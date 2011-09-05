На смену СНГ придут Таможенный союз и силы коллективной безопасности

5 сентября 2011, 10:35

Приоритеты политики Москвы на постсоветском пространстве смещаются. Сегодня ставка делается на Таможенный союз (ТС) и Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые ожидают серьезные реформы

На последней встрече лидеров Содружества в Душанбе в минувшую субботу многие лидеры государств–членов СНГ говорили о проблемах организации и недостаточной интеграции. В частности, тональность выступления президента РФ Дмитрия Медведева существенно отличалась от итогового заявления саммита, содержавшего комплименты в адрес СНГ и жизнеутверждающую концовку: «Мы, главы государств—участников СНГ, с оптимизмом смотрим в будущее и заявляем о стремлении к повышению эффективности и дальнейшему развитию нашего Содружества как авторитетной региональной межгосударственной организации».

Президент Медведев начал с критики, отметив, что заявления об аморфности и слабом выполнении принятых в рамках СНГ обязательств часто справедливы и верны. В качестве примеров более успешных интеграционных проектов он привел ТС и ОДКБ.

«Мы занимаемся их развитием, и, наверное, это тоже правильно, имея в виду, что СНГ сохраняется как разноформатная, разноуровневая площадка. Формирование ТС и Единого экономического пространства в составе тройки Россия—Белоруссия—Казахстан, как мне представляется, обогащает деятельность Содружества,— отметил Медведев.— Равно как ОДКБ создает определенный потенциал и характеристики, которые могут быть использованы в случае необходимости и в формате СНГ, если об этом будут сделаны соответствующие заявления».

И хотя он никого не призывал вступать в указанные союзы, его речь звучала как их скрытая реклама. Судя по всему, реформы, затеянные внутри этих двух структур должны заставить страны Содружества задуматься о своем внешнеполитическом выборе.

Это касается, прежде всего, Украины, отношения с которой сейчас стремительно катятся вниз в контексте разрешения газовых споров.

Внутри Таможенного союза готовятся к изменениям. Их смысл состоит в том, чтобы вынудить Украину, которой не раз делались предложения вступить в организацию, в конце концов, примкнуть к этой «тройке». В частности, высокопоставленный российский дипломат сообщил изданию КоммерсантЪ, что Россия, Белоруссия и Казахстан рассматривают сейчас проект соглашения о техническом регулировании между ТС и третьими странами.

«Если третья страна хочет иметь с ТС продвинутые отношения, значит, следует подписать соглашение, в котором она возьмет на себя обязательства привести законодательство, в том числе в области техрегулирования, в соответствие с правилами ТС. В случае с Украиной и Молдавией, принявшими европейские техрегламенты, это создаст проблемы,— утверждает он.— Украинцы хотят преимущества ТС, особенно в том, что касается цен на энергоносители, но не хотят брать на себя никаких обязательств».

Еще один рычаг давления на Украину — блокирование Москвой создания зоны свободной торговли (ЗСТ) СНГ, проект соглашения о которой давно готов, но не утвержден лидерами Содружества. «Украинцы хотят с двух сторон получить преимущества — и от ЕС, с которым создают зону свободной торговли, и от СНГ. Мы в этом видим проблему. Когда Украина создаст ЗСТ с Евросоюзом, украинские товары будут выдавлены с ее рынка европейскими и хлынут в РФ, а защиты от них в случае появления аналогичной зоны в СНГ не будет,— аргументирует дипломат.— Официально мы продолжаем переговоры (о зоне свободной торговли в рамках Содружества.— Ред.) Но неофициально тормозим. Для нас интерес к ней утрачен, потому что первичен Таможенный союз».

Впрочем, более серьезная реформа касается органов управления Таможенным союзом. Под началом министра промышленности РФ Виктора Христенко подготовлен проект договора о комиссии ТС, которой, как планируется, будут делегированы наднациональные полномочия. «Мы берем за основу полномочия комиссии ЕС, и белорусы с казахами сильно удивились тому, что именно Россия готова передать часть национальных полномочий наднациональному органу»,— говорит дипломатический источник «Ъ», знакомый с содержанием договора. Структура комиссии, по его словам, будет двухуровневой. Коллегия из десяти человек с опытом работы в ранге министров и собственно наднациональный орган из трех человек, в который войдут вице-премьеры трех государств. С российской стороны кандидатура уже определена — это первый вице-премьер Игорь Шувалов. «Эти люди будут заниматься конкретно Таможенным союзом. Например, будет член коллегии по конкуренции. И если он скажет, что, к примеру, Россия нарушает правила конкуренции, то вполне может встать вопрос и о санкциях в отношении российских компаний,— объясняет собеседник «Ъ».— Надеемся одобрить договор в октябре на встрече премьеров стран ТС в Петербурге, а утвердить в декабре на встрече президентов «тройки».

В случае же с ОДКБ речь идет о повышении эффективности «семерки» (в организацию входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан).

«Речь идет в том числе о мерах, связанных с совершенствованием нормативной базы, возможностью принятия решений и использования потенциала ОДКБ для защиты конституционного строя стран-членов»,— цитирует генерального секретаря организации Николая Бордюжу КоммерсантЪ. По словам генсека, стоит задача определить, какие решения следует принимать консенсусом, который сейчас обязателен при принятии любых решений, а какие — квалифицированным большинством.

Собеседник издания в МИД РФ, просивший не называть его имени, подтвердил существование планов реформирования ОДКБ. Причем преобразования могут привести к тому, что количество членов блока сократится как минимум на одного.

«Готовятся изменения Договора о коллективной безопасности (основополагающий документ ОДКБ.— Ред.) На уровне глав государств есть понимание, что надо идти к отказу от принципа консенсуса, и все, кроме Узбекистана, не против. Поэтому ему (узбекскому президенту Исламу Каримову.— Ред.) будет предложено определиться. Если откажется подписывать — значит, будет возможность выбора: с нами или без нас»,— отметил дипломат.

Реформы ОДКБ и Таможенного союза эксперты называют ожидаемыми. Особенно на фоне разочарования Москвы эффективностью СНГ.

фото: kremlin.ru

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