявления властного эгоцентризма и попыток узурпации власти. Общество требует не сильной руки, как кое-кто думает, а власти закона и порядка. Время заложить понятные и честные критерии разделения власти…» Таковые, по мнению Виктора Ющенко, заложены в модели двухпалатного парламента с одновременным уменьшением общей численности народных избранников. Плюс отмена неограниченной депутатской неприкосновенности. После этого тезиса в зале начался шум, который не смогли прервать даже отрывистые звонки, которыми Владимир Литвин пытался утихомирить разволновавшихся депутатов. «Показательно, что большинство стран европейского континента, которые являются унитарными, имеют двухпалатные парламенты, - хладнокровно продолжал президент.- Назову Чехию, Польшу, Францию… Государству нужен парламент европейского образца - Национальное Собрание Украины, которое будет объединять в себе и политическое, и территориальное представительство…» Нижняя палата, по версии Президента, должна избираться на прямых выборах по пропорциональной системе: на нее возлагается ответственность за формирование Правительства и контроль за его деятельностью. Что касается правительства, то оно не должно формироваться без программы его деятельности. Если же нижняя палата не сможет в установленные сроки назначить правительство и утвердить его программу, - значит, роспуск и досрочные выборы… «Подчеркиваю, только палаты, а не всего парламента, который сохраняет свою дееспособность при любых условиях!» - увлекся Виктор Андреевич. Верхняя же палата, по задумке Президента, должна быть палатой сенаторов (по трое от каждой области), избираться по мажоритарной системе и представлять общины и регионы. Ее полномочия - неправительственные кадровые назначения, а также одобрение всех решений Президента Украины в сфере обороны и безопасности. Ну и о Президенте, то есть его полномочиях по Конституции Виктора Ющенко: он, как и в старых редакциях, должен избираться всенародно, и имеет статус гаранта государственного суверенитета, безопасности и территориальной целостности Украины. Взаимодействует с палатой сенаторов. «Задача Президента во взаимодействии с Верхней палатой - гарантировать институциональную стабильность государства, проведение реформ, определение приоритетов государственной политики, которые должны обеспечить цивилизационный прогресс нации», - пояснил Президент. Кабинет Министров же получает самостоятельность и ответственно за обеспечение внешней и внутренней политики. Формируется исключительно в парламенте – без всяческих квот Президента, вроде назначения министра иностранных дел и министра обороны. «Таким образом, победив на парламентских выборах, политические партии смогут определять состав правительства и проводить государственную политику, выполняя свои обязательства перед избирателями», - бодро сообщил Президент… Еще минут десять Президент расписывал, как «упорядочить существующее иррациональное устройство Украины»: что делать с местным самоуправлением, как провести судебную реформу и многое другое. «Я хочу, чтобы в нашем государстве возникла Конституция, созданная не под кого-то, не для политиков, а для нашего народа, нашего государства, нашей свободы, нашего прогресса, - заключил Президент и передал талмуд с изменениями в руки «крестного отца» - Владимира Литвина. Виктору Ющенко еще предстояло выслушать, что думают по поводу всего сказанного представители пяти фракций парламента. Надо сказать, ничего приятного никто ему не сказал. Разве что Виктор Янукович – без галстука, с распахнутым воротом рубашки, заметив, что предложения Президента поступили с опозданием, предложил вернуться к идее ПР о создании парламентской комиссии для работы над проектом Конституции… «Давайте создадим комиссию и пусть работает! Потому что без изменений в Конституцию работать невозможно!.. - мирно предложил Виктор Федорович. И тут же предупредил: «Но акции Партии регионов (акции протеста и блокирование трибуны – ред.) не снимается с повестки дня!..» Так или иначе, сегодняшним посланием Президент ввел в политическую повестку дня новый пункт – конституционную дискуссию. Сейчас можно только гадать, насколько актуальной будет выглядеть конституционная тема, скажем, через месяц. Ведь уже сегодня ясно, что целый ряд положений президентского проекта Основного Закона являются неприемлемыми для основных парламентских политсил (и «раскрученное» введение второй палаты парламента в этом отношении – лишь верхушка айсберга). Сегодня Виктор Ющенко лишь сделал первый ход в конституционной игре, заявив о своем видении нового Основного Закона. А по каким правилам в эту игру продолжат держатели парламентских акций и будет ли им интересно участие в этой игре вообще – ответ на этот вопрос мы узнаем очень и очень скоро…