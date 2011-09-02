Табачник остается министром: его «отставка» была шуткой

На самом деле никто ничего не анонсировал, сообщает Сегодня. Как сообщил источник издания в Администрации президента, полностью «скандальный» ответ Левочкина на вопрос об отставке Табачника была такой: «Да, обязательно, но неизвестно когда».



«И при этом Левочкин улыбался, всем видом давая понять, что шутит», – добавил источник и пояснил, что в ближайшее время увольнения министра не планируется.



Как ранее писал Главред, сообщение Главы АП вызвало широкий резонанс, обсуждались кандидатуры претендентов на освобождающееся кресло, а в российских СМИ даже серьезно обсуждали перспективы Табачника как лидера политической партии.



Когда 1 сентября министр не явился в одну из столичных школ, где он был в списке почетных гостей, пошли разговоры: готовится к отставке.



Сам Табачник объяснил, что 1 сентября работал в Винницкой области. «Мы открыли новую гимназию в Шаргороде. И это была давняя договоренность, которую 31 августа я согласовал с премьер-министром», – рассказал он.



К разговорам о своей отставке Табачник относится с иронией – он тоже считает, что Левочкина неправильно поняли.



В то же время слухи о своих планах выйти из Партии регионов и создать собственную партию министр категорически отрицает.



«Никакую партию создавать я не собираюсь. Я являюсь членом Партии регионов, более того – членом ее политсовета», – сказал Табачник.