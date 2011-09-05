Українські письменники зізналися в любові (й ненависті) до футболу

Осінній літературний сезон розпочався презентацією нової антології від невгамовного Сергія Жадана. Попередні дві впорядковані ним збірки - «Декамерон. 10 українських прозаїків останніх десяти років» та «Метаморфози. 10 українських поетів останніх 10 років» вже встигли розлетітися з книжкових полиць в руки шанувальників сучасної української літератури. А нова збірка, як сподівається укладач, виведе українську літературу з літературного гетто на ширші обшири. Адже тема – футбол – цікава дуже великій аудиторії, а напередодні Євро-2012 так взагалі - всім і кожному.

Сергій Жадан розповідає про книжку

Чому саме ці письменники потрапили до антології, Сергій Жадан пояснює просто: «Я згадав усіх письменників, які якось публічно висловлювали інтерес до футболу. Їх виявилося троє чи четверо, їх я і запросив. А потім вже вибирали за іншими критеріями: хороший письменник, відомий письменник, цікавий письменник, плідний письменник, відповідальний письменник тощо».

Лише книжкою футбольні амбіції письменників не обмежуються. Вони твердо вирішили створити збірну України з футболу серед письменників і вже навіть визначили місце і час проведення першого дружнього матчу – 16 вересня у Львові під час книжкового форуму проти команди львів’ян (правда, поки не зрозуміло, у якій команді гратиме і красивий і розумний, тобто і львів’янин і письменник Юрій Винничук). І це лише початок спортивної кар’єри наших літераторів. Весною, розповідає Сергій Жадан, планують влаштувати великий міжнародний літературний футбольний фестиваль, де братимуть участь чотири команди. Двох літературно-футбольних супротивників вже визначили – це збірна Німеччини (сильна команда, адже вже давно існує) і збірна Росії. А от третього супротивника (бажано – не такого сильного!) організатори наразі посилено шукають, щоб забезпечити нашій національній літературній збірній як мінімум почесне третє місце.

«Ця антологія може стати дуже позитивним чинником в біографії, долі українських письменників, які нарешті від алкоголю і наркотиків повернуться в чисте лоно спорту і до здорового способу життя. Нарешті згадають, що, крім власне транквілізаторів, є багато цікавих, захоплюючих речей, таких, як наприклад, фігурне катання або футбол», - ділиться своїми сподіваннями Сергій Жадан.

Оповідання про футбол у збірці різні: смішні та сумні, правдиві та вигадані, філософські та розважальні, сучасні та історичні. Проте кожне цілком у стилі його автора. У Андруховича це автобіографічні копання на тему футболу й юності в Івано-Франківську, які б цілком могли зійти за уривок з його «Таємниці». На обкладинці книжки Юрія Андруховича зображено у ролі голкіпера. Самого Патріарха на презентації в Києві не було, але в недавньому інтерв’ю Українській правді він розповів, що хотів би бути тренером української збірної письменників.

Книгу представляли більшість її авторів – шестеро з одинадцяти. Кожен ділився своїми, подекуди дуже потаємними, думками про футбол і зачитував найцікавіший уривок з оповідання.

«Я написав оповідання «Білі футболки, чорні труси», - розповідає Сергій Жадан. - Це ніби день з життя молодого чоловіка з Харкова, якому 25 років, який страшенно цікавиться футболом і чекає на єврокубковий матч. Цей день (гри «Металіста проти «Бешикташу», осінь 2009 року, коли ми виграли 4:1) для нього – дуже важлива подія, у ці 24 години вміщується усе його життя».

У Максима Кідрука оповідання про футбол – це, звичайно ж, карколомні історії з життя двох закадичних друзяк Тьомика і Макса, яких читачі добре знають з численних книг про пригоди навіжених. «Десь до 1999 року я був просто скаженим фанатом футболу, не пропускав жодного матчу, знав усі рахунки, - пригадує письменник. - А потім, якщо пам’ятаєте, був занепад того «Динамо» ще при Лобановському, коли, дійшовши до півфіналу Ліги Чемпіонів, вони рвали в себе вдома «Баварію» і рвали її на шматки, виграючи по ходу матчу 3:1, і потім так вийшло по-тупому, що німці звели той матч внічию 3:3. Мене це так розчарувало, що я після того не дивився футбол років з 5 взагалі. От тільки зараз починаю потихеньку відновлюватися».

Максим Кідрук

Проте далеко не всі автори антології – ярі вболівальники футболу, дехто його відверто недолюблює. Андрій Кокотюха гордо заявив, що він не боїться привселюдно визнати, що ненавидить футбол. «Насправді я футбол на якомусь такому рівні тваринному підсвідомому генетичному просто ненавиджу, - ділиться Андрій Кокотюха. - Я справді не розумію, що це за цінність, коли сидиш без штанів перед телевізором з пивом, на екрані хтось бігає, а ти кричиш «Гол!», а твоя дєвушка ще мусить це терпіти, поки ти насидишся, натішишся». От і оповідання в Кокотюхи вийшло про чоловіка, який не любить грати футбол, але йому доводиться. Сергій Жадан же «попалив контору» і розповів, що раз у своєму житті таки був свідком того, як Кокотюха грав у цю гру – понад 10 років тому, на якомусь із літературних фестивалів у Харкові Андрія поставили на ворота. І хоч Кокотюха запевняв, що не вміє грати, кілька разів вдало зловив м’яч: чи то початківцям везе, чи то ворота були малі...

Андрій Кокотюха

Олег Коцарев написав про футбол на філологічному факультеті, а Сашко Ушкалов поділився власним досвідом гри в збірній філфаку. А це завдання з нелегких, адже на цій спеціальності на потоці на 100 дівчат припадає 4 хлопці.

Олег Коцарев

Сашко Ушкалов

Олександр Сидоренко (Фоззі) виділився тим, що написав оповідання ніби зсередини – від імені гравця футболу. Не секрет, що Олександр з дитинства займався футболом і мріяв стати професійним футболістом. «Це було дуже цікаво читати, - розповідає Жадан про оповідання Фоззі, - це атмосфера Харкова 80-х років, яка дуже добре передана через це захоплення футболом, подане велике соціальне тло». Крім того, оповідання Сидоренка – єдине у збірці написане російською мовою. Упорядник пояснює це так: «Там не російська, там настільки харківська мова, там такі колоритні діалоги, що вирішили не перекладати».

Сам же автор відмовся читати уривок зі свого оповідання, посилаючись на те, що там багато нецензурної лексики.

Олександр Сидоренко (Фоззі)

На запитання, про що будуть наступні антології письменників, Андрій Кокотюха жартома знайшов з десяток тем: «Письменники про квантову фізику, письменники про гінекологію, письменники про сопромат (опір матеріалів), письменники про хліборобство, письменники про гроші, письменники про секс (а, вже було про секс?), тоді письменники про відсутність сексу, про замінники сексу, письменники про політкоректність (а це ж і є замінник сексу), письменники про молекулярну біологію, письменники про ракетобудівництво». На такій веселій ноті презентація перейшла в автографсесію.

Літературна збірна України

Послухати про футбол прийшло багато читачів

На презентації всім було весело ...

Особливо упоряднику