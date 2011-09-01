Как украинские политики отметили День знаний (ФОТО)

1 сентября многие отечественные политики отодвигают государственные дела на задний план и посвящают день своим детям и внукам. В частности – лично отводят их на занятия. Иногда в школу идут даже целыми семьями.

Дети главы совета Нацбанка Украины, экс-министра иностранных дел Петра Порошенко - Евгения, Александра и Михаил - учатся в Кловском лицее иностранных языков №77.

Туда же ходят дочери лидера Народно-демократической партии Людмилы Супрун...

...и народного депутата от Партии регионов Эльбруса Тедеева.

А дочка экс-премьера Украины, народного депутата Анатолия Кинаха и его супруги Марины Софийка грызет гранит науки в Государственном лицее №100 «Поділ».

Народный депутат Анатолий Гриценко привел в лицей «Поділ» дочку Аню.

В этом же лицее учатся дети и внуки третьего президента Украины Виктора Ющенко.

Виталина Ющенко и Анатолий Кинах волнуются за своих лицеистов.

Пока дедушка выступает с напутственным словом, внук - тоже Виктор - внимательно слушает.

Теперь выступает внук - дедушка слушает...

Маленькие лицеисты и их влиятельные родственники

Без интервью Виктора Ющенко и тут не обошлось

Виктор Ющенко с внучкой Яриной-Доминикой и Андрей Ющенко

фото: Вера Пидгайна / Главред, Евгений Малолетка / ТСН.ua