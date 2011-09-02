В уряді назріли кадрові зміни – експерти

Міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник спростував інформацію про свою можливу відставку та намір створити власну політичну партію. Нагадаємо, що голова Адміністрації Президента Сергій Льовочкін нібито анонсував відставку міністра освіти найближчим часом. Сам Табачник ставиться до розмов про те, що його можуть усунути з посади з іронією, та вважає, що Льовочкіна неправильно зрозуміли. Крім того, він наголосив, що не планує створювати власну партію, як про це нещодавно повідомляли ЗМІ. «Жодну партію я створювати не збираюся. Я є членом Партії регіонів, більше того – членом його політради», – зазначив Табачник.

Політологи розповіли «Главреду», які кадрові зміни, можуть відбутися в уряді найближчим часом, а також прокоментували імовірність відставки міністра освіти і науки, молоді та спорту Дмитра Табачника.

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Ігор Жданов, президент Аналітичного центру «Відкрита політика»:

Кадрові зміни в уряді не лише назріли – вони перезріли. Не думаю, що зараз відбувається серйозна боротьба груп впливу в оточенні Президента, аби просунути своїх людей на посади міністрів. Чутливими темами завжди були призначення міністра оборони, охорони здоров’я та культури. Сьогодні важко спрогнозувати, яка з груп впливу переможе, хто втратить своє крісло, а хто буде призначений на посаду. Але зрозуміло, що боротьба буде жорстка, на грані фолу, або навіть за межами фолу. Тому що внутрішньовидова конкуренція найбільш серйозна.

Щодо ймовірної відставки Табачника. Це обумовлено кількома факторами. По-перше, Дмитро Володимирович набрав вже стільки негативу, що якщо раніше він відтягував негатив від Президента, то зараз він його навпаки – транслює на главу держави, підвищуючи негативне ставлення до Януковича та політики, яку він проводить.

По-друге, цьому сприяє внутрішня конкуренція всередині Партії регіонів. Та група впливу, яку публічно репрезентує Ганна Герман, вже давно висловлювалася за те, що потрібно змінювати пана Табачника на посаді міністра освіти. Тож Табачник приймає на себе надто багато негативу і треба його змінювати.

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Олексій Голобуцький, заступник директора Агентства моделювання ситуацій:

Не думаю, що найближчим часом у складі уряду відбуватимуться серйозні зміни, оскільки він виконує реформаторську місію. І доки вона не закінчена – його змінювати не будуть, принаймні до наступного літа.

А що стосується таких одіозних фігур, як Дмитро Табачник. Він виходить не з уставних обов’язків міністра, а намагається впливати на певні політичні процеси в країні. Для держави це складна ситуація, оскільки займаючи проросійську позицію, найбільше проблем ми маємо саме з Росією. Тому Табачник випадає з канви.

Було б логічніше, якби український уряд займав більш нейтральну, не таку проросійську позицію, тоді б простіше було все пояснювати громадянам, зокрема, позицію щодо енергетичних питань.

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Юрій Якименко, директор політико-правових програм Центру Разумкова:

Кадрові питання завжди вирішувалися в першу чергу через стосунки груп, які впливають на президента. І тільки в другу чергу вирішення цих питань залежить від того, що відбувається в сферах, за які відповідають міністри.

Загальне незадоволення громадян діями влади суттєво впливає на рейтинги Президента, Партії регіонів, уряду й урядовців.

Крім того, анонсовано продовження адміністративної реформи. Тож, очевидно, що в рамках цього процесу відбуватимуться і структурні зміни в уряді, не зважаючи на те, що на першому етапі вже відбувся перерозподіл.

Також є персональні точкові речі, про які можна говорити більш визначено. Наприклад, кілька разів публічно висловлювалося незадоволення діями міністра охорони здоров’я. Про це говорив і Президент, і глава уряду, не зважаючи на те, що така зміна вже відбулася. Але найбільшим подразником із точки зору публічного сприйняття є саме нинішній міністр освіти. Президент для того, щоб підняти рівень довіри і підтримки громадян дій уряду і зменшити негатив, може піти і на звільнення міністра. Тим більше, що це відповідає інтересам всередині самої партії влади.

Але тут є й інша складова, пов’язана з виборчими стратегіями Партії регіонів на 2012 рік. Зокрема, цей політик міг би очолити проросійську партію, яка б забрала частину електорату, що відвернувся від Партії регіонів і не задоволений невиконанням обіцянок, зокрема, щодо російської мови. Буде важливо, хто очолить цю політичну силу. Це має бути фігура, яка б могла концентрувати на собі симпатію, а не антипатію.