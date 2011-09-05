Захват украинцев в Триполи: все подробности

Министерство иностранных дел Украины официально подтвердило арест 23 граждан Украины в Ливии, но заявило, что их жизни ничего не угрожает.

«К сожалению, мы вынуждены подтвердить, что по состоянию на сегодняшний день в Ливии оказались задержанными 23 гражданина Украины», - сказал директор департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин на брифинге в Киеве в понедельник, 5 сентября.

Он подчеркнул, что все задержанные являются гражданскими специалистами, прибывшими для работы на ливийских объектах нефтяной промышленности.

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«Усилиями посольства уже удалось добиться освобождения одного украинца, в отношении остальных продолжается проверка», - сообщил Волошин.

По его словам, в МИД имеют основания считать, что вскоре будут освобождены и остальные граждане Украины.

Дипломат также заявил, что жизни арестованных украинцев ничего не угрожает, хотя якобы ранее им угрожали смертной казнью.

Как ранее писал Главред, после взятия резиденции Каддафи в Триполи отряды ливийских повстанцев на протяжении нескольких дней пытались войти в городской квартал Абу Салим, рассчитывая найти там сыновей ливийского лидера. Их продвижение замедлялось из-за многочисленных снайперов, укрывшихся на крышах домов и добровольцев из местного населения, лояльных режиму лидера Джамахирии.

Наконец представитель Переходного национального совета Ливии Яхъя Салих заявил, что «операция по зачистке Абу Салима завершена». При этом, по словам представителей ПНС, в Абу Салиме были взяты в плен около 200 человек, среди которых несколько десятков снайперов. 15 из них, как утверждали представители ПНС, – граждане Украины.

Информацию о том, что на стороне лидера Джамахирии Муаммара Каддафи воюют украинские наемники подтвердила сотрудница американского телеканала Channel 4 News Сара Корп.

«Видела 10 или 11 мужчин, которые маршировали по площадке Национальной нефтяной компании. Они держали сложенные руки над головой. Командир повстанцев сказал, что это украинские наемники», – написала она в своем Twitter.

После этого сообщения последовало заявление МИД Украины о том, что украинских наемников в Ливии нет. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Александр Дикусаров.

«По нашей информации, украинских военных в Ливии нет», – сказал он, добавив, что МИД провел серьезную работу по выявлению реального количества украинцев в Ливии и установлению контактов с ними. Дикусаров также добавил, что информация о наемниках, которая периодически появляется в СМИ, возникает на уровне слухов, которые МИДу сложно комментировать.

Сегодня появилась новая информация о наших задержанных соотечественниках. Источники, близкие к Сообществу «За Каддафи и его Народ», сообщали, что украинцы попали в плен к боевикам Аль-Каиды, входящим в состав боевых подразделений ПНС Ливии.

Задержанных обвиняли в том, что они в качестве снайперов принимали участие в боевых действиях на стороне войск Каддафи.

Украинцы уже несколько дней содержатся в одном из учебных центров на территории Триполи.

С пленниками удалось встретиться корреспондентам газеты The Washington Post. Арестованные отрицают, что были снайперами, и заявляют, что работали поварами и нефтяниками.

«Как мы можем быть снайперами?», – возмутился повар Максим Шадров, который был задержан в Триполи. По словам мужчины, украинцы, нанятые российско-ливийской нефтяной компанией Дакара, прибыли в Триполи в июле.

21 августа, когда повстанцы вошли в столицу страны, украинцев задержали боевики. На них надели наручники и развезли по разным местам, рассказал Шадров.

«Они забрали все, что у нас было. Деньги, паспорта, компьютеры, все», – сказал он.

Командир повстанцев Осман бен Осман сначала говорил, что украинцы были вооруженными обученными снайперами, но сменил свои показания после того, как задержанные дали интервью журналистам.

«Если быть честным, мы не нашли никакого оружия у них дома или на них, но они прибыли в страну нелегально и были здесь в течение очень непростого времени – после войны», – сказал он.

«Это навело нас на мысль, что они работали на врага», – добавил командир.

Поинформации издания, пленников посетили дипломаты из России и Украины. Наши дипломаты встретились и с боевиками, которые держат их в плену. В ходе встречи повстанцы потребовали у украинского консула дать письменное обещание, что если пленникам позволят покинуть место заключения, они будут оставаться в своих домах и не покинут страну без надлежащих документов.

Между тем, по информации, некоторые из украинских узников сообщили в беседе с журналистами, что планировали остаться в Ливии, несмотря на жестокое обращение.

«Как вы знаете, жизнь в Украине плохая. Мы приехали сюда, чтобы заработать денег для нашей семьи», – сказал Шадров.

фото: shawnbaldwin.com