Гривне 15 лет: история национальной валюты Украины

2 сентября 2011, 13:27

Сегодня исполнилось 15 лет национальной валюте независимой Украины – гривне. Она была введена в обращение 2 сентября 1996 года на смену предыдущей денежной единице – купонокарбованцу. За эти годы трижды менялся дизайн банкноты и трижды гривна теряла свои позиции относительно доллара

Акт провозглашения независимости Украины открыл дорогу для введения в государстве полноценной национальной валюты. Назвать национальную валюту, согласно традициям эпохи Киевской Руси и периода освободительной борьбы 1917–1920 годов, решили «гривна». Относительно названия разменной монеты, то для нее предлагались названия «сотый», «резана», но в конце решили оставить привычную уже «копейку».

Уже 10 декабря 1991 года постановлением Президиума Верховного Совета Украины «Об утверждении названия и характерных признаков денежной единицы Украины»  Национальный банк Украины получил право устанавливать детальные признаки купюр всех номиналов, а Председатель Правления НБУ – право подписи в печать образцов банкнот.

Однако в 1992 году, в связи с нестабильной экономической ситуацией было принято решение о введении временной валюты, рассчитанной на переходный период, – украинского карбованца, или купонокарбованца. Именно эта денежная единица становилась на протяжении 1992–1995 лет жертвой галопирующей инфляции, обусловленной экономическим кризисом переходного периода.

Денежная реформа по введению гривны была проведена в Украине согласно Указу Президента Украины Леонида Кучмы и статей 99 и 102 Конституции Украины в течение 2–16 сентября 1996 года.

В первый же день реформы по установленному курсу были пересчитаны в гривне цены, тарифы, оклады заработной платы, стипендии, пенсии, средства на счетах предприятий, учреждений и организаций, а также вклады граждан. Рублевые вклады населения были пересчитаны в гривне по курсу 100 тысяч карбованцев за одну гривну без любых ограничений и конфискаций со свободным их использованием в гривнах.

В течение 15 дней – со 2 до 16 сентября 1996 года – в наличном обращении одновременно свободно использовались как гривны, так и карбованцы с постепенным изъятием последних. После 16 сентября 1996 года прием карбованцев ко всем видам платежей был прекращен и единственным законным средством платежа на территории Украины стала гривна.

Но непосредственная работа по изготовлению украинских денег началась еще в апреле 1991 года по двум направлениям: разработка дизайна и изготовление купюр и монет. Дизайн банкнот был разработан украинскими художниками Василием Лопатой и Борисом Максимовым под непосредственным руководством тогдашнего главы Нацбанка Матвиенко. А в сентябре 1991 года, после рассмотрения и одобрения Верховной Радой, был запланирован выпуск банкнот номиналами 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 200 гривен. Позже вместо 3 гривен было выпущено 2, а вместо 25-ти –20 гривен. 23 октября 1991 года был подписан контракт с «Кенедиен бэнкнот Компани» на изготовление гривны. Однако достаточных мощностей для качественной печати менее 1,5 млрд необходимых банкнот у фирмы не было. Итак, с согласия Леонида Кравчука, 18 января 1992 года в Киеве был заключен контракт с английской фирмой «Томас Де Ла Рю». От Национального банка его подписал тогдашний глава НБУ Валентин Матвиенко. Он же утвердил к печати купюры номиналом 50 и 100 гривен.

Позже, 2 марта 1992 были утверждены номиналы монет: 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 50 копеек и 1 гривна. Монеты номиналом 3, 15 и 20 копеек в обращение выпущены не были. Первые монеты были отчеканены в 1992 году на Луганском патронном заводе, и на Монетном дворе Италии.

С 1996 по 1998 год курс гривны удерживался на уровне 1,8-2 грн/долл. Но в августе 1998 года в соседней России грянул финансовый кризис. Вслед за обвалом рубля начала дешеветь и украинская валюта. Свой трехлетний юбилей гривна встретила курсом 5,4 грн/долл.

На этом уровне наша валюта продержалась до 2005 года. В тот год украинцы узнали значение термина «ревальвация» – доллар внезапно подешевел. Особой радости это не принесло, поскольку очень многие наши соотечественники получали «конвертированную» зарплату в долларах.

Следующее укрепление гривны произошло летом 2008 года, когда страну наводнили деньги иностранных банков. Их завезли для выдачи ипотечных и автокредитов. А потом грянул кризис. Отток валюты из страны привел к панике на валютной бирже, а миллиардные кредиты НБУ, которые должны были стабилизировать ситуацию в банковском секторе, пускались финансистами налево. В итоге к концу осени – началу зимы 2008-го официальный и реальный обменный курс отличались почти в полтора раза. Нацбанк заявлял 7,7 грн/долл., а обменники продавали его за 10-11 грн. Только к марту 2009-го долларовая истерия чуть поутихла. Доллар можно было купить по 8,5 грн, а к лету и вовсе по 7,75 грн. Тогда помог стабилизационный кредит МВФ. И хоть позже курс и поднялся до 8 грн., но с тех пор он стабилен – держится уже 2 года.

Однако некоторые эксперты считают, что девальвация валюты – обычный процесс, не предполагающий проблем, если эта девальвация прогнозированная. По их мнению, большой ошибкой является удержание стабильного номинального курса. Это приучает украинцев к стабильности гривны по отношению к американскому доллару, но ведь стабильность валюты лучше измерять стабильностью цен.

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