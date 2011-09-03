От субботы до субботы. Правительство в ожидании перетряхивания, Ющенко меняет место жительства, Медведев продолжает давить

Черная метка недели – Дмитрий Табачник. Для исполнительной власти начало политического сезона обернулось многочисленными волнениями. Журналисты вытянули из главы президентской администрации Сергея Лёвочкина признание в желании уволить гуманитарного министра Дмитрия Табачника. Особой пикантности ситуации придает тот факт, что Дмитрий Владимирович возглавлял АП в начале первой президентской каденции Леонида Кучмы. Табачник, имеющий весомых покровителей в России, не первый день является громоотводом для выпадов оппозиции в адрес власти. Его недоброжелатели, не дожидаясь формального повода, откупорили шампанское по случаю увольнения политика, не скрывающего русофильских взглядов. Они, собственно, и могли стать основанием для выдачи Табачнику «черной метки» в традициях «Острова сокровищ» на фоне обострения отношений между Киевом и Москвой. Ситуация в стране вряд ли позволит Януковичу просто так «списать» преданного чиновника. Неудивительно, что президентского указа о структурных преобразованиях состава Кабинета Министров и губернаторского корпуса граждане Украины пока не увидели. Учитывая, что скамейка запасных у власти длиной не отличается, мы можем стать свидетелями «игры в пятнашки» президентской команды.

Признание недели – Алексей Пукач. Бывший генерал милиции, обвиняемый в убийстве Георгия Гонгадзе, в ходе судебного процесса вновь назвал заказчиками своих действий Леонида Кучму, Владимира Литвина, Юрия Кравченко, Николая Джигу. Кроме того, Пукач утверждает, что убийство оппозиционного журналиста должно было предотвратить государственный переворот. Похоже, бывший шеф службы криминального поиска борется за собственное выживание и возможное смягчение приговора. Адвокаты Леонида Кучмы на заявление Пукача отреагировали с возмущением, а Владимир Литвин – устало и с плохо скрываемым раздражением.

Переезд недели – Виктор Ющенко. Спустя полтора года после завершения президентской каденции многодетный отец Виктор Ющенко покидает государственную дачу в Конче Заспе, переезжая в собственную резиденцию в Безрадичах. Вряд ли жизнь сибаритствующего политика от этого станет менее комфортной, не поможет отказ от части привилегий и реанимации популярности Виктора Андреевича. Профуканного Майдана и «фирменной» нерешительности избиратели Ющенко не забудут и не простят.

Очищение недели – парламентская оппозиция. В условиях неблагоприятного прогноза относительно исхода судебного процесса по делу Юлии Тимошенко парламентская оппозиция готовится дать власти последний и решительный бой. По крайней мере, в нынешнем созыве Верховной Рады. Для начала противники Януковича решили провести смотр рядов, чтобы отделить «крепкие орешки» настоящей оппозиционности от «скорлупы» лояльных власти. Вице-спикер Николай Томенко, взявший на себя роль пресс-атташе Комитета сопротивления диктатуре, выразил надежду, что представители «пятой колонны» покинут оппозиционные фракции. Действительно, в деле оздоровления фракции «НУНС» можно рассчитывать разве что на добрую волю самих перебежчиков – третья по величине парламентская фракция уже давно больше занимает место в сессионном зале Верховной Рады, чем влияет на ее работу.

Претензия недели – Дмитрий Медведев. Российский президент обвинил Украину в «иждивенчестве», выказав недовольство стремлением нашей страны изменить условия кабальных газовых контрактов. По его мнению, Украине настало время попросить «интеграционную скидку» на газ. Правда, непонятно, в чем заключается иждивенчество, если уже 2,5 года Украина своевременно платит за «голубое золото» одну из самых высоких в Европе цен. Официальный Киев решил ответить асимметрично, планируя провести реструктуризацию «Нефтегаза Украины». Судя по последним заявлениям из Киева и Москвы, казавшаяся незыблемой после победы Януковича российско-украинская дружба изрядно отравлена природным газом.