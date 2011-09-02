В уряді назріли кадрові зміни – експерти

2 сентября 2011, 16:59

Політологи – про можливі кадрові зміни в Кабміні та ймовірність відставки Дмитра Табачника.

Міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник спростував інформацію про свою можливу відставку та намір створити власну політичну партію. Нагадаємо, що голова Адміністрації Президента Сергій Льовочкін нібито анонсував відставку міністра освіти найближчим часом. Сам Табачник ставиться до розмов про те, що його можуть усунути з посади з іронією, та вважає, що Льовочкіна неправильно зрозуміли. Крім того, він наголосив, що не планує створювати власну партію, як про це нещодавно повідомляли ЗМІ. «Жодну партію я створювати не збираюся. Я є членом Партії регіонів, більше того – членом його політради», – зазначив Табачник.

Політологи розповіли «Главреду», які кадрові зміни, можуть відбутися в уряді найближчим часом, а також прокоментували імовірність відставки міністра освіти і науки, молоді та спорту Дмитра Табачника.

{1-}

Ігор Жданов, президент Аналітичного центру «Відкрита політика»:

Кадрові зміни в уряді не лише назріли – вони перезріли. Не думаю, що зараз відбувається серйозна боротьба груп впливу в оточенні Президента, аби просунути своїх людей на посади міністрів. Чутливими темами завжди були призначення міністра оборони, охорони здоров’я та культури. Сьогодні важко спрогнозувати, яка з груп впливу переможе, хто втратить своє крісло, а хто буде призначений на посаду. Але зрозуміло, що боротьба буде жорстка, на грані фолу, або навіть за межами фолу. Тому що внутрішньовидова конкуренція найбільш серйозна.

Щодо ймовірної відставки Табачника. Це обумовлено кількома факторами. По-перше, Дмитро Володимирович набрав вже стільки негативу, що якщо раніше він відтягував негатив від Президента, то зараз він його навпаки – транслює на главу держави, підвищуючи негативне ставлення до Януковича та політики, яку він проводить.

По-друге, цьому сприяє внутрішня конкуренція всередині Партії регіонів. Та група впливу, яку публічно репрезентує Ганна Герман, вже давно висловлювалася за те, що потрібно змінювати пана Табачника на посаді міністра освіти. Тож Табачник приймає на себе надто багато негативу і треба його змінювати.

{2-}

Олексій Голобуцький, заступник директора Агентства моделювання ситуацій:

Не думаю, що найближчим часом у складі уряду відбуватимуться серйозні зміни, оскільки він виконує реформаторську місію. І доки вона не закінчена – його змінювати не будуть, принаймні до наступного літа.

А що стосується таких одіозних фігур, як Дмитро Табачник. Він виходить не з уставних обов’язків міністра, а намагається впливати на певні політичні процеси в країні. Для держави це складна ситуація, оскільки займаючи проросійську позицію, найбільше проблем ми маємо саме з Росією. Тому Табачник випадає з канви.

Було б логічніше, якби український уряд займав більш нейтральну, не таку проросійську позицію, тоді б простіше було все пояснювати громадянам, зокрема, позицію щодо енергетичних питань.

{3-}

Юрій Якименко, директор політико-правових програм Центру Разумкова:

Кадрові питання завжди вирішувалися в першу чергу через стосунки груп, які впливають на президента. І тільки в другу чергу вирішення цих питань залежить від того, що відбувається в сферах, за які відповідають міністри.

Загальне незадоволення громадян діями влади суттєво впливає на рейтинги Президента, Партії регіонів, уряду й урядовців.

Крім того, анонсовано продовження адміністративної реформи. Тож, очевидно, що в рамках цього процесу відбуватимуться і структурні зміни в уряді, не зважаючи на те, що на першому етапі вже відбувся перерозподіл.

Також є персональні точкові речі, про які можна говорити більш визначено. Наприклад, кілька разів публічно висловлювалося незадоволення діями міністра охорони здоров’я. Про це говорив і Президент, і глава уряду, не зважаючи на те, що така зміна вже відбулася. Але найбільшим подразником із точки зору публічного сприйняття є саме нинішній міністр освіти. Президент для того, щоб підняти рівень довіри і підтримки громадян дій уряду і зменшити негатив, може піти і на звільнення міністра. Тим більше, що це відповідає інтересам всередині самої партії влади.

Але тут є й інша складова, пов’язана з виборчими стратегіями Партії регіонів на 2012 рік. Зокрема, цей політик міг би очолити проросійську партію, яка б забрала частину електорату, що відвернувся від Партії регіонів і не задоволений невиконанням обіцянок, зокрема, щодо російської мови. Буде важливо, хто очолить цю політичну силу. Це має бути фігура, яка б могла концентрувати на собі симпатію, а не антипатію.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
09:57
«Крым наш!». Сукачев рассказал об «американских булочках» на Майдане
09:43
В США россиянку Бутину задержали из-за разговоров по "пьяной лавочке" - СМИ
09:25
Крушение Ми-8 в РФ: стала известна причина катастрофы, видео с места падения вертолета
08:57
Владимир Кличко и Хайден Панеттьери отменили помолвку — СМИ
08:20
«Черная плесень»: в Киеве токсичные грибки в многоэтажке могли повлечь смерть ребенка, видео
08:04
Наша песенка спета: почему Украина проигрывает России в ВТО и что это значит мнение
07:48
Игнор Мораеса и «откровения» штаба «горняков»: что осталось за кадром битвы «Динамо» — «Шахтер»
07:40
Солнечное затмение 11 августа-2018: чем опасно и что нельзя делать
07:17
В Сибири в результате крушения вертолета погибли 18 человек
07:11
Слава из «НеАнгелов» похвасталась сексуальной фигурой в бикини
06:59
Нет Путина, нет проблем: США задумались, как избавиться от кремлевского режима мнение
06:35
Ученые назвали, чем болеют люди из-за полного отказа от алкоголя
06:12
"Хватит кормить Москву". Историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань
05:54
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
16:51
Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО
16:43
Выборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 году
16:14
Полиция обнародовала подробности убийства чиновника в Сумах
16:13
Киев вернул тепловое хозяйство в управление общины
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять