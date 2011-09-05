Чи загрожує Україні та Росії «газова війна» – оцінки експертів

Прем’єр-міністр України Микола Азаров запевнив, що «газової війни» з Росією не буде, а Україна виконуватиме контракти по закупівлі й транзиту газу, укладені в 2009 році між «Нафтогазом» і «Газпромом». «Твердо й абсолютно однозначно хочу сказати всім. Ніхто й ніколи не дочекається жодних війн, у тому числі газових, із нашим стратегічним партнером – Росією», – зазначив прем’єр.

Експерти заговорили про те, що Україна і Росія знаходяться на порозі «газової війни» після того, як Київ перейшов у наступ в енергетичній співпраці з Москвою. Зокрема, Україна офіційно заявила про свій намір скоротити обсяги закупівель російського газу в наступному році до 27 мільярдів кубометрів газу (замість 40 мільярдів кубометрів у 2011 році). «Ми направили офіційну заявку на 27 мільярдів кубометрів», – зауважив міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко. Ще раніше Микола Азаров заявив про те, що протягом найближчих років Україна планує скоротити обсяги закупівель російського блакитного палива втричі.

Крім того, Президент Віктор Янукович нещодавно доручив Кабінету міністрів до 1 жовтня 2011 року розробити програму реформування НАК «Нафтогазу». Микола Азаров повідомив, що уряд проведе реструктуризацію «Нафтогазу», виділивши з його складу газовидобувну компанію. При цьому він зазначив, що ліквідація «Нафтогазу» призведе до перегляду підписаних газових угод із російським «Газпромом». Натомість голова правління «Газпрому» заявив, що ліквідація «Нафтогазу» можлива лише шляхом злиття з «Газпромом».

Експерти розповіли «Главреду», чи загрожує Україні та Росії «газова війна», прокоментували намір реформувати НАК «Нафтогаз» та скоротити обсяги закупівель російського газу.

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Валерій Чалий, експерт з міжнародних питань, заступник генерального директора Центру Разумкова, колишній заступник міністра закордонних справ України:

Не залежно від того, хто знаходитиметься при владі в нашій країні, при такому централізованому і навіть авторитарному режимі в Росії, Україні завжди буде складно розмовляти в умовах асиметричних відносин. І завжди ці відносини будуть поєднанням партнерства, конкуренції, а інколи й конфліктності.

Зараз ми спостерігаємо черговий етап зміни клімату цих стосунків. Росія вже готує відповідну інформаційну кампанію (що часто називають інформаційною війною), задіявши механізми, які ми бачили, коли готувалася позиція по президенту Білорусії Лукашенку з боку Росії. Тобто тиск збільшується. Безсумнівно, ті декларації нової влади, яка зробила серйозні поступки в бік Росії, на сьогодні вичерпали свій потенціал. Року вистачило для того, щоб ми знову повернулися в стан, який був за попереднього президента.

Щодо наступних етапів зміни клімату стосунків, певних загострень, які відбудуться найближчими днями, а особливо в контексті президентської кампанії в РФ. Адже фактор України там і досі використовується, хоча й меншою мірою. Енергетична співпраця залишається одним із чутливих питань. Ця тематика загострюється взимку, в період опалювального сезону, а віднедавна опинилася під прискіпливою увагою наших партнерів із ЄС. Для них не важливо, хто є ініціатором напружених ситуацій – для них важливий результат. Тому під час попередніх криз і Україна, і Росія зазнали іміджевих втрат в ЄС. Сьогодні попри заяви та різку публічну перепалку з обох сторін можливості врегулювання ситуації залишаються. Є механізми і політичного характеру (переговори на вищому рівні, використання міждержавних угод), і механізми судового розгляду.

Позиція української влади сьогодні слабка, оскільки немає консолідації всередині країни. На жаль, сьогодні влада не використовує механізми ні парламентських рішень, ні позиції опонентів, які могли б бути додатковим аргументом в переговорах. Інформаційна лінія також мало відрізняється від того, що ми спостерігали напередодні криз минулих періодів. Тому я впевнений, що не буде питань і проблем із транспортуванням газу до Європи, тому що створені превентивні механізми. Ні Україні, ні Росії не вигідний такий розвиток ситуації.

Щодо суперечки про обсяги постачання газу. Думаю, вона триватиме довго. Україні насправді не потрібні такі обсяги газу. Ми всі розуміємо важливість ринку для «Газпрому». Ми зацікавлені в стабільному постачанні. Але така жорстка позиція Росії є недалекоглядною. Адже так чи інакше є об’єктивні обставини, і Україна просто не зможе далі розвиватися в таких умовах. Питання енергозбереження, диверсифікації постачання, альтернативних джерел палива треба було реалізовувати вже вчора. Тим не менше, ніколи не пізно. Звісно, це не відбуватиметься так, як сьогодні про це говорить уряд. Для того, щоб кардинально зменшити ці поставки, треба вкласти мільярди гривень, втілити в життя програми і концепції, які існують на папері. Якщо їх втілити в життя, то до 2030 року Україна зможе вийти на мінімальне постачання з боку Росії і забезпечувати себе самостійно енергетичними ресурсами. Це реально, але потребує не тільки вкладення коштів, але й послідовної державної позиції. Багато кому це невигідно. Невигідно тим, хто має зиск від прибутків та надприбутків від постачання газу, тим, хто часто захищає інтереси Росії, а не України, навіть перебуваючи на ключових посадах в Україні.

Тож сьогодні вкотре постає серйозне питання вибору. Великого оптимізму у мене немає. Та загалом лунають правильні декларації Президента України і уряду, але вони потребують подальшого підтвердження. Чи це гра напередодні компромісних рішень, чи все-таки довгострокова позиція – побачимо протягом найближчих місяців.

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Сергій Толстов, директор Інституту політичного аналізу та міжнародних досліджень:

Ми перебуваємо на стадії загострення і визнання позицій, яка не обов’язково перейде в стадію економічної війни. Російська позиція жорстка і зорієнтована на те, щоб використати економічну кризу для консолідації країн колишнього СРСР та заохочення деяких інших країн до участі в російських інтеграційних проектах. Оскільки Європейський Союз і США зараз мають значні економічні проблеми, російське керівництво намагається використати цей момент.

Що стосується нинішніх газових контрактів. Завжди був переконаний, що вони не проіснують довго, оскільки для України вони абсолютно абсурдні. Контракти не дають українській стороні жодної можливості для їх корекції. Всі привілеї та імунітети закріплені за «Газпромом».

Україна і Росія впродовж 2000-х років підписали безліч документів, правовий статус яких чітко не зрозумілий. Їх ніхто не денонсував, але й на які український уряд раніше не робив акцент і не вимагав їх дотримання. Це – дуже сильний хід, оскільки дозволяє чітко визначити, що газові контракти 2009 року їм суперечать. Якщо вони суперечать документам, які мають більшу юридичну вагу – це суттєва підстава для того, щоб вимагати їх скасування або зміни.

Щодо ліквідації суб’єкту «Нафтогазу». Україна увійшла до Енергетичного співтовариства, декларуються наміри імплементації європейського законодавства, яке чітко визначає різний статус компаній, які займаються видобуванням, постачанням і торгівлею газом. В урядовій програмі ці моменти також були враховані. Тож зараз виняткова можливість поставити питання газових контрактів під сумнів і створити ситуацію, в якій вони перестануть діяти шляхом ліквідації «Нафтогазу» та його реорганізації. Це моменти внутрішнього законодавства. Звичайно, «Газпром» може поставити питання про правонаступництво, однак це визначається національним законодавством.

Скорочення обсягів закупівель російського газу є найскладнішим питанням: за контрактами можливі санкції, тобто Україна має платити за обсяг газу, який становить 80% від контрактної суми, не залежно від того, бере вона цей газ чи ні. Крім того, контракти не передбачають можливість реекспорту, тому експортувати Україна може лише газ власного видобутку. Тож є ряд моментів, які суттєво заплутують контракти. Разом із процесом над Тимошенко. Але на сьогоднішній день і Азаров, і Янукович чітко зазначили, що цей судовий процес спрямований на визнання правових аспектів, які ставлять під сумнів цінність даних контрактів. Сама по собі постать Тимошенко тут не відіграє значної ролі.

Всі ці нюанси можуть змусити російське керівництво переглянути свою позицію та піти на новий раунд переговорів із Україною і укладення нових угод.

Щодо енергетичної війни із перспективою скорочення чи блокування транзиту газу через Україну. Небажаність цього сценарію визнається і українською, і російською стороною. В цій ситуації багато що залежатиме від того, чи буде друга хвиля економічної кризи, і наскільки глибокої економічної рецесії вона буде. Крім того, це залежатиме від подальшої динаміки цін на нафту. Якщо скінчиться війна в Лівії, а на Заході розпочнеться друга хвиля економічної кризи, ціни на нафту впадуть, а через деякий час – і ціни на газ. Тож «Газпрому» зараз не вигідна енергетична війна, для України ж вона означатиме кризу і в торгівлі в межах СНД.

