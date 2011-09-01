Украина признала ливийских повстанцев

Украина признала Национальный переходной совет Ливии единственным законным представителем ливийского народа.

Об этом сегодня, 1 сентября, сообщил МИД Украины.

«Признавая Национальный Переходной Совет единственным законным представителем ливийского народа, Украина обращается к ней с требованием и впредь обеспечивать безопасность граждан Украины на территории Ливии, включая защиту дипломатического персонала Посольства Украины в Триполи», - заявляет МИД Украины.

Также министерство заявило, что «Украина приветствует завершение активной фазы военных действий на территории Ливии и надеется на окончательное прекращение вооруженного противостояния».

В Украине надеются на «восстановление стабильности и активизацию политических процессов в Ливии. Конечной их целью должно стать создание нового процветающего демократического государства».

Украина призывает новое ливийское правительство тесно сотрудничать с ООН как ключевым институтом координации международных действий по налаживанию жизни в Ливии после гражданской войны.

«Мы также намерены активно участвовать в восстановительных процессах, гуманитарной и технической помощи ливийцам», - говорится в заявлении.

«С момента развертывания боевых действий в Ливии в центре внимания украинского государства была забота о жизни и здоровье нескольких тысяч украинцев, находившихся на территории этой североафриканской страны. Именно на обеспечение их безопасности были направлены наши контакты со всеми участниками вооруженного противостояния», - подчеркивают украинские дипломаты.

Киев высоко оценил тот факт, что в течение всего периода конфликта его обе стороны старались не допускать нарушения прав граждан Украины, часть из которых до сих пор продолжает выполнять миссию медицинской помощи пострадавшим.

«На протяжении многих лет украинский и ливийский народы связывали отношения дружбы и взаимного уважения. Украинская сторона надеется, что такие отношения будут сохраняться и в будущем. Подтверждаем готовность и в дальнейшем углублять всестороннее взаимовыгодное сотрудничество с Ливией», - заявляют в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщал Главред, западные СМИ распространили информацию, что часть денег ливийского лидера Муаммара Каддафи может быть сосредоточена в Украине.

Кроме того, ливийские повстанцы после захвата Триполи заявили, что во время боев за укрепленный квартал столицы страны – Абу Салим – были захвачены в плен украинские снайперы.

Пресс-секретарь МИД Украины на брифинге заявил, что информации о возможном размещении на территории Украины активов Муаммара Каддафи в Министерстве не имеют.

Что касается украинских наемников, то, «по нашей информации, украинских военных в Ливии нет», – сказал он, добавив, что МИД провел серьезную работу по выявлению реального количества украинцев в Ливии и установлению контактов с ними.

Глава пресс-службы МИДа добавил также, что информация о наемниках, которая периодически появляется в СМИ, возникает на уровне слухов, которые ведомству сложно комментировать.

Отметим, что сегодня, 1 сентября, правительство ливийских повстанцев признал и МИД России.

Напомним также, что 22 августа ливийское посольство в Киеве спустило зеленый флаг Джамахирии, заменив его на триколор, ставший флагом ливийской революции.

25 августа то же самое сделали ливийские дипломаты в московском посольстве Ливии.

В то же время, неизвестным остается местонахождение бывшего ливийского лидера - полковника Муаммара Каддафи. За его голову назначена награда в 1,6 миллиона долларов.