Сполучені Штати і Євросоюз на межі економічної прірви

Показники рівня безробіття, які оприлюдинили сьогодні в США, свідчать, що ситуація з головною проблемою цієї країни – зайнятістю – не змінилася. Непрацюючих громадян, як і раніше, 9,1% від усього населення. Одночасно основні регулятори економіки країни – Федеральна резервна система та Державне казначейство – заявили, що поки не думають про підвищення відсоткової ставки по кредитах.

Крім того, за останніми даними, найбільші державні іпотечні банки Fannie Mae і Freddie Mac потребуватимуть ще приблизно $15 млрд., аби остаточно владнати свої проблеми. Раніше уряд запевняв громадян, що найтяжчий період кризи вже позаду, і додаткові фінансові вливання вже не будуть потрібні. Проте зараз з’ясувалося що країна не може побороти кризу остаточно та почати період стрімкого розвитку, адже досі не розв’язані проблеми з іпотечними кредитами, які тягнуть федеральний та місцеві бюджети на дно.

Експерти все ж покладають надії на зростання біржових індикаторів восени через те, що уряд нарешті підготує новий план з порятунку національної економіки. Поки триває обговорення документу в Білому Домі і невзовзі його передадуть в Конгрес. Невдовзі президент Барак Обама виступатиме перед нацією з новою програмою, основним її постулатом має стати створення нових робочих місць. Передбачається, що влада має зосередитися на розвитку наукоємної галузі – саме там в наступні 5 років буде створено найбільше робочих місць.

Хоча поки американські біржі рухаються донизу через давні хвилювання щодо кредитного рейтингу країни. Адже на початку серпня 2011 року найбільші рейтингові агентства знизили її кредитні показники. Тоді Вашингтон втратив найвищий показник довір’я інвесторів, який мав протягом майже 10 років. Позиції цінних паперів держави одразу впали на 5%. Така тенденція тривала майже місяць, лише ближче до вересня вона почала змінюватися. Тепер в Конгресі заявляють, що приватні рейтингові структури не мали усієї інформації перед тим, як знижувати рейтинг. Наприклад, комісія Сенату США з цінних паперів заявила, що в оцінці державного боргу США приватні агентства не порахували більше $11 трлн. і тому не мали зменшувати рейтинг.

Експерти поки не знають, яким буде план порятунку економіки. Минулого року Білий Дім заявив, що збирається інвестувати в свою економіку більше $600 млрд. за кілька місяців. Це змусило б Вашингтон надрукувати цю величезну суму і обвалити ціни на долари на світовому ринку. А проти цього різко виступали країни ЄС, справа майже дійшла до відкритого протистояння в економічній сфері. Америка вирішила не поглиблювати конфлікт з союзниками і заявила про відмову від цього плану.

Тепер аналітики чекають нових пропозицій від чинного президента. Адже вони мають визначити, чи залишиться він на посаді ще 4 роки. Вибори мають пройти в 2012 році, але попередня кампанія висунення кандидатів розпочнеться вже восени цього року. І програма зі створення робочих місць стане дуже важливою в цьомі вимірі.

З іншого боку Атлантичного океану ситуація зараз також не дуже зрозуміла. Основний економічний бастіон Європи Німеччина заявила, що її темпи промислового розвитку впали до рівня 0,1% за місяць. До цього зростання економіки країни становило приблизно 0,5-1,5% за місяць. Експерти UniCredit Global Research заявили, що, можливо, єврозона перебуває на порозі тимчасової рецесії тривалістю приблизно 3-4 місяці, і зараз економіка усього ЄС балансує на межі економічної прірви.

На цьому тижні Європа також не змогла домовитися з Грецією про реструктуризацію її боргів. Адже головні кредитори Афін підозрюють, що вони не зможуть виконувати свої зобов’язання. Уряд Георгіуса Папандреу вже кілька разів відмовлявся продавати свої промислові об’єкти задля того, аби виплатити по кредитних зобов’язаннях. Із зустрічі в середині серпня Ніколя Саркозі та Ангели Меркель політики так і не змогли домовитися про взаємодію та випуск єдиних єврооблігацій. Тому експерти все ще з підозрою ставляться до здатності Європи протистояти кризі суверенних боргів.

Останнім часом ця проблема також постала і перед Італією, адже країна заявила, що без фінансових реформ не зможе виконувати свої економічні зобов’язання. В серпні парламент ухвалив пакет заходів на загальну суму в 45,5 млрд. євро. Проте поки влада не почала виконувати його статті, адже в бюджеті недостатньо грошей для цього.

Загальна ситуація з боргами, на думку більшості експертів, буде тиснути на єкономіку Європи восени найбільше. Адже якщо такі великі країни, як Іспанія чи Італія, почнуть вимагати зовнішньої допомоги, то Брюссель має віддати приблизно 1,5 трлн. євро на стабілізацію ситуації в них.

Загалом США та ЄС мають вирішити дві головні проблеми – із безробіттям і боргами країн-членів. Тому експерти покладають великі надії на економічний план Барака Обами, який він може представити вже восени, і на самміт Великої двадцятки, що відбудеться у Франції наприкінці року.

http://glavred.info/archive/2011/08/02/200940-8.html