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Валерій Боровик, голова правління Альянсу «Нова енергія України»:

Про те, що зараз країни знаходяться на порозі газової війни, я говорив не раз, як про можливий або неможливий сценарій розвитку подій. Переговори знаходяться в активній стадії. Українська сторона пропонує чимало компромісних варіантів, натомість Росія стоїть на своєму – або серйозні стратегічні рішення, або знижки ціни на газ не буде. Які це стратегічні рішення? Це – або злиття НАК «Нафтогаз України» і «Газпрому» (фактичне поглинання «Газпромом»), або вступ до Митного союзу. На обидві вимоги українське керівництво сказало «ні». Проте Росія продовжує стояти на своєму. Крім того, вона наполягає на тому, що ціни і формула ціни повинні залишатися незмінними. Також почалися розмови про те, що Україна повинна викупати той об’єм газу, який законтрактований як мінімальний. А законтрактований об’єм більший, ніж потрібно українській економіці і житлово-комунальному сектору на сьогоднішній день.

Нинішня ситуація легко може перейти в стадію війни. Все залежатиме від української сторони. На початковій стадії, коли розпочалися переговори і була створена робоча група, потрібно було оформляти подання в арбітражний суд. Ми втратили шанс зробити це влітку, коли не потрібно було у великій кількості споживати природний газ, коли був запас до початку опалювального сезону. Зараз все одно потрібно це робити. Хоча це може призвести до певних непорозумінь між Україною і Росією. Наприклад, німецькі, італійські та грецькі компанії питання зміни контракту розглядають виключно в економічній площині – жодних політичних катаклізмів між Німеччиною, Італією, Грецію та Росією не відбувається. У нас же це чомусь виноситься на рівень страшного конфлікту, газової війни, холодної чи гарячої війни. Це неправильно. Потрібно відділити економіку від політики в енергетичному секторі.

Щодо розділення «Нафтогазу» на окремі компанії. Все залежить від того, в якому форматі це відбуватиметься. Це ідея не керівництва України – це дорожня карта і початкові домовленості, які були підписані попереднім урядом із потенційним інвестором у газотранспортну систему України при посередництві Єврокомісії в Брюсселі. Тоді було чітко написано, що потрібно розділити відповідно до європейських стандартів постачання, транспортування та видобування газу – це повинні бути три різні незалежні компанії, три різні вектори розвитку в газовому секторі України. На цій основі «Газпром» не пускають на європейський ринок газопостачальних компаній, тому що він не відповідає цим критеріям. Якщо розділення «Нафтогазу» на окремі компанії проводитиметься на європейській основі, то це правильний крок, який потрібно було здійснити вже давно.

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Володимир Омельченко, провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова:

Не погоджуюся, що Україна та Росія готуються до газової війни. Обидві сторони розуміють, що привід для неї створює негативне тло для країн Європейського Союзу, які уважно стежать за цим процесом. Україна дала зрозуміти, що нинішні контракти для неї невигідні, але вона їх виконуватиме до підписання нових контрактів. Це – суто правовий спір між двома сторонами, який поки що не можна розглядати в таких жорстких термінах як «газова війна».

Ідеї розділення НАК «Нафтогазу» на окремі компанії не нова. Вона чітко сформульована в програмі реформ Президента України в 2010 році. Крім того, Україна взяла на себе відповідні зобов’язання при вступі в Європейське енергетичне співтовариство. Головна мета цього розділення – підвищення якості корпоративного управління компанії, створення більш конкурентного та прозорого газового ринку. Це – правильна мета.

Але помилково вважати, що реформування НАК «Нафтогазу» змусить Росію переглянути контракти. Ці дії жодним чином не вплинуть на Росію та її стратегічні цілі, які вона пов’язує з цим контрактом. Умови, на яких Росія погодиться переглядати контракти, неодноразово чітко озвучувалися: по-перше, вступ України до Митного союзу (що фактично є включенням України в сферу російського впливу), по-друге, поглинання НАК «Нафтогазу» «Газпромом». Це – дві основні умови Росії щодо перегляду контрактів, які є абсолютно неприйнятними для української сторони. Оскільки це вже політичний шантаж. Українська влада прекрасно розуміє, що це означатиме створення потужного плацдарму для подальшого поглинання найбільш привабливих не тільки енергетичних активів України, але й промислових, які залежать від поставок енергоносіїв.