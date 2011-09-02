Генпрокурор уже «приговорил» Юлию Тимошенко

Генеральный прокурор Виктор Пшонка на пресс-конференции в Донецке заявил, что следствием вина экс-премьера Юлии Тимошенко однозначно доказана. По словам генпрокурора, в данном случае «законно возбуждалось уголовное дело, законно расследовалось уголовное дело и законно направлено в суд». Разумеется, господин Пшонка не забыл, что виновность или невиновность человека у нас все же определяет суд, поэтому добавил: «Я, как и вы, смотрю на весь судебный процесс, и что бы ни комментировали, кому бы ни хотелось как-то иначе комментировать процесс, но в суде то, что было добыто следствием, подтверждается. Но окончательную свою точку процессуальную скажет только суд».

По некоторым данным, Печерский суд «свою точку процессуальную скажет» скоро. Однако пока заседания продолжаются.

Сегодня, 2 сентября, адвокат Тимошенко Юрий Сухов сообщил о планах суда заслушать двух экспертов, проведших судебно-экономическую экспертизу, на результатах которой основывается обвинение. «Мы зададим им вопрос, как эксперт проводил экспертизу, если он отмечает, что ему был предоставлен именно тот контракт, которого в деле нет. То есть либо эксперт написал неверные сведения в выводе, что он эти контракты исследовал, либо следователь после исследования экспертиз эти контракты куда-то дел и не включил в уголовное дело», - заявил Сухов.

Присутствовала в суде и еще один защитник Юлии Тимошенко, ее дочь Евгения Карр.